Ikonikus balatoni forrás került tiltólistára: tábla és kötél zárja el az utat a legendás gyógyvízhez

„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is tiltják.

Újabb fordulóponthoz érkezett a Kossuth-forrás története. A település hírnevét három évszázaddal ezelőtt megalapozó gyógyvíz forrásháza 224 éve áll a Gyógy téren, az Állami Szívkórház előtt, és hosszú időn át bárki szabadon meríthetett belőle. Most azonban a forráshoz vezető lépcsőket kötelekkel zárták le, a kifolyókhoz „Nem ivóvíz” feliratú táblák kerültek, így a látogatók már nem közelíthetik meg az egykor nagy hírű füredi savanyúvizet - írta a Balatontipp.hu.

A balatonfüredi savanyúvíz közel 300 éve alapozta meg a város hírnevét

A forrásház 224 éve, 1802-ben épült a mai Gyógy téren, a jelenlegi klasszicista épület pedig 1853-ban nyerte el formáját. A forrás közvetlenül az Állami Szívkórház előtt található, és évtizedeken át szabadon hozzáférhető volt a helyiek és a turisták számára.

A „füredi savanyúvíz” – mai szóhasználattal élve szénsavas ásványvíz – az ezredforduló után elvesztette gyógyvíz-minősítését, mivel egyes összetevőkből a megengedettnél magasabb koncentrációt mértek. Ennek ellenére sokan továbbra is rendszeresen töltötték meg palackjaikat a forrásnál.

Az elmúlt években több alkalommal is korlátozták a vízfogyasztást

A csökkenő vízhozam miatt a forrás érzékenyebbé vált a külső beszivárgásokra, és korábban bakteriológiai problémák – például coliform fertőzés – miatt is ideiglenesen lezárták. Most a teljes lezárás ténye jelzi: a helyzet ismét megváltozott. Bár hivatalos, részletes indoklás nem jelent meg a lezárásról, a kihelyezett tiltó táblák egyértelművé teszik, hogy a víz jelenleg nem fogyasztható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Balatonfüred hivatalos tájékoztatása szerint a forrás vizét ma az Állami Szívkórház hasznosítja gyógyászati célra. Emellett a városban több másik ivókút is működik, köztük a Berzsenyi-kút, a Szekér Ernő-forrás és a Schneider-kút, ahol továbbra is megkóstolható a híres füredi savanyúvíz.