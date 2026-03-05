Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hat kiemelt projektet valósít meg 3,3 milliárd forint értékben a jelenlegi uniós ciklusban.
Ilyen volt, ilyen lett: feltámadt a barokk luxus, hihetetlen átalakuláson ment keresztül a Szeleczky-kastély
Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a boconádi Szeleczky-kastély, amely az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót kapott, de most ismét visszanyerte régi fényét. A barokk épület felújítása közel kétmilliárd forintos beruházás keretében valósult meg, amelyhez jelentős állami támogatás is társult.
A hír ennyi: minap ünnepélyes keretek között adták át a megújult műemlék épületet a Heves megyei Boconádon. A Szeleczky-kastély közel kétmilliárd forintos felújítással született újjá, és a jövőben látogatóközpontként, valamint közösségi térként szolgálja a települést és a térséget. . De kik éltek itt valaha, mi teszi ma is különlegessé a kastélyt, és mit mesél a múltja?
Barokk luxus, pompás belső és saját jégpálya az úri gyerekeknek!
Magát a barokk épületet 1760-ban építtette Szeleczky II. Márton, a kastély aztán Heves egyik meghatározó nemesi rezidenciájaként működött. Az öt holdas kertben álló, U alakú építmény a barokk építészet kiemelkedő alkotása, amely mindmáig meghatározza a település arculatát. Az előcsarnok faliképei – amelyek a négy évszakot ábrázolják – valamint a kocsiáthajtó csehsüveg boltozatának rokokó festményei valószínűleg Heller Jakab gyöngyösi festő munkái. A kastély 1847-ben került a Gosztonyi család tulajdonába.
Egy Facebook-posztban izgalmas részleteket árulnak el arról, milyen lehetett az élet a boconádi Szeleczky-kastélyba: "A fiatal Gosztonyi Sándor lovon járt általában, a kastély kaput nem kellett neki kinyitni, mert a lóval átugratott rajta. A Kastély parkjában nagyon szép, különleges rózsakert volt, és volt korcsolya pálya is, ahol az úri gyerekek korcsolyáztak, a falu gyerekei a kerítésre kapaszkodva nézték őket. Az 1930-as években volt egy választás Boconádon, a lakosságnak nem tetszett a választandó személy, ezért mai szóval mondva tüntettek. A csendőrök kardlapokkal verték az embereket, Gosztonyi Sándor országgyűlési képviselő volt, mentelmi joggal. A kastély kapuját kinyittatta és beengedte a falu lakosságát, oda nem léphettek be a csendőrök. A kastéyban cselédek szolgáltak. A zsidó gazdatiszt két cselédlány is teherbe ejtett, akiknek törvénytelen gyerekük született. A gazdatiszt egyik törvénytelen lányát örökbe fogadták. Az egyik lánya annyira hasonlított a gazdatisztre, hogy le sem tagadhatta volna. Amikor a nyilasok hatalomra léptek, Gosztonyi Sándort ők indították újra országgyűlési képviselőnek. A gazdatiszt felakasztotta magát. A kastélyt 1945-ben a Gosztonyi család végleg elhagyta, külföldre távoztak, nem is jöttek vissza. Újra kifosztották a kastélyt... Ezt azért írtam, mert az ismerőseim nem tudnak Boconád történetéről, én sokat ott nyaraltam, és hallottam sok mindent az akkori öregektől..."
A família tagjai a második világháború vége felé elhagyták a települést, az épület sorsa pedig hosszú időre bizonytalanná vált. A berendezési tárgyak eltűntek, a kastélyban előbb gépállomás működött, majd az északi szárnyban óvodát alakítottak ki. Az 1980-as években állami forrásból felújították a tetőzetet, a déli szárnyban iskolai tantermeket hoztak létre, a főépület teljes restaurálására azonban nem jutott pénz. Felújítás előtt még így nézett ki az épületegyüttes:
A kastély a jövőben látogatóközpontként működhet
A mostani felújításnak köszönhetően a kastély eredeti barokk arculata nagyrészt visszanyerte régi fényét, a park pedig rendezett, látogatható formában várja az érdeklődőket. A rekonstrukció során nemcsak az épület homlokzata és belső tereinek felújítására, hanem a kert megújítására is kiemelt figyelmet fordítottak. A munkálatok eredményeként a kastély újra a település kulturális és turisztikai központjává válhat, várhatóan több látogatót vonzva Boconádra.
A kastély megnyitásával párhuzamosan a helyi idegenforgalmi programok is bővülhetnek, hiszen a megújult épület és park látványosságként szolgál a térség történelmi örökségének bemutatására.
Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
