2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régész jegyzetel az ásatási helyszín közelében, vidéki tájban, ősi romok és történelmi örökség feltárása közben
HelloVidék

Régészeti szenzáció: erődrendszer és kivégzőhely nyomaira bukkantak Szolnok belvárosában + Videó

HelloVidék
2026. március 5. 15:15

Bontás közben akadtak az újabb régészeti szenzációra Szolnokon: a Jókai utcában induló régészeti feltárás egy 16. századi erődrendszer nyomait hozhatja felszínre.

Régészeti feltárás indulhat Szolnok belvárosában, miután egy épület bontása során a szakemberek arra gyanakodnak, hogy a felszín alatt a 16. századi erődrendszer maradványai rejtőznek. A Jókai utca 4. szám alatti telken olyan történelmi nyomok kerülhetnek elő, amelyek a török kori Szolnok mindennapjairól árulkodnak - írta a Szoljon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyszínen dolgozó régészek szerint a telek különösen fontos ponton fekszik: itt húzódhatott egykor a várost körülvevő vizesárok. A feltételezések szerint ez az erődrendszer a 16. század második felében, az oszmán hódítást követően épült ki, amikor a törökök megerősítették a stratégiai jelentőségű települést.

A szakemberek szerint az egykori vizesárok egyes szakaszokon akár 7–8 méter mély is lehetett, ami komoly védelmi szerepet töltött be. A történeti források alapján az árokba a Zagyva vize folyt, így az nemcsak katonai célokat szolgált, hanem a környék vízelvezetésében is szerepet játszott.

A kutatók arra is emlékeztetnek, hogy a város történetében korábban is okozott meglepetést ez az árokrendszer. Az 1950-es évek elején például a Kossuth tér közelében épülő irodaház alapozásakor derült ki, hogy a föld alatt hatalmas méretű árok húzódik, ami miatt teljesen át kellett tervezni az épület statikai megoldásait.

A mostani feltárás különlegessége, hogy a telek a történeti városmag területén fekszik, ahol korábban még nem végeztek régészeti kutatásokat. A bontás után a szakemberek megkezdhetik a terület vizsgálatát: a jelenlegi jelek szerint egy régi pincerendszer és egy kút is található a föld alatt, a mélyebb rétegekben pedig török kori leletek, palánkfal-maradványok és az árok nyomai is előkerülhetnek.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A környék múltjához egy másik, sötétebb történet is kapcsolódik. A történeti források szerint a közelben, a mai Kossuth tér nyugati részén egykor kivégzőhely működött, ahol az elítélteket akasztották fel, és gyakran hosszabb ideig a bitófán hagyták őket elrettentésként.

A régészek szerint a most induló kutatás ritka lehetőséget ad arra, hogy a város több évszázaddal ezelőtti szerkezete újra kirajzolódjon. Ha a feltételezett maradványok valóban előkerülnek, néhány hétre szó szerint felszínre kerülhet a 16–17. századi Szolnok története.

 
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #építkezés #kutatás #város #kultúra #történelem #tudomány #épület #szolnok #régészet #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:43
15:32
15:15
15:03
14:43
Pénzcentrum
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
2 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
1 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
2 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárkori érték
a biztosított vagyontárgy értéke a biztosítási esemény bekövetkezésekor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 14:25
Árrobbanás és üres polcok a magyar boltokban? Az iráni háború gyorsan a kasszákig érhet
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 13:30
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Agrárszektor  |  2026. március 5. 15:33
Megvan, mennyi eső jöhet a következő napokban: ez vár most ránk
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel