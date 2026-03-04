Veszély a Duna felett: potyog a beton a vasúti hídról, védőhálót feszítenek a folyó fölé + Fotók

Védőhálóval óvják a vízen közlekedőket a Duna egyik fontos vasúti átkelőjénél, miután beton- és fémdarabok hullhatnak a hídról. A munkálatok már elindultak, de az autósokat és a gyalogosokat egyelőre nem érinti változás.

Védőhálót szerelnek a Gubacsi híd alá az esetlegesen lehulló beton- és fémelemek miatt – számolt be róla a Csepel Info közösségi oldalán.

A bejegyzés szerint a híd állapota indokolja a beavatkozást. A vízen közlekedők biztonsága érdekében feszítik ki a hálót, amely felfogja az esetlegesen lehulló darabokat. A munkálatok március 2-án, hétfőn kezdődtek, és egész héten tartanak – erről a vízi biztosítást végző Dél-Pesti Vízi Polgárőrség tájékoztatta a lapot.

A Gubacsi híd Budapesten, a Ráckevei-Soroksári Duna (RSD) felett ível át, és a XX. kerületet (Pesterzsébet) köti össze a XXI. kerülettel (Csepellel). A hídnál vasúti és közúti átkelő is található egymás mellett. A Gubacsi híd vasúti hídjának rekonstrukciója hamarosan megkezdődik. A tervek szerint új vasúti híd és új vasúti pálya épül a jelenlegi szerkezet mellett.

A mostani munkálatok kizárólag a vízi közlekedést érintik: a felszíni forgalomban nem lép életbe korlátozás, így az autósok és a gyalogosok változatlan rendben használhatják az átkelőt.