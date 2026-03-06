2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Két női fej hátulnézetben egy medencében, úszósapkát viselő nők és egy férfi fókuszálatlan háttere egy vízesés alatt egy gyógyfürdőben. A gyógyfürdő koncepciója.
HelloVidék

Megvan Budapest környékének első gyógyhelye: itt minden adott a gyógyuláshoz

HelloVidék
2026. március 6. 10:15

Nagy dobás Pest megyében: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították Ceglédfürdőt, így a Budapesthez közeli fürdőváros újabb rangos turisztikai minősítést kapott. A döntés komoly lendületet adhat a térség gyógyturizmusának, hiszen a gyógyvíz és a gyógyfürdő után immár a környék természeti környezete is megfelel a szigorú feltételeknek.

Újabb rangos minősítéssel bővült a hazai gyógyturizmus: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították a ceglédi fürdő és környezetének egy részét. A Ceglédfürdő Gyógyhely ezzel Magyarország 43. gyógyhelye lett, ráadásul Pest vármegyében az első ilyen minősítésű terület - írta a Termálonline. A döntést a hatóság többéves előkészítő munka után hozta meg, így a Budapesttől alig egyórányira található fürdő és környezete mostantól hivatalosan is a gyógyulást és pihenést szolgáló, védett területnek számít.

A ceglédi fürdő számára ez különösen fontos mérföldkő, hiszen a település már korábban is komoly gyógyturisztikai adottságokkal rendelkezett. A termálvíz 2004-ben kapta meg a gyógyvíz minősítést, ugyanabban az évben pedig a létesítmény hivatalosan is gyógyfürdő lett. A mostani döntéssel pedig a fürdő környéke gyógyhely minősítést kapott, vagyis a város gyakorlatilag elérte a gyógyturizmus úgynevezett „mesterhármasát”.

Mit jelent a gyógyhely cím?

A gyógyhely minősítés nem csupán presztízst jelent: szigorú környezetvédelmi és egészségügyi feltételek teljesítéséhez kötött. A kijelölt területen például nem létesülhet olyan ipari vagy mezőgazdasági üzem, amely talaj- vagy légszennyezést okozhatna. Ennek célja, hogy hosszú távon is biztosított legyen a nyugodt, tiszta környezetben történő gyógyulás és pihenés. A minősítést ráadásul nem örökre adják: a hatóságok 20 évente felülvizsgálják, így folyamatosan fenn kell tartani a szükséges feltételeket.

A szakértők szerint a cím jelentős turisztikai előnyt jelenthet a város számára. Budapest és közvetlen környéke eddig nem rendelkezett hivatalos gyógyhellyel, így Cegléd könnyen a fővárosi agglomeráció egyik fontos egészségturisztikai célpontjává válhat. A minősítés ráadásul fejlesztési lehetőségeket is megnyithat: több olyan pályázati forrás létezik, amelyet kifejezetten gyógyhelyek számára írnak ki, így a következő években további turisztikai beruházások is érkezhetnek a térségbe.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #wellness #turizmus #fejlesztés #fürdő #beruházás #termálfürdő #agglomeráció #pest megye #belföldi turizmus #hellovidék

