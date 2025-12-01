2025. december 1. hétfő Elza
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban

HelloVidék
2025. december 1. 15:45

Nem mindennapi teljesítményt ünnepel a győri kórház: dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.

A sportvilágban jellemzően az élsportolók kapják a legnagyobb figyelmet, de most egy gyógyító szakember sikere került reflektorfénybe: a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház munkatársa, dr. Király Márta PhD a közelmúltban világbajnoki címet szerzett kettlebellben.

A kórház beszámolója szerint a főorvos évtizedek óta a mozgás szerelmese: tornával, ritmikus sportgimnasztikával és tánccal indult, később crossfit, majd kettlebell felé fordult. A sportág 2020-ban, a járvány idején vált igazán meghatározóvá az életében – ekkor ugyanis otthon is végezhető edzésekre kényszerült, és gyorsan kiderült, hogy a kettlebell tökéletes terep az elszántságának.

Az első hazai versenyén 2021-ben indult, egy évvel később már országos bajnok volt, innen pedig egyenes út vezetett a nemzetközi mezőnybe. Portóban negyedik, később Európa-bajnoki ezüstérmes lett, tavaly pedig már ezüstöt szerzett a lengyelországi vb-n is.

Idén azonban összejött az áttörés: Milánó mellett rendezett világbajnokságon a One Arm Long Cycle versenyszámban 358 ismétléssel szerzett aranyérmet, a 45–54 éves korcsoport 65 kiló alatti kategóriájában, 16 kilós kettlebellel.A versenyen 29 ország 678 sportolója vett részt, a magyar csapat pedig összesen 31 érmet gyűjtött, így a kilencedik helyen zárt a nemzetek közti rangsorban.

Dr. Király Márta közben a győri kórházban dolgozik főorvosként, heti hat nap edz, és azt mondja: a kettlebell nemcsak a sport, de a mindennapjai része lett. Jövőre újabb kihívás várja – a szakítás számában szeretne elindulni, és célja ismét egy világbajnoki cím.

