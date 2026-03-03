Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak

Március 12. és 29. között ismét megnyílnak a hazai vendéglátóhelyek konyhái a DiningCity Országos Étterem Hét keretében. A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket: háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit. A rendezvény célja, hogy a hazai vendéglátás legjavát minél több emberrel megismertessék.

Az Étterem Hét idején a résztvevő „TOP” éttermek egységes, fix áron kínálnak háromfogásos ebéd- és vacsoramenüket. Az árak kategóriánként változnak: a standard menü már 6 900 Ft-tól, a Prémium 8 900 Ft-tól, az Exkluzív pedig 10 900 Ft-tól érhető el, szervízdíjjal együtt. A Prémium és Exkluzív menüket kínáló éttermeket a DiningCity piros csillaggal jelöli a listán, így könnyen megtalálhatók a kiemelkedő vendéglátóhelyek.

A menük igazi ínyencségek: szarvasgomba, gyöngytyúk, grillezett fésűkagyló, kecsege, homár, kacsa-, liba- és mangalicahús mellett sushi, pho- és ramen-levesek, nápolyi pizza, vegán és gluténmentes fogások is várják a vendégeket. Egyes éttermeknél felár ellenében extra, ritka alapanyagokból készült fogások is elérhetők – a felárat mindig jól láthatóan tüntetik fel a menülapokon.

Idén 234 étterem csatlakozott, köztük 16 Michelin-ajánlással rendelkező hely, valamint a Magyarország 100 legjobb éttermébe tartozó vendéglátóhelyek. A résztvevők több mint 160 budapesti étterem és országos lefedettségű vidéki helyek: Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Somogy és Győr-Moson-Sopron megyék kiemelkednek a résztvevők számát tekintve.

Fontos tudni, hogy asztalt csak a hivatalos weboldalon lehet foglalni: www.etteremhet.hu. A foglalás pofonegyszerű: válaszd ki a dátumot, a vendégek számát és az étkezés típusát, kattints az „Étterem keresése” ikonra, majd a kívánt étteremnél a „Menü” gombra. A „Foglaljon most” gombbal véglegesítheted a foglalást, de érdemes sietni, minden étterem limitálja a helyek számát.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Étterem Hét tökéletes alkalom, hogy megkóstold a hazai vendéglátás legjavát, kipróbáld a prémium és exkluzív menüket, és felejthetetlen gasztronómiai élményekkel gazdagodj – ráadásul elérhető áron.