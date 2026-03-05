Gigászi ragadozó jött elő a Dunából: élete rekordhalát fogta a magyar horgász + Fotó

Kapitális süllőt fogott a Dunán a nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor. A tapasztalt pergetőhorgász február közepén akasztotta meg élete eddigi legnagyobb súlyú példányát, amely végül 95 centiméter hosszú és 11,55 kilogrammos volt.

A nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor közösségi oldalán számolt be a különleges fogásról. Mint írta, az idei szezonban kevesebb ideje jut saját horgászatra, mivel főként vendéghorgászokkal foglalkozik. A hétvégéket azonban rendszeresen a fiával tölti a vízen, és azon a bizonyos napon is együtt pergettek a Duna egyik szakaszán - írta meg a Pecaverzum is.

A beszámoló szerint fia, Patrik addigra már három szép süllőt is szákolt, amikor rövid szünetet tartottak. Nem sokkal később azonban megérkezett a nap legnagyobb kapása. „Amikor megakasztottam a halat, és elkezdte kérni a zsinórt az orsóról, odafordultam Patrikhoz, és csak annyit mondtam: szendvics le, merítő fel, mert ez nagy lesz” – idézte fel a pillanatot a horgász.

A fárasztás közben kikapcsolta a csónak horgonyfunkcióját, hogy jobban tudja kontrollálni a hal mozgását. Végül sikerült visszanyernie a kifutott távolságot, és a „brutális fogas” biztonságban a merítőbe került.

A méréskor kiderült, hogy a süllő 95 centiméter hosszú és 11,55 kilogramm súlyú. Bár hosszban két centiméterrel elmaradt korábbi rekordjától, rendkívül széles és vaskos testalkata miatt ez lett a horgász eddigi legnagyobb tömegű fogása.

A kapitális halat – a sporthorgászat szellemiségéhez hűen – vissza is engedték a folyóba. „Erőben és sértetlenül úszott el” – írta a horgász, aki arról is beszámolt, hogy a visszaengedésről videót is készítettek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rekordhal - ahogy a bejegyzésből kiderült - egy pergető felszereléssel került horogra. A horgász egy 204 centiméteres, 8–30 gramm dobósúlyú pergetőbotot, 3000-es méretű orsót és 0,6-os fonott főzsinórt használt. A csalit egy 12,5 centiméteres, kék-zöld színű gumihal jelentette, amelyet saját készítésű, 15 grammos jigfejjel kínált fel.