Szörnyű hír: megjelent a madárinfluenza Bács-Kiskunban is, több ezer állatot kell felszámolni

Fokozott elhullás és szokatlan idegrendszeri tünetek miatt indult vizsgálat egy kiskunfélegyházi kacsatelepen. A laboreredmények végül igazolták a legrosszabb forgatókönyvet: madárinfluenza fertőzte meg az állományt.

Igazolódott a madárinfluenza jelenléte egy kiskunfélegyházi kacsatelepen, ahol egy mintegy ötezer egyedből álló állományban mutatták ki a fertőzést. A hatóságok azonnal járványügyi intézkedéseket vezettek be, a fertőzött állomány felszámolása már folyamatban van - írta a Baon.hu.

A betegség gyanúja akkor merült fel, amikor a telepen a megszokottnál nagyobb elhullást és különféle idegrendszeri tüneteket tapasztaltak az állatoknál. Emellett a kacsák vízfogyasztása is csökkent, ami szintén felkeltette a szakemberek figyelmét. A laboratóriumi vizsgálatok végül igazolták a madárinfluenza jelenlétét az állományban.

A hatóságok a járvány megfékezése érdekében három kilométeres védőkörzetet jelöltek ki az érintett telep körül, emellett megfigyelési körzetet is elrendeltek. Ezekben a zónákban szigorúbb állategészségügyi szabályok lépnek életbe, és fokozott ellenőrzésekre lehet számítani.

A szakemberek szerint kulcsfontosságú a járványvédelmi előírások betartása, hiszen a madárinfluenza gyorsan terjedhet a baromfiállományok között. Különösen nagy kockázatot jelent a vadmadarakkal való érintkezés, ezért az állattartóknak kiemelten figyelniük kell arra, hogy az állatok ne kerüljenek kapcsolatba vadon élő madarakkal.

Nem ez az első eset a térségben: a közelmúltban a szomszédos Csongrád-Csanád vármegyében, Zsombón is felütötte a fejét a fertőzés, ahol mintegy 24 ezer pecsenyekacsát kellett felszámolni.

A hatóságok arra kérik az állattartókat és az állatorvosokat, hogy gyanús tünetek esetén azonnal értesítsék a szakembereket, és haladéktalanul küldjenek mintát vizsgálatra. A gyors reagálás ugyanis kulcsszerepet játszik abban, hogy a fertőzés ne terjedjen tovább a térség baromfiállományai között.