Mikor lesz az őrségi vásár 2025-ben? Itt a vásár időpont: az Őriszentpéter központjában rendezett vásár Őrség területén

Június utolsó hétvégéjén ismét megelevenedik az Őrség szíve: közel fél évszázados hagyományaival, színes kézműves kínálatával, változatos kulturális programjaival és az Őrség különleges atmoszférájával vár mindenkit a XLIII. Őrségi Vásár Őriszentpéteren. Három napon át több száz árus, kiállítások, gyalogtúrák, gyerek- és családi programok, valamint koncertek gondoskodnak róla, hogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a kedvükre való élményeket.

Őrségi Vásár története

Az Őrségi Vásár története egészen 1981 nyaráig nyúlik vissza, amikor az Őrségi Baráti Kör Prém Jenő vezetésével első ízben megszervezte az eseményt Őriszentpéteren. Az első őriszentpéteri vásár időpontja akkor június 26–28. között volt, a település névadó szentjének napjához igazítva. Azóta minden évben izgatottan várják a látogatók, hogy mikor lesz vásár az Őrségben, hiszen mára az Őrségi Vásár az Őrség legnagyobb eseményévé vált.

A kezdetben kézműves kirakodóvásárként indult rendezvény mára sokkal több annál: az Őrségi Vásár 2025 programok között koncertek, gyermekelőadások, kulturális bemutatók és gasztronómiai élmények is helyet kapnak. Az őriszentpéteri vásár nemcsak az Őrség lakóit vonzza, hanem az ország minden részéből érkeznek látogatók, akik a vásár Őriszentpéter kínálatát szeretnék felfedezni.

A vásár 2025 során több mint 300 kézműves árus kínál portékát a látogatóknak, a programok pedig minden korosztálynak kínálnak szórakozást. A látogatók régóta tudják, hogy a vásár időpont mindig nyár elején esedékes, így már most keresik, hogy mikor lesz vásár Őriszentpéteren 2025-ben. A vásár dátum minden évben a nyári szezon egyik legjobban várt időpontja az Őrségben.

A vásár Őrség közösségi ereje, a kulturális sokszínűség, a kézműves hagyományok bemutatása és az Őrség csodálatos természeti környezete adják az őrségi vásár varázsát. Az Őrségi Vásár 2025 programok között már most sok izgalmas esemény szerepel, így az idei Őriszentpéter őrségi vásár ismét felejthetetlen élményeket ígér minden látogatónak.

Több mint négy évtized után elmondható, hogy az őrségi vásár kiállta az idők próbáját, és hűen őrzi az alapítók eredeti célját: az Őrség vásár kézműves hagyományainak ápolását és megőrzését. Akár visszatérő vendégként, akár első alkalommal látogat ide valaki, az Őrségi Vásár 2025 garantáltan maradandó élményt nyújt mindenkinek.

Fontos szabályok az Őrségi vásáron Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon. 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Őrségi vásár dátum, vásár időpont

Az érdeklődők persze azt is szeretnék tudni, hogy mikor lesz vásár Őrszentpáteren. A pontos vásár dátum, vásár időpont a következő:

2025. június 27. (péntek) – június 29. (vasárnap)

Őrség vásár parkolás

Fontos tudni, hogy az Őrségi vásár ingyenesen látogatható, de a parkolási jegy ára Őriszentpéteren 2000 Ft/nap. Jegyet váltani a kijelölt parkolóhelyek bejáratánál lehet. A megvásárolt parkolójegyet az ellenőrizhetőség érdekében jól látható helyen, a szélvédő helyett kell elhelyezni.

Őriszentpéteri vásár helyszín

Az Őrségi Vásár helyszíne Őriszentpéter, pontosabban a település központja és a sportöltöző alatti tér, valamint az őriszentpéteri játszótér alatti liget. Itt találjuk a legtöbb eseményt az őrségi vásár programok közül sőt, a vásár ideje alatt kirakodóvásárral és termelői piaccal is találkozhatunk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Őriszentpéter központja: Itt található a kirakodóvásár, ahol kézműves termékek, helyi finomságok és egyéb portékák vásárolhatók.

Sportöltöző alatti tér: Ezen a helyen rendezik meg az Őrségi Termelői Piacot, ahol a helyi termelők kínálják friss portékáikat.

Játszótér alatti liget: Ezen a helyszínen játékos ismerkedés várja az érdeklődőket az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeivel, és bemutatkoznak őshonos háziállatok is.

Őrségi vásár 2025 programok

Az idei Őrségi Vásár is bővelkedik a színes programkínálatban: rengeteg árus kínál kézműves termékeket és helyi finomságokat, a vásár forgatagát pedig számos kiállítás, kulturális bemutató és szórakoztató műsor színesíti. A látogatók részt vehetnek a hagyományos Őrség–Gorickó gyalogtúrán, megcsodálhatják a Nemzeti Park természeti értékeit, vagy élvezhetik a színpadokon zajló gyerekprogramokat, színházi jeleneteket, koncerteket. Fellép többek között a Dánielfy zenekar, a Dupla Kávé és a Kék és Narancssárga Produkció, de a kisebbeket is rengeteg interaktív program várja egész hétvégén.

Az Őrségi vásár programok teljes listája pedig a város Facebook-oldalán olvasható el. Itt a lista, hogy idén miből tudunk csemegézni:

Összegzés

Az Őrségi Vásár 2025 nemcsak a hagyományőrzésről szól, hanem egyben remek alkalom arra is, hogy a látogatók új élményeket gyűjtsenek az Őrség vásár forgatagában. Akár a gazdag őrségi vásár programok, akár a sokszínű kirakodóvásár vonzza a látogatókat, biztosak lehetünk abban, hogy az őriszentpéteri vásár idén is különleges esemény lesz. Ha valaki még nem tudja pontosan, hogy mikor lesz vásár, érdemes már most megnézni a vásár dátum hivatalos kiírását, hiszen az őrségi vásár 2025 programok között számos új fellépő és kézműves is helyet kapott.

Nem érdemes kihagyni az idei vásár Őriszentpéter színes kínálatát! Az Őrségi Vásár több évtizedes múltja garancia arra, hogy minden korosztály talál kedvére való programot az Őrség vásár forgatagában. A vásár időpont közeledtével egyre többen keresik, hogy mikor lesz vásár Őriszentpéteren, hiszen a kirakodóvásár, a koncertek és a családi programok minden évben egyre több látogatót csábítanak az őrségi vásárra. Az Őriszentpéter őrségi vásár 2025-ben is felejthetetlen élményeket ígér!

A Őrségi vásár mellett más éves és havi gyakorisággal megrendezett kirakodó- és állatvásárokon is részt vehetünk. Érdemes meglátogatnunk többek között a Pécsen, Kecskeméten, Miskolcon, Ruzsán, Lajosmizsén, Kisteleken, Mezőtúron, Kiskundorozsmán, Nagykőrösön, Jászapátin, Debrecenben, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Szekszárdon, Dabason, Feketetón, Ónodon, Vácon, Miskolcon, Mórahalmon, Dunaföldváron és Dunaújvárosban rendezett vásárokat is.