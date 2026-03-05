Miközben a felső tagozatos és középiskolás diákok többsége rendelkezik alapvető biztosítási ismeretekkel, saját felkészültségüket jóval alacsonyabbra értékelik.
Régészeti szenzáció: erődrendszer és kivégzőhely nyomaira bukkantak Szolnok belvárosában + Videó
Bontás közben akadtak az újabb régészeti szenzációra Szolnokon: a Jókai utcában induló régészeti feltárás egy 16. századi erődrendszer nyomait hozhatja felszínre.
Régészeti feltárás indulhat Szolnok belvárosában, miután egy épület bontása során a szakemberek arra gyanakodnak, hogy a felszín alatt a 16. századi erődrendszer maradványai rejtőznek. A Jókai utca 4. szám alatti telken olyan történelmi nyomok kerülhetnek elő, amelyek a török kori Szolnok mindennapjairól árulkodnak - írta a Szoljon.hu.
A helyszínen dolgozó régészek szerint a telek különösen fontos ponton fekszik: itt húzódhatott egykor a várost körülvevő vizesárok. A feltételezések szerint ez az erődrendszer a 16. század második felében, az oszmán hódítást követően épült ki, amikor a törökök megerősítették a stratégiai jelentőségű települést.
A szakemberek szerint az egykori vizesárok egyes szakaszokon akár 7–8 méter mély is lehetett, ami komoly védelmi szerepet töltött be. A történeti források alapján az árokba a Zagyva vize folyt, így az nemcsak katonai célokat szolgált, hanem a környék vízelvezetésében is szerepet játszott.
A kutatók arra is emlékeztetnek, hogy a város történetében korábban is okozott meglepetést ez az árokrendszer. Az 1950-es évek elején például a Kossuth tér közelében épülő irodaház alapozásakor derült ki, hogy a föld alatt hatalmas méretű árok húzódik, ami miatt teljesen át kellett tervezni az épület statikai megoldásait.
A mostani feltárás különlegessége, hogy a telek a történeti városmag területén fekszik, ahol korábban még nem végeztek régészeti kutatásokat. A bontás után a szakemberek megkezdhetik a terület vizsgálatát: a jelenlegi jelek szerint egy régi pincerendszer és egy kút is található a föld alatt, a mélyebb rétegekben pedig török kori leletek, palánkfal-maradványok és az árok nyomai is előkerülhetnek.
A környék múltjához egy másik, sötétebb történet is kapcsolódik. A történeti források szerint a közelben, a mai Kossuth tér nyugati részén egykor kivégzőhely működött, ahol az elítélteket akasztották fel, és gyakran hosszabb ideig a bitófán hagyták őket elrettentésként.
A régészek szerint a most induló kutatás ritka lehetőséget ad arra, hogy a város több évszázaddal ezelőtti szerkezete újra kirajzolódjon. Ha a feltételezett maradványok valóban előkerülnek, néhány hétre szó szerint felszínre kerülhet a 16–17. századi Szolnok története.
