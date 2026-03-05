A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Szörnyű hír: megjelent a madárinfluenza Bács-Kiskunban is, több ezer állatot kell felszámolni
Fokozott elhullás és szokatlan idegrendszeri tünetek miatt indult vizsgálat egy kiskunfélegyházi kacsatelepen. A laboreredmények végül igazolták a legrosszabb forgatókönyvet: madárinfluenza fertőzte meg az állományt.
Igazolódott a madárinfluenza jelenléte egy kiskunfélegyházi kacsatelepen, ahol egy mintegy ötezer egyedből álló állományban mutatták ki a fertőzést. A hatóságok azonnal járványügyi intézkedéseket vezettek be, a fertőzött állomány felszámolása már folyamatban van - írta a Baon.hu.
A betegség gyanúja akkor merült fel, amikor a telepen a megszokottnál nagyobb elhullást és különféle idegrendszeri tüneteket tapasztaltak az állatoknál. Emellett a kacsák vízfogyasztása is csökkent, ami szintén felkeltette a szakemberek figyelmét. A laboratóriumi vizsgálatok végül igazolták a madárinfluenza jelenlétét az állományban.
A hatóságok a járvány megfékezése érdekében három kilométeres védőkörzetet jelöltek ki az érintett telep körül, emellett megfigyelési körzetet is elrendeltek. Ezekben a zónákban szigorúbb állategészségügyi szabályok lépnek életbe, és fokozott ellenőrzésekre lehet számítani.
A szakemberek szerint kulcsfontosságú a járványvédelmi előírások betartása, hiszen a madárinfluenza gyorsan terjedhet a baromfiállományok között. Különösen nagy kockázatot jelent a vadmadarakkal való érintkezés, ezért az állattartóknak kiemelten figyelniük kell arra, hogy az állatok ne kerüljenek kapcsolatba vadon élő madarakkal.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nem ez az első eset a térségben: a közelmúltban a szomszédos Csongrád-Csanád vármegyében, Zsombón is felütötte a fejét a fertőzés, ahol mintegy 24 ezer pecsenyekacsát kellett felszámolni.
A hatóságok arra kérik az állattartókat és az állatorvosokat, hogy gyanús tünetek esetén azonnal értesítsék a szakembereket, és haladéktalanul küldjenek mintát vizsgálatra. A gyors reagálás ugyanis kulcsszerepet játszik abban, hogy a fertőzés ne terjedjen tovább a térség baromfiállományai között.
Ikonikus balatoni forrás került tiltólistára: tábla és kötél zárja el az utat a legendás gyógyvízhez
„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is...
Védőhálóval óvják a vízen közlekedőket a Duna egyik fontos vasúti átkelőjénél, miután beton- és fémdarabok hullhatnak a hídról.
Hátborzongató lelet a kiskertben: világháborús gránátokra bukkantak veteményezés közben Fejérben.
Egy elszabadult bikaborjú okozott riadalmat kedden délután Nógrád vármegyében: az állat fellökött egy gyermeket, majd az úttest felé vette az irányt.
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak
A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit.
Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került...
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Bár a reggelek még csípősek, a természet egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek. Az első vadvirágok is sorra bújnak elő. Most három...
Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.
Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a...
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.