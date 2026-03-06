2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
HelloVidék

Figyelem! Ismét lezárták a Balaton egyik ikonikus látványosságát: határozatlan ideig nem látogatható

HelloVidék
2026. március 6. 11:15

Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni. A döntést a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jelentette be Facebook-oldalán, hangsúlyozva, hogy a lezárás határozatlan ideig tart.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park közlése szerint a hely látogatása a lezárás idején tilos, a korlátozást kifejezetten természetvédelmi okok indokolják. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, pontosan meddig marad érvényben a döntés. Nem ez az első eset az elmúlt időszakban: a kirándulóhelyet 2025 márciusában szintén természetvédelmi okok miatt zárták le. Akkor végül csak 2025. június 6-án nyitották meg újra a látogatók előtt.

A Balaton-felvidék leghíresebb geológiai bemutatóhelye a Hegyestű, ami Zánka és Monoszló között található. A közel 50 m magas bányászat során keletkezet látványos sziklafal egy kb. 8 millió évvel ezelőtt működő vulkán belsejébe enged bepillantást: az egykori tűzhányó kürtőjében rekedt, megdermedt bazaltos láva öt- és hatszögletű oszlopformáit csodálhatjuk. Geológiai érdekessége mellett a 337 méter magas Hegyestű panorámás csúcsára lépcsősor vezet fel, ahonnan tiszta időben csodás madártávlatot élvezhetünk a Balatonra, a Káli-medencére és a Tapolcai-medence lenyűgöző tanúhegyeire.

A Balaton-felvidék egyik különleges geológiai látványosságának számító Hegyestű az elmúlt években jelentős turisztikai fejlesztéseken is átesett. A Széchenyi 2020 program támogatásával megújult a fogadóépület és annak akadálymentesítése, felújították a tereplépcsőket és a korlátokat, valamint új játszóteret alakítottak ki. A látogatók kényelmét kültéri pihenőágyak, padok és asztalok is szolgálják.

A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy a lezárás idején ne látogassák a területet, és indulás előtt mindig ellenőrizzék a legfrissebb információkat a hivatalos felületeken:
#Balaton #látványosság #lezárás #kirándulás #belföldi turizmus #természet #hellovidék #nemzeti park #látnivaló #természetvédelem #balaton-felvidék

