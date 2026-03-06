Sztrájk jöhet a pécsi buszoknál: így közlekednek majd a járatok március 8-tól

Sztrájk jöhet a pécsi helyi közlekedésben: a Tüke Busz Zrt. közzétette azt a menetrendet, amely a március 8-tól tervezett autóbusz-vezetői munkabeszüntetés idején biztosítja az úgynevezett elégséges szolgáltatást.

A Tüke Busz Zrt. közleménye szerint a sztrájkkal érintett napokon is kiemelt cél, hogy a város ipari parkjaiban működő vállalatok dolgozói a műszakváltások idején eljuthassanak a munkahelyükre és haza. Ennek érdekében több, ipari területeket érintő járat a sztrájk idején is közlekedni fog.

A tervek szerint a Hőerőmű és a Finn utca ipari park között közlekedő 20-as, 21-es és 121-es járatok, a déli ipari parkot kiszolgáló 51-es és 52-es buszok, valamint a nyugati városrész ipari létesítményeit érintő 25-29-es járatok a műszakváltásokhoz igazodva lehetőség szerint elindulnak.

A társaság hangsúlyozta: a sztrájk idején külön figyelmet fordítanak az utasok tájékoztatására. Minden buszmegállóban figyelemfelhívó tájékoztatást helyeznek ki, amelyen az ügyfélszolgálat és a diszpécserszolgálat telefonszáma is szerepel. Emellett a sztrájkmenetrend elérhető a vállalat honlapján, és frissítették a Google Térkép útvonaltervezőjét is, hogy az utasok pontosabban meg tudják tervezni az utazásukat.

A cég ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a TükeBuszON+ mobilalkalmazás nem követi a sztrájkmenetrend változásait, ezért a sztrájk idején érdemes a hivatalos honlapot figyelni az aktuális információkért.

Bérvita áll a háttérben

A munkabeszüntetést a Szolidaritás Autóbusz‑közlekedési Szakszervezet kezdeményezte. A szakszervezet szerint a munkáltató elutasította a dolgozók 10 százalékos bérfejlesztési követelését, és nem nyilatkozott arról sem, hogy 2026-ban milyen mértékű béremelés várható a társaságnál.

A tervek szerint a március 8-án kezdődő sztrájk határozatlan idejű lehet. A jogszabályok szerint azonban ilyen esetben is biztosítani kell az úgynevezett elégséges szolgáltatást, amelynek keretében a járatok mintegy kétharmada közlekedhet a városban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem ez az első konfliktus

A bérkérdés - ahogy a HelloVidék is írt róla - már korábban is feszültséget okozott a pécsi közösségi közlekedésben. A felek 2025-ben több alkalommal tárgyaltak béremelésről, és akkor végül sikerült megállapodást kötni: a dolgozók alapbére 9,5 százalékkal emelkedett, így elmaradt az akkor kilátásba helyezett sztrájk.

A mostani vita azonban azt mutatja, hogy a bérkérdés továbbra sem rendeződött teljesen, ezért a következő napokban a pécsi közösségi közlekedésben fennakadásokra kell számítani.