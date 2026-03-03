2026. március 3. kedd Kornélia
Egy hím szibériai tigris alszik egy tó mellett, a tükörképe látható.
HelloVidék

Szomorú hír: 21 éves korában elaltatták Igort, a szegedi vadaspark ikonikus tigrisét

HelloVidék
2026. március 3. 19:15

21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán. A döntést állatjóléti szempontok alapján hozták meg, miután a nagymacska hosszú ideje „a magas életkorával összefüggő” betegségben szenvedett.

A szakemberek tájékoztatása szerint Igor állapota az utóbbi időszakban fokozatosan romlott. A kezelések ellenére életminősége jelentősen csökkent, ezért – az állatkerti gyakorlatban is elfogadott protokollt követve – az elaltatás mellett döntöttek, hogy megelőzzék a további szenvedést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Igor 2005-ben született a csehországi Dvůr Králové Állatkertben. Testvérével, Borisszal előbb a rigai állatkertbe került, majd 2009-ben együtt érkeztek Szegedre. A testvérpár az elmúlt másfél évtizedben a vadaspark kedvence lett. Borisz 2024-ben pusztult el.

A tigris országos ismertségre 2018-ban tett szert, amikor egy, a humán gyógyászatban már alkalmazott, saját sejtes ízületkezelési eljárással kezelték. A beavatkozásra azért volt szükség, mert Igor évek óta ízületi problémákkal küzdött. Az innovatív terápia akkor javulást hozott az állapotában, és még évekkel meghosszabbította aktív időszakát.

A szibériai – más néven amuri – tigrisek a természetben átlagosan 10–15 évig élnek, állatkerti körülmények között pedig rendszerint 18–20 évet is megérhetnek. A 21 éves életkor kifejezetten magasnak számít a faj esetében, a húsz évet meghaladó példányok ritkák. Igor így nemcsak a Szegedi Vadaspark egyik legrégebbi lakója volt, hanem korát tekintve is kiemelkedő példány. Az intézmény közlése szerint emlékét a gondozók és a látogatók is megőrzik.
Címlapkép: Getty Images
