Szomorú hír: 21 éves korában elaltatták Igort, a szegedi vadaspark ikonikus tigrisét
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán. A döntést állatjóléti szempontok alapján hozták meg, miután a nagymacska hosszú ideje „a magas életkorával összefüggő” betegségben szenvedett.
A szakemberek tájékoztatása szerint Igor állapota az utóbbi időszakban fokozatosan romlott. A kezelések ellenére életminősége jelentősen csökkent, ezért – az állatkerti gyakorlatban is elfogadott protokollt követve – az elaltatás mellett döntöttek, hogy megelőzzék a további szenvedést.
Igor 2005-ben született a csehországi Dvůr Králové Állatkertben. Testvérével, Borisszal előbb a rigai állatkertbe került, majd 2009-ben együtt érkeztek Szegedre. A testvérpár az elmúlt másfél évtizedben a vadaspark kedvence lett. Borisz 2024-ben pusztult el.
A tigris országos ismertségre 2018-ban tett szert, amikor egy, a humán gyógyászatban már alkalmazott, saját sejtes ízületkezelési eljárással kezelték. A beavatkozásra azért volt szükség, mert Igor évek óta ízületi problémákkal küzdött. Az innovatív terápia akkor javulást hozott az állapotában, és még évekkel meghosszabbította aktív időszakát.
A szibériai – más néven amuri – tigrisek a természetben átlagosan 10–15 évig élnek, állatkerti körülmények között pedig rendszerint 18–20 évet is megérhetnek. A 21 éves életkor kifejezetten magasnak számít a faj esetében, a húsz évet meghaladó példányok ritkák. Igor így nemcsak a Szegedi Vadaspark egyik legrégebbi lakója volt, hanem korát tekintve is kiemelkedő példány. Az intézmény közlése szerint emlékét a gondozók és a látogatók is megőrzik.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Bár a reggelek még csípősek, a természet egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek. Az első vadvirágok is sorra bújnak elő. Most három...
Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.
Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a...
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Ti is imádjátok az olasz konyhát, pláne a lasagnet? Pedig a rétegezett, tepsiben sült tészta nem is feltétlenül olasz találmány! Itthon is megvan a maga...
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.
Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban.
Magyarok, férfiak és asszonyok, ezt hallgassátok! István, a király robbantja be a vidéki színház új évadát
Évadot hirdetett a zalaegerszegi színház: 6 felnőtt és 3 ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal készül a teátrum.
Barokk, rokokó, reneszánsz és későbbi korok kincsei – köztük festmények, szobrok, bútorok és könyvek – újulnak meg a szakemberek kezei alatt a veszprémi várnegyed megújítása...
