Gigászi ragadozó jött elő a Dunából: élete rekordhalát fogta a magyar horgász + Fotó
Kapitális süllőt fogott a Dunán a nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor. A tapasztalt pergetőhorgász február közepén akasztotta meg élete eddigi legnagyobb súlyú példányát, amely végül 95 centiméter hosszú és 11,55 kilogrammos volt.
A nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor közösségi oldalán számolt be a különleges fogásról. Mint írta, az idei szezonban kevesebb ideje jut saját horgászatra, mivel főként vendéghorgászokkal foglalkozik. A hétvégéket azonban rendszeresen a fiával tölti a vízen, és azon a bizonyos napon is együtt pergettek a Duna egyik szakaszán - írta meg a Pecaverzum is.
A beszámoló szerint fia, Patrik addigra már három szép süllőt is szákolt, amikor rövid szünetet tartottak. Nem sokkal később azonban megérkezett a nap legnagyobb kapása. „Amikor megakasztottam a halat, és elkezdte kérni a zsinórt az orsóról, odafordultam Patrikhoz, és csak annyit mondtam: szendvics le, merítő fel, mert ez nagy lesz” – idézte fel a pillanatot a horgász.
A fárasztás közben kikapcsolta a csónak horgonyfunkcióját, hogy jobban tudja kontrollálni a hal mozgását. Végül sikerült visszanyernie a kifutott távolságot, és a „brutális fogas” biztonságban a merítőbe került.
A méréskor kiderült, hogy a süllő 95 centiméter hosszú és 11,55 kilogramm súlyú. Bár hosszban két centiméterrel elmaradt korábbi rekordjától, rendkívül széles és vaskos testalkata miatt ez lett a horgász eddigi legnagyobb tömegű fogása.
A kapitális halat – a sporthorgászat szellemiségéhez hűen – vissza is engedték a folyóba. „Erőben és sértetlenül úszott el” – írta a horgász, aki arról is beszámolt, hogy a visszaengedésről videót is készítettek.
A rekordhal - ahogy a bejegyzésből kiderült - egy pergető felszereléssel került horogra. A horgász egy 204 centiméteres, 8–30 gramm dobósúlyú pergetőbotot, 3000-es méretű orsót és 0,6-os fonott főzsinórt használt. A csalit egy 12,5 centiméteres, kék-zöld színű gumihal jelentette, amelyet saját készítésű, 15 grammos jigfejjel kínált fel.
