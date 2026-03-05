2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Budapest
kerti ösvény a távolba vezető vadfokhagyma és kék harangvirágok között, szelektív fókuszálás
HelloVidék

Ingyen látogatható a tavaszi csoda a Balatonnál: eztán még könnyebb bejutni a virágzó botanikus kertbe

HelloVidék
2026. március 5. 17:15

Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt. A látogatók kérésére immár nemcsak az északi kapun, hanem a frissen megnyílt déli bejáraton keresztül is könnyebb megközelíteni a népszerű botanikus kertet.

A kert a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keszthelyi Georgikon Campus területén található, és tavaly nyílt meg a nagyközönség előtt. Azóta rövid idő alatt a környék egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált, különösen tavasszal, amikor a növények tömeges virágzásba kezdenek - írta a Zaol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A látogatókat most is igazi tavaszi hangulat fogadja. Bár a téltemető virágzása már a végéhez közeledik, a hóvirág és a tavaszi tőzike még mindig messziről fehérlik a kertben. Emellett számos más növény is virágba borult: többféle kankalin, csillagvirág és különböző sáfrányfajták színesítik a területet.

A botanikus kert egyik különlegessége, hogy az év során folyamatosan változik az arculata: néhány hetente újabb és újabb növények nyílnak ki, így minden látogatáskor más arcát mutatja a gyűjtemény.

A kert hétfő kivételével minden nap látogatható, ráadásul a belépés továbbra is ingyenes. Az új déli kapu mostani megnyitásával a szervezők abban bíznak, hogy még többen fedezik fel a keszthelyi botanikus kert tavaszi látványosságait:
Címlapkép: Getty Images
#hellovidék

