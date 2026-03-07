Rafinált módszerrel fosztják ki a magyarok bankszámláit: mutatjuk, mi köze van a rendőrségnek a csalási sorozathoz

A magyar Terrorelhárítási Központ által lefoglalt ukrán pénzszállítmány a Bloomberg információi szerint egy teljesen szokványos banki készpénzszállítmány volt.
Rendőrségi bírságok befizetésének ürügyével próbálnak bankkártyaadatokat lopni a csalók. Az Országos Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztet, hogy az adathalászok egy hamis weboldalon keresztül tévesztik meg az áldozatokat. Ezzel párhuzamosan a banki szakértők az egyre gyakoribb, sürgetésen alapuló pszichológiai manipuláció veszélyeit hangsúlyozzák.
A hatóság tájékoztatása szerint az elkövetők a rendőrség nevében lépnek fel, és fiktív bírságok befizetésére szólítják fel az érintetteket. Nyomatékosan kérik, hogy a biztonságos e-ügyintézéshez kizárólag a hivatalos, https://ugyintezes.police.hu/ oldalt használja mindenki.
Kiemelték: senki ne nyissa meg a megtévesztő https://magyarorszgpolice.bond/hu# hivatkozást. Ezen a felületen semmilyen személyes vagy banki adatot nem szabad megadni, és semmiképp sem szabad tranzakciót indítani.
A statisztikák alapján a kiberbűnözők ma már leginkább adathalászattal és pszichológiai manipulációval dolgoznak. Ezzel szemben a bankszámlákhoz vagy profilokhoz való közvetlen, technikai jellegű jogosulatlan hozzáférés aránya elenyésző. A modern, kétlépcsős és biometrikus azonosítási rendszerek jelentősen növelik a biztonságot. Emiatt a csalók egyre többször magát az áldozatot veszik rá a pénzeszközök átutalására.
A pénzügyi szakemberek hangsúlyozzák: soha ne adjuk ki bankkártya- vagy belépési adatainkat telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Mindenképp "red flag", ha egy magát banki dolgozónak kiadó hívó "biztonsági átutalást" kér, vagy egy vírusirtónak mondott alkalmazás letöltését sürgeti.
Ezek a programok valójában távoli hozzáférést biztosítanak a bűnözők számára az eszközeinkhez. A csalók gyakran agresszív sürgetéssel próbálják megakadályozni a higgadt gondolkodást. Éppen ezért a legfontosabb, hogy gyanús megkeresés esetén álljunk meg egy pillanatra, és cselekvés előtt mindig ellenőrizzük a hívás hitelességét.
Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves futamidejű államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
A közjegyzői tapasztalatok szerint ez térségenként eltérően alakul, miközben egyre többen döntenek úgy, hogy végrendeletben rendezik vagyonuk sorsát.
Jelentős árfolyam-emelkedést könyvelhettek el az európai védelmi ipar szereplői a kiéleződő közel-keleti konfliktus hatására.
A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott.
A zuhanás mértéke miatt a kereskedést is fel kellett függeszteni.
Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.
A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket.
Február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig több mobil- és netbanki szolgáltatás, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.
Egy brit újságíró egy hétre félretette bankkártyáit, és kizárólag készpénzből élt – az eredmény pedig meglepően látványos spórolás lett.
A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest.
Sok banki ügyfél ütközik bele abba, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem...
Az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni.
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
