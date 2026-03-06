Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?

Mitől érezzük magunkat boldognak 2025-ben? Pénz, család, stabil munka, lakóhely? Vagy mindez együtt? A Pénzcentrum idei, több mint 15 ezer kitöltő válaszán alapuló Boldogságfelmérése ismét megmutatja, hogyan alakul az elégedettség Magyarországon, és mely tényezők befolyásolják leginkább a jóllétet. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában az eredményeket vesszük sorra!

A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a tízes skálán mért országos átlag 5,8 lett, ami megegyezik a tavalyi értékkel. Vagyis összességében nem lettünk boldogabbak, de nem is lettünk elégedetlenebbek. A Boldogságfelmérés szerint a területi különbségek azonban markánsak. Saját felmérésünk azt mutatja, 2025-ben Veszprém vármegye végzett az élen 6,1-es átlaggal, szorosan mögötte Pest vármegye és Budapest, valamint Fejér és Győr-Moson-Sopron. Ezekben a térségekben jellemzően magasabb jövedelmek, stabilabb munkaerőpiac és fejlettebb infrastruktúra járul hozzá a kedvezőbb életminőséghez.

A lista másik végén Nógrád áll, de Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád-Csanád sem szerepel sokkal jobban. Az alacsonyabb gazdasági dinamika, kevesebb magas hozzáadott értékű munkahely és szerényebb jövedelmi viszonyok visszahúzhatják az általános elégedettséget.

Korosztályos bontásban érdekes trend rajzolódott ki: a CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a legboldogabbak a 41-55 év közöttiek, míg a 25 év alattiak körében romlott az elégedettségi szint. A fiatalabb generációk bizonytalansága mögött ott lehet a lakhatási nehézségek, a munkaerőpiaci kihívások, a technológiai változások és a jövővel kapcsolatos szorongás is. A kutatás azt is megmutatta, hogy a házasok boldogabbnak érzik magukat az egyedülállóknál, foglalkozás szerint pedig a vállalkozók végeztek az élen, míg a munkanélküliek a lista végén.

