Bontás közben akadtak az újabb régészeti szenzációra Szolnokon: a Jókai utcában induló régészeti feltárás egy 16. századi erődrendszer nyomait hozhatja felszínre.
Ingyen látogatható a tavaszi csoda a Balatonnál: eztán még könnyebb bejutni a virágzó botanikus kertbe
Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt. A látogatók kérésére immár nemcsak az északi kapun, hanem a frissen megnyílt déli bejáraton keresztül is könnyebb megközelíteni a népszerű botanikus kertet.
A kert a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keszthelyi Georgikon Campus területén található, és tavaly nyílt meg a nagyközönség előtt. Azóta rövid idő alatt a környék egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált, különösen tavasszal, amikor a növények tömeges virágzásba kezdenek - írta a Zaol.hu.
A látogatókat most is igazi tavaszi hangulat fogadja. Bár a téltemető virágzása már a végéhez közeledik, a hóvirág és a tavaszi tőzike még mindig messziről fehérlik a kertben. Emellett számos más növény is virágba borult: többféle kankalin, csillagvirág és különböző sáfrányfajták színesítik a területet.
A botanikus kert egyik különlegessége, hogy az év során folyamatosan változik az arculata: néhány hetente újabb és újabb növények nyílnak ki, így minden látogatáskor más arcát mutatja a gyűjtemény.
A kert hétfő kivételével minden nap látogatható, ráadásul a belépés továbbra is ingyenes. Az új déli kapu mostani megnyitásával a szervezők abban bíznak, hogy még többen fedezik fel a keszthelyi botanikus kert tavaszi látványosságait:
Retro hangulat és romos falak – egykor népszerű pihenőhely, ma már csak a múlt emlékei láthatók a Mátrai Panzióban. Ki tudja, mi volt, vállalati üdülő,...
Ikonikus balatoni forrás került tiltólistára: tábla és kötél zárja el az utat a legendás gyógyvízhez
„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is...
Védőhálóval óvják a vízen közlekedőket a Duna egyik fontos vasúti átkelőjénél, miután beton- és fémdarabok hullhatnak a hídról.
Hátborzongató lelet a kiskertben: világháborús gránátokra bukkantak veteményezés közben Fejérben.
Egy elszabadult bikaborjú okozott riadalmat kedden délután Nógrád vármegyében: az állat fellökött egy gyermeket, majd az úttest felé vette az irányt.
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak
A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit.
Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került...
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Bár a reggelek még csípősek, a természet egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek. Az első vadvirágok is sorra bújnak elő. Most három...
Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.
Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a...
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.