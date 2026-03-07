Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról

A magyar Terrorelhárítási Központ által lefoglalt ukrán pénzszállítmány a Bloomberg információi szerint egy teljesen szokványos banki készpénzszállítmány volt, amelyhez hasonlók rendszeresen közlekednek Ausztria és Ukrajna között - közölte a Bloomberg.

A lap több, a folyamatokra rálátó forrásra hivatkozva azt írja, hogy heti rendszerességgel indulnak hasonló készpénzszállítmányok a két ország között. Ezek célja az ukrán vállalkozások és magánszemélyek készpénzellátásának folyamatos biztosítása. A Bloomberg értesülései szerint az osztrák hatóságok sem találtak semmi gyanúsat a szállítmánnyal kapcsolatban.

A források hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi készpénzlogisztika szigorúan szabályozott tevékenység. Az ilyen szolgáltatást nyújtó pénzintézetek komoly erőfeszítéseket tesznek a tranzakciók jogszerűségének garantálása érdekében.

A hírügynökség kiemeli, hogy az osztrák Raiffeisen Bank a térség egyik meghatározó szereplője a nemzetközi készpénzforgalmazási üzletágban. Ennek keretében a bank rendszeresen szállít ukrán hrivnyát Nyugat-Európából az ukrán jegybank számára.