Egy magyarnak baromi jól indult a hétvégéje: hatalmasat kaszált az európai szuperlottón!

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/10. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény! Ugyanakkor volt egy magyar játékos, aki közel 50 milliót kaszált.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/10. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken:

8, 17, 26, 31, 47; 1, 6.

Ugyan 5+2 találatos szelvényt senki sem virított ezúttal, mégis ezen a héten egy magyar igencsak jól járt: az 5+0 találatos szelvényével 48 829 565 forint ütötte a markát!

5+2 találatos szelvény amúgy nem volt Magyarországon már 338 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden 15 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 5,7 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpoton jelenleg 820 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

