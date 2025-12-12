Döbbenetes: hónapokig zaklatta kollégáját a futballedző, még be is tört hozzá

Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat - írta meg a CBS News.

A 39 éves Moore ellen a Washtenaw megyei ügyészség emelt vádat, miután a Pittsfield Township rendőrsége egy feltételezett támadás miatt intézkedett az Ann Arbor Saline Road 3000-es háztömbjében. Az ügyészség szerint Moore betört egy olyan személy lakásába, akivel korábban "párkapcsolatban állt". A volt edzőt pénteken 13 órakor állítják bíróság elé a Washtenaw megyei bíróságon.

Az egyetemet vezető Warde Manuel szerdán azonnali hatállyal bocsátotta el Moore-t, miután "hiteles bizonyítékok" kerültek elő arról, hogy a vezetőedző "nem megfelelő kapcsolatot" tartott fenn egy stábtaggal. Manuel közleményében hangsúlyozta, hogy ez az egyetemi szabályzat egyértelmű megsértését jelenti, és az intézmény zéró toleranciát tanúsít az ilyen magatartással szemben.

Egy, a Michigan programján belüli forrás szerint Manuelt már vasárnap tájékoztatták Moore mentális egészségügyi problémáiról, mindössze napokkal azelőtt, hogy az igazgató elbocsátotta volna az edzőt. A forrás szerint a menesztéskor nem volt jelen sem HR-szakember, sem biztonsági személyzet.

Moore az elmúlt két szezonban volt vezetőedző, és 16-8-as összesített mérleggel vezette a 18. helyen rangsorolt Wolverines csapatát, amely tavaly megnyerte a ReliaQuest Bowl-t. Az egyetem ideiglenesen Biff Poggit nevezte ki vezetőedzőnek, aki korábban 2021-től 2022-ig társedzőként dolgozott Michigannél, majd 2024 novemberéig a Charlotte vezetőedzője volt, mielőtt a 2025-ös szezonban visszatért volna a Michigan stábjához.

A Michigan jelenleg a 13. helyen rangsorolt Texas elleni Citrus Bowl mérkőzésre készül, amelyet szilveszterkor rendeznek meg.