A rendőrök még a szórakozóhely kamerafelvételeit is másodpercről másodpercre átnézték, hogy kiderítsék, mi történt a fiatal fiúval.
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
Mitől érezzük magunkat boldognak 2025-ben? Pénz, család, stabil munka, lakóhely? Vagy mindez együtt? A Pénzcentrum idei, több mint 15 ezer kitöltő válaszán alapuló Boldogságfelmérése ismét megmutatja, hogyan alakul az elégedettség Magyarországon, és mely tényezők befolyásolják leginkább a jóllétet. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában az eredményeket vesszük sorra!
A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a tízes skálán mért országos átlag 5,8 lett, ami megegyezik a tavalyi értékkel. Vagyis összességében nem lettünk boldogabbak, de nem is lettünk elégedetlenebbek. A Boldogságfelmérés szerint a területi különbségek azonban markánsak. Saját felmérésünk azt mutatja, 2025-ben Veszprém vármegye végzett az élen 6,1-es átlaggal, szorosan mögötte Pest vármegye és Budapest, valamint Fejér és Győr-Moson-Sopron. Ezekben a térségekben jellemzően magasabb jövedelmek, stabilabb munkaerőpiac és fejlettebb infrastruktúra járul hozzá a kedvezőbb életminőséghez.
A lista másik végén Nógrád áll, de Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád-Csanád sem szerepel sokkal jobban. Az alacsonyabb gazdasági dinamika, kevesebb magas hozzáadott értékű munkahely és szerényebb jövedelmi viszonyok visszahúzhatják az általános elégedettséget.
Korosztályos bontásban érdekes trend rajzolódott ki: a CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a legboldogabbak a 41-55 év közöttiek, míg a 25 év alattiak körében romlott az elégedettségi szint. A fiatalabb generációk bizonytalansága mögött ott lehet a lakhatási nehézségek, a munkaerőpiaci kihívások, a technológiai változások és a jövővel kapcsolatos szorongás is. A kutatás azt is megmutatta, hogy a házasok boldogabbnak érzik magukat az egyedülállóknál, foglalkozás szerint pedig a vállalkozók végeztek az élen, míg a munkanélküliek a lista végén.
CHART by Pénzcentrum: izgalmas számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Megtalálták az aranybányát? Szép csendben elképesztő tempóban húzzák fel az új lakóparkokat Magyarországon
Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint ez jelentős adminisztratív könnyítést hozhat a fejlesztőknek, és felgyorsíthatja a beruházásokat.
Kipukkadhat a gigantikus ingatlanlufi a sivatagi metropoliszban: rengeteg befektető bukhat hatalmasat
Az Egyesült Arab Emírségek ingatlanpiaca komoly próba elé került, miután iráni rakétacsapások érték Dubaj és Abu-Dzabi repülőtereit, kikötőit és lakóövezeteit.
Mikor van nőnap 2026-ban? Mutatjuk, mitől érdekes a nemzetközi nőnap eredete és mióta van nőnap. A története régebbre nyúlik vissza, mint hinnénk.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
A kedvezményes hitel sokaknak megnyitotta a piacot, de a besorolási problémák, az infrastruktúra hiányosságai és a banki szigor miatt a vásárlóknak alaposan fel kell készülniük.
Véget ért a rémálom egy kulcsfontosságú magyar ágazatban: elképesztő ugrást mértek, végre jön a felpattanás?
A szerződésállomány alakulása is biztató: 2025 decemberének végén csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
Időzített bombán ül a magyar lakáspiac: elég egyetlen apró változás, és kártyavárként omolhat össze az egész
A támogatott hitelek januári volumene 206 milliárd forint volt, ami az összes új lakáshitel 81,2 százaléka.
A XVIII. kerületi polgármester hatósági beavatkozást sürget a Cséry-telepről kiinduló talajvízszennyezés miatt.
A tavaly ősz elején még egyszerre jelentek meg nagy számban a hitelből vásárló fiatal párok és a kiadásra berendezkedő befektetők a lakáspiacon.
499 millió forintért árulja XI. kerületi luxusvilláját Galambos Lajcsi, jóval a piaci ár alatt
Az ügy középpontjában egy vagyonvédelmi cég vezetői állnak, akik éveken át vesztegettek meg két magas rangú rendőrtisztet.
A gyengébb évkezdetet követően februárban érezhetően magára talált a hazai lakáspiac, a kereslet élénkülését azonban elsősorban az új építésű ingatlanok iránti érdeklődés generálta.
Egyre több potenciális vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akik elsősorban családi házakat keresnek.
Hamarosan kezdetét veszi a Purim, a zsidó örömünnep, vagyis a "zsidó farsang": ezek a szokások kapcsolódnak hozzá
A Gergely-naptár szerint idén az ünnep március 2-án napszálltakor kezdődik és 3-án estig tart.
Óraműpontossággal érkezett a tavasz: errefelé még lehet zápor, de nagyrészt napsütéses idő lesz a héten
Hétfőn délelőtt még nagyobb területen lehet erősen felhős az ég, miközben nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki felnéz az égre márciusban: jön a nap-éj egyelőség, csillagfedések és a telihold
A hónap második felében egy vonalba kerül a Pollux, a Hold és a Jupiter, a hónap végén pedig a Hold elfedi a Regulust.
A MOHU felhívja a figyelmet, hogy egyre több a visszaélés a lomtalanítás kapcsán, ezárt fontos tudnivalókat is közöltek.
Sokkoló videó: így nyúlják le az összes pénzed, hogyha ilyen bankkártya-leolvasónál fizetsz a boltokban
Az úgynevezett skimmelés – vagyis a bankkártyaadatok illegális leolvasása ATM-ekből, fizetőterminálokról és benzinkutakon – egyre nagyobb károkat okoz szerte a világon.
A dílerre Kecskeméten figyeltek fel a járőrök, miután autójával kivilágítatlanul és bizonytalanul közlekedett a forgalomban.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.