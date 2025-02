Mihály napi vásár Debrecen 2025: minden vásár időpont és tudnivaló a Debreceni Tavaszi Nagyvásár kapcsán

2025-ben is lesz tavasszal országos kirakodóvásár Debrecenben. Az úgynevezett Debreceni Tavaszi Nagyvásár - vagy ahogy sokan emlegetik, Mihány-napi vásár - idén május 10-én és 11-én lesz. A helyszín a már megszokott Böszörményi út. Mutatjuk a fontos tudnivalókat a vásár dátum, helyszín és további események kapcsán.

Debrecen még 1361-ben kapott városi jogot Nagy Lajos királytól és sokáig fal nélküli mezővárosként működött. 1405-ben pedig Luxemburgi Zsigmond király vásártartási jogot adományozott Debrecennek. Ezt követően évszázadokon át országosan is jelentős vásárokat rendeztek a városban, ezek gazdasági és társadalmi szempontból is fontos szerepet töltöttek. Az 1700-as évek elején hat nagyvásárt tartottak évente, ezek akár 12-15 napig is tarthattak. Csak később 1747-ben korlátozták az éves nagyvásárok számát négyre. Később a nagyvásárok száma tovább csökkent, egy őszire és tavaszira korlátozódott: ezek közül az egyik volt a Mihály-napi vásár, a másik a Gergely-napi vásár.

Azonban az utóbbi években - részben a járvány, részben szervezési nehézségek miatt - már a Gergely-napi vásárt sem rendezte meg a város. 2020-tól 2022-ig a tavaszi vásárok maradtak el, utána pedig az ősziek. Eredetileg az őszi vásárokat nevezték Mihály-napi és a tavasziakat Gergely-napinak, azonban ma már akár tavasszal, akár ősszel rendezik, Mihály-napi vásár néven emlegetik a debreceni vásárt.

Mikor lesz a tavaszi debreceni vásár, a Mihály napi vásár 2025-ben?

2025-ben május 10-11. időpontra lett kitűzve a vásár dátum, így tehát tavasszal tartják meg a Mihály-napi vásárt. Most már több éve elmaradt az őszi vásár, illetve előtte pedig többször a tavaszi vásár is, így feltehetően ez lesz az idei évi egyetlen nagyvásár. Azonban még előfordulhat, hogy a városvezetés úgy dönt, újra lesz ősszel is vásár Debrecenben. Erről azonban egyelőre nincs információ.

Hol lesz a Debreceni Tavaszi Nagyvásár 2025-ben?

A Mihály-napi vásárok helyszíne kezdetben a Nagyerdei körúton volt, később a Csapó és Burgundia utcán. 1996-ban a városvezetés a Böszörményi útra tette át a vásár helyszínét és azóta is ott tartják meg évről évre. 2025-ben is a megszokott helyén, a Böszörményi úton lesz a Debreceni Tavaszi Nagyvásár.

Lelesz György a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője elmondta a 2025-ös tavaszi nagyvásár kapcsán: a tavalyihoz hasonlóan csökkentett területen rendezik, kisebb lesz a vásár szórakoztató része. Egy-két mutatványos megjelenhet, hogy a gyerekeket szórakoztassák, viszont a nagyobb zajkeltés, körhinta és dodzsem elmarad, hogy a környéken lakók nyugalma megmaradjon - írja a HAON.

Az előkészületek elkezdődtek, jelen pillanatban is több száz a jelentkezők száma, hiszen minden vásár végén a legtöbb kereskedő már beadja az igényt. Számításaink szerint idén 800-1000 közötti árusra lehet majd számítani. Az előző évi tavaszi Mihály-napi vásáron a két nap alatt mintegy 150 ezren fordultak meg, úgy vélem, ez a szám lesz tapasztalható a 2025-ös nagyvásárban is

– mondta Lelesz György, aki szerint a környéken nincs konkurenciája a Debreceni Tavaszi Nagyvásárnak.

A Mihály-napi országos kirakodóvásár nyitvatartása

A vásár nulladik napján, vagyis május 9-én 18 órától már elkezdődik a vásárterület lezárása, sátrak állítása és egyéb előkészületek. A kétnapos vásár mindkét napján reggel 6 órától este 20 óráig várják az érdeklődőket.

Forgalmi rend változása a debreceni nagyvásár idején

A forgalmi rend a korábbi években megszokott módon változik 2025-ben is a Mihály-napi vásár idején: a József Attila út a kertváros felől a Böszörményi út irányában egyirányú lesz. Onnan (a kertvárosból) ki lehet hajtani a böszörményi útra, ahol a kötelező haladási irányt jelző tábla kihelyezését tervezzük, így csak a Füredi út felé lehet kihajtani. Továbbá a József Attila úton „Megállni tilos” táblát helyeznek ki (az egyirányú részen), hogy a kifelé jövő forgalom zavartalan legyen. A vásár József Attila út felőli oldala csak a József Attila út után kezdődik - írta a lap. A környéken taxiállomásokat is fognak kijelölni, hogy azok is elégedettek legyenek, akik taxival szeretnék megközelíteni a vásárt.

Meddig jelentkezhetnek a kereskedők, árusok? Mennyi az árusítás díja?

A Debreceni Közterület Felügyelet 2025. évben arról tájékoztatott, hogy a Nagyvásár keretében árusítani kívánók számára a jelentkezési határidő: március 1-je. Az aktuális területfoglalási díjakról a közterület felügyelet honlapján, a Piacokon és Vásárokon alkalmazandó díjtételek menüpont alatt érdemes tájékozódni.

Fontos, hogy a debreceni székhelyű egyéni-, és társas vállalkozások továbbra is élhetnek a részükre kialakított kedvezményes díjtétellel az alábbi feltételek teljesülése esetén:

debreceni székhellyel rendelkeznek

a vásárt megelőző 12 hónapban Debrecenben működik a vállalkozásuk

a város felé köztartozásuk nincs.

A kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét az igénybe vevőnek kell igazolnia, legkésőbb a vásár első napján:

vállalkozói igazolvánnyal,

cégkivonattal, amely hitelesen bizonyítja a székhelyet és a működési időt

Debrecen Megyei Jogú Város Adóügyi Osztálya által kiadott, 15 napnál nem régebbi adóigazolással. (az adóigazoláshoz szükséges kérelem honlapunkról letölthető)

Amennyiben élt a debreceni kedvezménnyel, viszont a fenti igazolásokat a vásár első napján helyszínen bemutatni nem tudja, úgy a kedvezményes és a teljes területfoglalási díj különbözetét köteles megfizetni. A jelentkezési lapok letölthetők a www.kozteruletfelugyelet.hu/Vásárok weboldalról, illetve a kereskedők felvilágosítást kaphatnak az 52/503-394 telefonon, vagy személyesen a Debreceni Nagypiacon a Piacfelügyeleti Irodában (4024 Debrecen, Vár u. 3.sz.).

Debreceni Vásárfesztivál és II. Debreceni Sokadalom

Nemcsak az országos kirakodóvásárt tartják meg tavasszal Debrecenben, több más vásár jellegű rendezvény is lesz a városban még idén tavasszal. Az újra megnyíló Elfelejtett Kastélyban debütál a Debreceni Vásárfesztivál március 15-én, ezzel a kastély megnyitja kapuit más rendezvények előtt is. A Debreceni Vásárfesztivál két napon keresztül, március 15-én és 16-án közel 100 árus portékáival várja az érdeklődőket.

A II. Debreceni Sokadalom pedig 2025. április 12-13. között lesz, a húsvétot megelőző hétvégén a Nagyerdei Stadionban az Északi Rendezvénytéren. A Sokadalom új hagyományt szeretne meghonosítani Debrecenben: a szervezők célja egy olyan évről évre megrendezésre kerülő eseményt megrendezni, amely hitelesen mutatja be Debrecen város gazdag piactartási múltját és vásári kultúráját, mindezt olyan fúzióban ahol megjelenik a hagyomány és a modernitás együtt - írják a honlapon.

2025-ben is sok helyen lesz az országban kirakodóvásár, nagyvásár, nem csak Debrecenben. Igazi, nagy országos állat- és kirakodóvásár többnyire egy hónapban egyszer vagy kétszer szokott lenni, csak kirakodó- vagy régiségvásár a nagyobb várásokban kéthetente vagy hetente is lehet. Vannak olyan vásárok az országban, amelyek inkább helyben népszerűek, más vásárok azonban országos hírűek és sokan több száz kilométert is utaznak, hogy részt vehessenek rajta.

A Pénzcentrum HelloVidék aloldalán összegyűjtöttük a legismertebb vásárokat, és számos vásár esetében külön cikket szenteltünk az egyes vásároknak, kitérve a 2025-ös dátum listára, helyszínre, és minden fontos tudnivalóra. Az alábbi vásárokról már írtunk:

A felsoroltakon túl azonban még számos vásár várja országszerte az érdeklődőket. Vannak olyan vásárok is, amelyeket évente egyszer rendeznek csak meg, azonban ezek gyakran már több napos rendezvénnyé nőtték ki magukat. Ilyen például a fentebb bemutatott debreceni Mihály-napi vásáron túl a szegedi Bödön Vásár, vagy a hortobágyi Hídi vásár, vagy akár az Erdélyben megrendezésre kerülő feketetói vásár, ahová rengeteg magyar is jár.

Az országos állat- és kirakodóvásárok kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az állatvásárok szabályai változtak 2024-ben. Kutyát, macskát és vadon fogott madarat ezentúl tilos állatvásárokban árusítani. Ezen felül aki baromfit vásárolna, annak mindig érdemes figyelemmel kísérnie, hogy okoz-e gondot az adott megyében a madárinfluenza, mert olyan esetekben a baromfi-árusítást is korlátozhatják a vásárokban.

Akárhová is utazunk piacozni, vásárban nézelődni, mindig ügyeljünk a helyi szabályok betartására, a tisztaságra! Általánosságban igaz a vásárokban, hogy aki túl későn megy ki, lemaradhat a legjobb fogásokról, illetve sok árus már hamarabb összepakol, minthogy véget érne a forgatag. Ugyanakkor alkudni akkor lehet a legjobban a rutinos vásározók szerint, amikor már az árusok pakolnak. Az időjárás mindig befolyásolhatja, hogy meddig tart egy vásár, illetve megtartják-e egyáltalán! Ha úgy látjuk, rossz az idő, tájékozódjunk róla, mielőtt elindulunk, elmarad-e a vásár, vagy sem.