Sztrájk jöhet a pécsi helyi közlekedésben: a Tüke Busz Zrt. közzétette azt a menetrendet, amely a munkabeszüntetés idején biztosítja majd az úgynevezett elégséges szolgáltatást.
Megvan Budapest környékének első gyógyhelye: itt minden adott a gyógyuláshoz
Nagy dobás Pest megyében: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították Ceglédfürdőt, így a Budapesthez közeli fürdőváros újabb rangos turisztikai minősítést kapott. A döntés komoly lendületet adhat a térség gyógyturizmusának, hiszen a gyógyvíz és a gyógyfürdő után immár a környék természeti környezete is megfelel a szigorú feltételeknek.
Újabb rangos minősítéssel bővült a hazai gyógyturizmus: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították a ceglédi fürdő és környezetének egy részét. A Ceglédfürdő Gyógyhely ezzel Magyarország 43. gyógyhelye lett, ráadásul Pest vármegyében az első ilyen minősítésű terület - írta a Termálonline. A döntést a hatóság többéves előkészítő munka után hozta meg, így a Budapesttől alig egyórányira található fürdő és környezete mostantól hivatalosan is a gyógyulást és pihenést szolgáló, védett területnek számít.
A ceglédi fürdő számára ez különösen fontos mérföldkő, hiszen a település már korábban is komoly gyógyturisztikai adottságokkal rendelkezett. A termálvíz 2004-ben kapta meg a gyógyvíz minősítést, ugyanabban az évben pedig a létesítmény hivatalosan is gyógyfürdő lett. A mostani döntéssel pedig a fürdő környéke gyógyhely minősítést kapott, vagyis a város gyakorlatilag elérte a gyógyturizmus úgynevezett „mesterhármasát”.
Mit jelent a gyógyhely cím?
A gyógyhely minősítés nem csupán presztízst jelent: szigorú környezetvédelmi és egészségügyi feltételek teljesítéséhez kötött. A kijelölt területen például nem létesülhet olyan ipari vagy mezőgazdasági üzem, amely talaj- vagy légszennyezést okozhatna. Ennek célja, hogy hosszú távon is biztosított legyen a nyugodt, tiszta környezetben történő gyógyulás és pihenés. A minősítést ráadásul nem örökre adják: a hatóságok 20 évente felülvizsgálják, így folyamatosan fenn kell tartani a szükséges feltételeket.
A szakértők szerint a cím jelentős turisztikai előnyt jelenthet a város számára. Budapest és közvetlen környéke eddig nem rendelkezett hivatalos gyógyhellyel, így Cegléd könnyen a fővárosi agglomeráció egyik fontos egészségturisztikai célpontjává válhat. A minősítés ráadásul fejlesztési lehetőségeket is megnyithat: több olyan pályázati forrás létezik, amelyet kifejezetten gyógyhelyek számára írnak ki, így a következő években további turisztikai beruházások is érkezhetnek a térségbe.
Ingyen látogatható a tavaszi csoda a Balatonnál: eztán még könnyebb bejutni a virágzó botanikus kertbe
Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt.
Bontás közben akadtak az újabb régészeti szenzációra Szolnokon: a Jókai utcában induló régészeti feltárás egy 16. századi erődrendszer nyomait hozhatja felszínre.
Kapitális süllőt fogott a Dunán a nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor: élete rekordját döntötte meg.
Ilyen volt, ilyen lett: feltámadt a barokk luxus, hihetetlen átalakuláson ment keresztül a Szeleczky-kastély
Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a boconádi Szeleczky-kastély, amely az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót kapott, de most ismét visszanyerte régi fényét. A barokk épület...
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hat kiemelt projektet valósít meg 3,3 milliárd forint értékben a jelenlegi uniós ciklusban.
A laboreredmények végül igazolták a legrosszabb forgatókönyvet: madárinfluenza fertőzte meg egy kiskunfélegyházi kacsatelep állományát.
Retro hangulat és romos falak – egykor népszerű pihenőhely, ma már csak a múlt emlékei láthatók a Mátrai Panzióban. Ki tudja, mi volt, vállalati üdülő,...
Ikonikus balatoni forrás került tiltólistára: tábla és kötél zárja el az utat a legendás gyógyvízhez
„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is...
Védőhálóval óvják a vízen közlekedőket a Duna egyik fontos vasúti átkelőjénél, miután beton- és fémdarabok hullhatnak a hídról.
Hátborzongató lelet a kiskertben: világháborús gránátokra bukkantak veteményezés közben Fejérben.
Egy elszabadult bikaborjú okozott riadalmat kedden délután Nógrád vármegyében: az állat fellökött egy gyermeket, majd az úttest felé vette az irányt.
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak
A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit.
Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került...
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.