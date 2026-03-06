Figyelem! Ismét lezárták a Balaton egyik ikonikus látványosságát: határozatlan ideig nem látogatható

Nagy dobás Pest megyében: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították Ceglédfürdőt, így a Budapesthez közeli fürdőváros újabb rangos turisztikai minősítést kapott.
Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni. A döntést a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jelentette be Facebook-oldalán, hangsúlyozva, hogy a lezárás határozatlan ideig tart.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park közlése szerint a hely látogatása a lezárás idején tilos, a korlátozást kifejezetten természetvédelmi okok indokolják. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, pontosan meddig marad érvényben a döntés. Nem ez az első eset az elmúlt időszakban: a kirándulóhelyet 2025 márciusában szintén természetvédelmi okok miatt zárták le. Akkor végül csak 2025. június 6-án nyitották meg újra a látogatók előtt.
A Balaton-felvidék leghíresebb geológiai bemutatóhelye a Hegyestű, ami Zánka és Monoszló között található. A közel 50 m magas bányászat során keletkezet látványos sziklafal egy kb. 8 millió évvel ezelőtt működő vulkán belsejébe enged bepillantást: az egykori tűzhányó kürtőjében rekedt, megdermedt bazaltos láva öt- és hatszögletű oszlopformáit csodálhatjuk. Geológiai érdekessége mellett a 337 méter magas Hegyestű panorámás csúcsára lépcsősor vezet fel, ahonnan tiszta időben csodás madártávlatot élvezhetünk a Balatonra, a Káli-medencére és a Tapolcai-medence lenyűgöző tanúhegyeire.
A Balaton-felvidék egyik különleges geológiai látványosságának számító Hegyestű az elmúlt években jelentős turisztikai fejlesztéseken is átesett. A Széchenyi 2020 program támogatásával megújult a fogadóépület és annak akadálymentesítése, felújították a tereplépcsőket és a korlátokat, valamint új játszóteret alakítottak ki. A látogatók kényelmét kültéri pihenőágyak, padok és asztalok is szolgálják.
A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy a lezárás idején ne látogassák a területet, és indulás előtt mindig ellenőrizzék a legfrissebb információkat a hivatalos felületeken:
Kapitális süllőt fogott a Dunán a nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor: élete rekordját döntötte meg.
Ilyen volt, ilyen lett: feltámadt a barokk luxus, hihetetlen átalakuláson ment keresztül a Szeleczky-kastély
Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a boconádi Szeleczky-kastély, amely az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót kapott, de most ismét visszanyerte régi fényét. A barokk épület...
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hat kiemelt projektet valósít meg 3,3 milliárd forint értékben a jelenlegi uniós ciklusban.
A laboreredmények végül igazolták a legrosszabb forgatókönyvet: madárinfluenza fertőzte meg egy kiskunfélegyházi kacsatelep állományát.
Retro hangulat és romos falak – egykor népszerű pihenőhely, ma már csak a múlt emlékei láthatók a Mátrai Panzióban. Ki tudja, mi volt, vállalati üdülő,...
Ikonikus balatoni forrás került tiltólistára: tábla és kötél zárja el az utat a legendás gyógyvízhez
„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is...
Védőhálóval óvják a vízen közlekedőket a Duna egyik fontos vasúti átkelőjénél, miután beton- és fémdarabok hullhatnak a hídról.
Hátborzongató lelet a kiskertben: világháborús gránátokra bukkantak veteményezés közben Fejérben.
Egy elszabadult bikaborjú okozott riadalmat kedden délután Nógrád vármegyében: az állat fellökött egy gyermeket, majd az úttest felé vette az irányt.
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak
A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit.
Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került...
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Bár a reggelek még csípősek, a természet egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek. Az első vadvirágok is sorra bújnak elő. Most három...
Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.