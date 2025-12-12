2025. december 12. péntek Gabriella
Ann Arbor, MI, USA - november 8.: A Michigan Stadion (The Big House) 2020. november 8-án a Michigani Egyetemen, Ann Arborban, Michigan államban.
Sport

Döbbenetes: hónapokig zaklatta kollégáját a futballedző, még be is tört hozzá

Pénzcentrum
2025. december 12. 20:14

Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat - írta meg a CBS News.

A 39 éves Moore ellen a Washtenaw megyei ügyészség emelt vádat, miután a Pittsfield Township rendőrsége egy feltételezett támadás miatt intézkedett az Ann Arbor Saline Road 3000-es háztömbjében. Az ügyészség szerint Moore betört egy olyan személy lakásába, akivel korábban "párkapcsolatban állt". A volt edzőt pénteken 13 órakor állítják bíróság elé a Washtenaw megyei bíróságon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyetemet vezető Warde Manuel szerdán azonnali hatállyal bocsátotta el Moore-t, miután "hiteles bizonyítékok" kerültek elő arról, hogy a vezetőedző "nem megfelelő kapcsolatot" tartott fenn egy stábtaggal. Manuel közleményében hangsúlyozta, hogy ez az egyetemi szabályzat egyértelmű megsértését jelenti, és az intézmény zéró toleranciát tanúsít az ilyen magatartással szemben.

Egy, a Michigan programján belüli forrás szerint Manuelt már vasárnap tájékoztatták Moore mentális egészségügyi problémáiról, mindössze napokkal azelőtt, hogy az igazgató elbocsátotta volna az edzőt. A forrás szerint a menesztéskor nem volt jelen sem HR-szakember, sem biztonsági személyzet.

Moore az elmúlt két szezonban volt vezetőedző, és 16-8-as összesített mérleggel vezette a 18. helyen rangsorolt Wolverines csapatát, amely tavaly megnyerte a ReliaQuest Bowl-t. Az egyetem ideiglenesen Biff Poggit nevezte ki vezetőedzőnek, aki korábban 2021-től 2022-ig társedzőként dolgozott Michigannél, majd 2024 novemberéig a Charlotte vezetőedzője volt, mielőtt a 2025-ös szezonban visszatért volna a Michigan stábjához.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Michigan jelenleg a 13. helyen rangsorolt Texas elleni Citrus Bowl mérkőzésre készül, amelyet szilveszterkor rendeznek meg.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #elbocsátás #sport #bíróság #betörés #bűncselekmény #amerika #vádemelés #zaklatás #bűnügy #amerikai egyesült államok #edző #amerikai foci #amerikai sportok #sportbotrány #edzőváltás

