Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese.
Döbbenetes: hónapokig zaklatta kollégáját a futballedző, még be is tört hozzá
Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat - írta meg a CBS News.
A 39 éves Moore ellen a Washtenaw megyei ügyészség emelt vádat, miután a Pittsfield Township rendőrsége egy feltételezett támadás miatt intézkedett az Ann Arbor Saline Road 3000-es háztömbjében. Az ügyészség szerint Moore betört egy olyan személy lakásába, akivel korábban "párkapcsolatban állt". A volt edzőt pénteken 13 órakor állítják bíróság elé a Washtenaw megyei bíróságon.
Az egyetemet vezető Warde Manuel szerdán azonnali hatállyal bocsátotta el Moore-t, miután "hiteles bizonyítékok" kerültek elő arról, hogy a vezetőedző "nem megfelelő kapcsolatot" tartott fenn egy stábtaggal. Manuel közleményében hangsúlyozta, hogy ez az egyetemi szabályzat egyértelmű megsértését jelenti, és az intézmény zéró toleranciát tanúsít az ilyen magatartással szemben.
Egy, a Michigan programján belüli forrás szerint Manuelt már vasárnap tájékoztatták Moore mentális egészségügyi problémáiról, mindössze napokkal azelőtt, hogy az igazgató elbocsátotta volna az edzőt. A forrás szerint a menesztéskor nem volt jelen sem HR-szakember, sem biztonsági személyzet.
Moore az elmúlt két szezonban volt vezetőedző, és 16-8-as összesített mérleggel vezette a 18. helyen rangsorolt Wolverines csapatát, amely tavaly megnyerte a ReliaQuest Bowl-t. Az egyetem ideiglenesen Biff Poggit nevezte ki vezetőedzőnek, aki korábban 2021-től 2022-ig társedzőként dolgozott Michigannél, majd 2024 novemberéig a Charlotte vezetőedzője volt, mielőtt a 2025-ös szezonban visszatért volna a Michigan stábjához.
A Michigan jelenleg a 13. helyen rangsorolt Texas elleni Citrus Bowl mérkőzésre készül, amelyet szilveszterkor rendeznek meg.
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
