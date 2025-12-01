Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
Nem mindennapi teljesítményt ünnepel a győri kórház: dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.
A sportvilágban jellemzően az élsportolók kapják a legnagyobb figyelmet, de most egy gyógyító szakember sikere került reflektorfénybe: a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház munkatársa, dr. Király Márta PhD a közelmúltban világbajnoki címet szerzett kettlebellben.
A kórház beszámolója szerint a főorvos évtizedek óta a mozgás szerelmese: tornával, ritmikus sportgimnasztikával és tánccal indult, később crossfit, majd kettlebell felé fordult. A sportág 2020-ban, a járvány idején vált igazán meghatározóvá az életében – ekkor ugyanis otthon is végezhető edzésekre kényszerült, és gyorsan kiderült, hogy a kettlebell tökéletes terep az elszántságának.
Az első hazai versenyén 2021-ben indult, egy évvel később már országos bajnok volt, innen pedig egyenes út vezetett a nemzetközi mezőnybe. Portóban negyedik, később Európa-bajnoki ezüstérmes lett, tavaly pedig már ezüstöt szerzett a lengyelországi vb-n is.
Idén azonban összejött az áttörés: Milánó mellett rendezett világbajnokságon a One Arm Long Cycle versenyszámban 358 ismétléssel szerzett aranyérmet, a 45–54 éves korcsoport 65 kiló alatti kategóriájában, 16 kilós kettlebellel.A versenyen 29 ország 678 sportolója vett részt, a magyar csapat pedig összesen 31 érmet gyűjtött, így a kilencedik helyen zárt a nemzetek közti rangsorban.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Dr. Király Márta közben a győri kórházban dolgozik főorvosként, heti hat nap edz, és azt mondja: a kettlebell nemcsak a sport, de a mindennapjai része lett. Jövőre újabb kihívás várja – a szakítás számában szeretne elindulni, és célja ismét egy világbajnoki cím.
Címlap: Facebook
December 1-jétől egészen február végéig teljes harcsatilalom érvényes a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon. A korlátozás most lépett életbe először, és alapjaiban írja át...
Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Durva bírság érik a rollereseknek januártól: késik az országos szabályozás, de ez a megyeszékhely meglépte
Szegeden meglépték: szigorítják az elektromos rollerek használatát. A rendelet akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhat a szabályszegőkre.
A hazai sztárkertész elárulta: ne írd le a panelt, ezekkel a praktikákkal bárki balkonján teremhet gyümölcs
Egyre nagyobb divat a balkongyümölcsfa, mert ha van néhány négyzetméternyi erkélyed, akár panellakásban élve is bátran belevághatsz a termesztésbe.
ermészetvédők riadót fújnak: a szárazság miatt tömegesen maradt el a fekete gólyák költése.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon
Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar...
A tatai képviselők végre döntöttek: a város él az elővásárlási jogával, így önkormányzati kézbe kerülhet a történelmi jelentőségű várárok Tóváros felé eső szakasza.
Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.
A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során.
A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken...
Hihetetlen fogások a Duna neszmélyi mellékágában! Az ország minden tájáról érkeztek pecások az évadzáró KEMHESZ-versenyre, hogy kifogják a legnagyobb halakat!
Különleges látványban lehetett részük a kőszegi és zsira környéki lakosoknak: két zerge jelent meg. A faj védett, legutóbb több mint négy évtizede látták errefelé.
Vicces nevű madarak lepték el az Alföld titkos rétjét: ezt lehet tudni az éles karmú ragadozókról + Fotó
A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén.
Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025: robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak
Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.