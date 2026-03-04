Ásás közben jött a rémület: éles világháborús gránátokra bukkantak egy Fejér megyei kertben

Második világháborús robbanóeszközök kerültek elő egy családi ház kertjéből Sárkeresztúron. A tűzszerészek több gránátot és tüzérségi hüvelyt is kiemeltek a földből, majd elszállították a veszélyes leleteket.

Második világháborús gránátokat találtak egy sárkeresztúri ház kertjében – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a családi ház kertjében, veteményezés rendezése közben került elő egy második világháborús, szovjet kézigránát. A bejelentést követően a tűzszerészek a teljes területet átvizsgálták.

A kutatás során további három darab, szovjet gyártmányú, 82 milliméteres aknagránátot, valamint 16 darab üres tüzérségi hüvelyt emeltek ki a földből. Az előkerült robbanóeszközöket és hadianyag-maradványokat a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

Az eset ismét rámutat arra, hogy a második világháborúból visszamaradt robbanótestek még évtizedekkel később is előkerülhetnek, különösen földmunkák, építkezések vagy kerti munkálatok során.

A Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred felhívta a figyelmet: aki robbanótestnek tűnő tárgyat talál, semmiképp ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul értesítse a rendőrséget, hogy a szakemberek biztonságosan elszállíthassák a veszélyes eszközöket.

