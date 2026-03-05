Ingyen látogatható a tavaszi csoda a Balatonnál: eztán még könnyebb bejutni a virágzó botanikus kertbe

Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt. A látogatók kérésére immár nemcsak az északi kapun, hanem a frissen megnyílt déli bejáraton keresztül is könnyebb megközelíteni a népszerű botanikus kertet.

A kert a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keszthelyi Georgikon Campus területén található, és tavaly nyílt meg a nagyközönség előtt. Azóta rövid idő alatt a környék egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált, különösen tavasszal, amikor a növények tömeges virágzásba kezdenek - írta a Zaol.hu.

A látogatókat most is igazi tavaszi hangulat fogadja. Bár a téltemető virágzása már a végéhez közeledik, a hóvirág és a tavaszi tőzike még mindig messziről fehérlik a kertben. Emellett számos más növény is virágba borult: többféle kankalin, csillagvirág és különböző sáfrányfajták színesítik a területet.

A botanikus kert egyik különlegessége, hogy az év során folyamatosan változik az arculata: néhány hetente újabb és újabb növények nyílnak ki, így minden látogatáskor más arcát mutatja a gyűjtemény.

A kert hétfő kivételével minden nap látogatható, ráadásul a belépés továbbra is ingyenes. Az új déli kapu mostani megnyitásával a szervezők abban bíznak, hogy még többen fedezik fel a keszthelyi botanikus kert tavaszi látványosságait: