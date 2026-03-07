Rafinált módszerrel fosztják ki a magyarok bankszámláit: mutatjuk, mi köze van a rendőrségnek a csalási sorozathoz

Rendőrségi bírságok befizetésének ürügyével próbálnak bankkártyaadatokat lopni a csalók. Az Országos Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztet, hogy az adathalászok egy hamis weboldalon keresztül tévesztik meg az áldozatokat. Ezzel párhuzamosan a banki szakértők az egyre gyakoribb, sürgetésen alapuló pszichológiai manipuláció veszélyeit hangsúlyozzák.

A hatóság tájékoztatása szerint az elkövetők a rendőrség nevében lépnek fel, és fiktív bírságok befizetésére szólítják fel az érintetteket. Nyomatékosan kérik, hogy a biztonságos e-ügyintézéshez kizárólag a hivatalos, https://ugyintezes.police.hu/ oldalt használja mindenki.

Kiemelték: senki ne nyissa meg a megtévesztő https://magyarorszgpolice.bond/hu# hivatkozást. Ezen a felületen semmilyen személyes vagy banki adatot nem szabad megadni, és semmiképp sem szabad tranzakciót indítani.

A statisztikák alapján a kiberbűnözők ma már leginkább adathalászattal és pszichológiai manipulációval dolgoznak. Ezzel szemben a bankszámlákhoz vagy profilokhoz való közvetlen, technikai jellegű jogosulatlan hozzáférés aránya elenyésző. A modern, kétlépcsős és biometrikus azonosítási rendszerek jelentősen növelik a biztonságot. Emiatt a csalók egyre többször magát az áldozatot veszik rá a pénzeszközök átutalására.

A pénzügyi szakemberek hangsúlyozzák: soha ne adjuk ki bankkártya- vagy belépési adatainkat telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Mindenképp "red flag", ha egy magát banki dolgozónak kiadó hívó "biztonsági átutalást" kér, vagy egy vírusirtónak mondott alkalmazás letöltését sürgeti.

Ezek a programok valójában távoli hozzáférést biztosítanak a bűnözők számára az eszközeinkhez. A csalók gyakran agresszív sürgetéssel próbálják megakadályozni a higgadt gondolkodást. Éppen ezért a legfontosabb, hogy gyanús megkeresés esetén álljunk meg egy pillanatra, és cselekvés előtt mindig ellenőrizzük a hívás hitelességét.