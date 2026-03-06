2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal sündisznó arca egy fadarabon átmászva
HelloVidék

Bármikor beüthet a baj a tavaszi kerti munkáknál: erre jó, ha mindenki odafigyel

HelloVidék
2026. március 6. 17:15

Vigyázzunk a sünökre a kertekben! A védett keleti sün a lombkupacokban és rőzserakásokban alszik, ellenek és telel, ezért az óvatlan kertészkedés könnyen súlyos veszélyt jelenthet rájuk – az MME tanácsai most segítenek megóvni ezeket az apró, tüskés lakókat.

A keleti sün, Magyarország védett emlőse, az MME közleménye szerint előszeretettel használja a kertekben és parkokban felhalmozott lombkupacokat, rőzserakásokat nappali búvóhelynek, téli álomhoz vagy akár az elléshez. A természetvédők felhívják a figyelmet: az óvatlan kertészkedés akár teljes családok pusztulását okozhatja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A nőstények gyakran a lombkupacokban ellenek, ezért különösen fontos, hogy a kert- és parkfenntartás során fokozottan figyeljünk” – írja az MME közleményében.

Hogyan segíthetjük a sünöket a mindennapokban?

A szakemberek szerint a hullott lomb és a lenyírt fűnyesedék óriási természeti kincset jelent: visszapótolja a talaj tápanyagait, növeli a vízmegtartó képességet, és egyben menedéket biztosít a sünöknek és más apró élőlényeknek. A legjobb, ha ezeket az anyagokat helyben hagyjuk, vagy olyan módon halmozzuk, ami biztonságos menedékül szolgál:

  • bokrok közé rakva
  • természetvédelmi rőzserakásokban
  • nagy fák csurgózónájában
  • komposztálókeretekben, melyek alja a sünök számára bejárható

Fontos azonban, hogy ezeket a rakásokat ne tegyük forgalmas utak mellé, ahol a közeli autóforgalom veszélyeztetheti a kis állatokat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Óvintézkedések a rakások bontásakor

Az MME részletes tanácsokat ad arra is, hogyan kerüljük el a sünök sérülését a gally- és lombkupacok mozgatásakor. Ami számunkra munkát jelentő, eltüntetendő gally- és levélrakás, az a sünöknek
(valamint számos más állatnak, például: zöld varangyoknak, fali gyíkoknak)
ugyanis nyáron nappali menedék, a nőstényeknek pedig ellőhely, de akár
telelőhely is lehet, ezért:

  • első lépésben lehetőleg ne vasvillával essünk neki a rakásnak, hanem szerszámnyéllel, hosszabb erős bottal, az alapi részen még óvatosabban, akár kézzel forgassuk át a halmot, így győződve meg arról, hogy nincs-e alatta valamilyen állat;
  • az is segít, ha a halmot átlátható rétegenként, fentről lefelé haladva bonjuk el;
  • a zaj hatására összegömbölyödő sün tüskéire szúródó levéltörmelék szinte láthatatlanná teszi az állatot (lásd az alábbi fotókat és a videót), ezért a halom alapi részéhez jutva nagyon figyeljünk a gömbölyded formákra (az összegömbölyödve megemelt állat gyakran szó szerint kigurul a gallyak és levelek közül);
  • soha se gyújtsuk fel helyben az ilyen rakásokat, mert a lángok elől a felnőtt sünök sem fognak, tudnak elmenekülni, hiszen védekezési stratégiájuk az összegömbölyödésre épül, és szó szerint megsülnek;
  • ez az óvatosság különösen ajánlott a május-júniusi sünellési időszakban, amikor a menedékekben a hetekig vak és szinte magatehetetlen kölykök is ott lehetnek;
  • ha a gally-/lombrakás megbontásakor sünfészket találunk kölykökkel, ne essünk pánikba, és ha csak lehet, semmiképpen se szedjük össze a kölyköket és kezdjük mi magunk nevelgetni őket (!); ehelyett pakoljunk vissza rájuk az eredetivel legalább megegyező vastagságú rétegben ágakat és leveleket, majd hagyjuk a nőstényre a továbbiakat - az ilyen zöldhulladékhalmot a könykök felnövekedése, a fészek kiürülése után bontsuk csak el;
  • ha a rakás megbontásakor alvó (május-október között) vagy telelő (novembertől-áprilisig) sünt találunk, és a halom helyben nem megőrizhető a fenti módon, óvatosan vigyük át az állatot egy közeli bokor alá, és ott halmozzunk vissza rá lombott, gallyat;
  • a sünöket etetni nem kell, mert a kölykök számára létfontosságú, hogy anyjukat követve a természetes táplálékokkal (férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, gyíkok, kisrágcsálók, hullott gyümölcsök) ismerkedjenek meg, ne pedig az ember által kitett, természetellenes ételhez szokjanak hozzá, amik ráadásul hasmenést, emésztési és növekedési problémákat is okozhatnak.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívja minden kerttulajdonos és parkfenntartó figyelmét, hogy a természetbarát kertrendezés nemcsak a sünök, hanem a teljes kert ökológiai egyensúlya szempontjából is kulcsfontosságú.
Címlapkép: Getty Images
#szabadidő #kert #zöld #állat #állatvédelem #kertészet #természet #kertészkedés #hellovidék #ökológia #természetvédelem #sün

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:15
17:03
16:44
16:27
Pénzcentrum
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
2 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
1 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
2 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törvényes képviselő
Az a természetes személy, aki a kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében jogszabály alapján (szülő), vagy határozat alapján (gyám, gondnok) eljár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 16:13
Éles üzenetet küldött Iránnak Donald Trump: csak egyféleképpen érhet véget a háború
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 16:03
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Agrárszektor  |  2026. március 6. 16:33
Ezzel a növénnyel hódítanák meg a Holdat: hihetetlen dolog kelt ki