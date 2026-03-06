2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
Buszos tömegközlekedés Budapesten, Magyarországon.
HelloVidék

Sztrájk jöhet a pécsi buszoknál: így közlekednek majd a járatok március 8-tól

HelloVidék
2026. március 6. 09:15

Sztrájk jöhet a pécsi helyi közlekedésben: a Tüke Busz Zrt. közzétette azt a menetrendet, amely a március 8-tól tervezett autóbusz-vezetői munkabeszüntetés idején biztosítja az úgynevezett elégséges szolgáltatást.

A Tüke Busz Zrt. közleménye szerint a sztrájkkal érintett napokon is kiemelt cél, hogy a város ipari parkjaiban működő vállalatok dolgozói a műszakváltások idején eljuthassanak a munkahelyükre és haza. Ennek érdekében több, ipari területeket érintő járat a sztrájk idején is közlekedni fog.

A tervek szerint a Hőerőmű és a Finn utca ipari park között közlekedő 20-as, 21-es és 121-es járatok, a déli ipari parkot kiszolgáló 51-es és 52-es buszok, valamint a nyugati városrész ipari létesítményeit érintő 25-29-es járatok a műszakváltásokhoz igazodva lehetőség szerint elindulnak.

A társaság hangsúlyozta: a sztrájk idején külön figyelmet fordítanak az utasok tájékoztatására. Minden buszmegállóban figyelemfelhívó tájékoztatást helyeznek ki, amelyen az ügyfélszolgálat és a diszpécserszolgálat telefonszáma is szerepel. Emellett a sztrájkmenetrend elérhető a vállalat honlapján, és frissítették a Google Térkép útvonaltervezőjét is, hogy az utasok pontosabban meg tudják tervezni az utazásukat.

A cég ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a TükeBuszON+ mobilalkalmazás nem követi a sztrájkmenetrend változásait, ezért a sztrájk idején érdemes a hivatalos honlapot figyelni az aktuális információkért.

Bérvita áll a háttérben

A munkabeszüntetést a Szolidaritás Autóbusz‑közlekedési Szakszervezet kezdeményezte. A szakszervezet szerint a munkáltató elutasította a dolgozók 10 százalékos bérfejlesztési követelését, és nem nyilatkozott arról sem, hogy 2026-ban milyen mértékű béremelés várható a társaságnál.

A tervek szerint a március 8-án kezdődő sztrájk határozatlan idejű lehet. A jogszabályok szerint azonban ilyen esetben is biztosítani kell az úgynevezett elégséges szolgáltatást, amelynek keretében a járatok mintegy kétharmada közlekedhet a városban.

Nem ez az első konfliktus

A bérkérdés - ahogy a HelloVidék is írt róla - már korábban is feszültséget okozott a pécsi közösségi közlekedésben. A felek 2025-ben több alkalommal tárgyaltak béremelésről, és akkor végül sikerült megállapodást kötni: a dolgozók alapbére 9,5 százalékkal emelkedett, így elmaradt az akkor kilátásba helyezett sztrájk.

A mostani vita azonban azt mutatja, hogy a bérkérdés továbbra sem rendeződött teljesen, ezért a következő napokban a pécsi közösségi közlekedésben fennakadásokra kell számítani.
Címlapkép: Getty Images
