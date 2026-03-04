Védőhálóval óvják a vízen közlekedőket a Duna egyik fontos vasúti átkelőjénél, miután beton- és fémdarabok hullhatnak a hídról.
Ikonikus balatoni forrás került tiltólistára: tábla és kötél zárja el az utat a legendás gyógyvízhez
„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is tiltják.
Újabb fordulóponthoz érkezett a Kossuth-forrás története. A település hírnevét három évszázaddal ezelőtt megalapozó gyógyvíz forrásháza 224 éve áll a Gyógy téren, az Állami Szívkórház előtt, és hosszú időn át bárki szabadon meríthetett belőle. Most azonban a forráshoz vezető lépcsőket kötelekkel zárták le, a kifolyókhoz „Nem ivóvíz” feliratú táblák kerültek, így a látogatók már nem közelíthetik meg az egykor nagy hírű füredi savanyúvizet - írta a Balatontipp.hu.
A balatonfüredi savanyúvíz közel 300 éve alapozta meg a város hírnevét
A forrásház 224 éve, 1802-ben épült a mai Gyógy téren, a jelenlegi klasszicista épület pedig 1853-ban nyerte el formáját. A forrás közvetlenül az Állami Szívkórház előtt található, és évtizedeken át szabadon hozzáférhető volt a helyiek és a turisták számára.
A „füredi savanyúvíz” – mai szóhasználattal élve szénsavas ásványvíz – az ezredforduló után elvesztette gyógyvíz-minősítését, mivel egyes összetevőkből a megengedettnél magasabb koncentrációt mértek. Ennek ellenére sokan továbbra is rendszeresen töltötték meg palackjaikat a forrásnál.
Az elmúlt években több alkalommal is korlátozták a vízfogyasztást
A csökkenő vízhozam miatt a forrás érzékenyebbé vált a külső beszivárgásokra, és korábban bakteriológiai problémák – például coliform fertőzés – miatt is ideiglenesen lezárták. Most a teljes lezárás ténye jelzi: a helyzet ismét megváltozott. Bár hivatalos, részletes indoklás nem jelent meg a lezárásról, a kihelyezett tiltó táblák egyértelművé teszik, hogy a víz jelenleg nem fogyasztható.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Balatonfüred hivatalos tájékoztatása szerint a forrás vizét ma az Állami Szívkórház hasznosítja gyógyászati célra. Emellett a városban több másik ivókút is működik, köztük a Berzsenyi-kút, a Szekér Ernő-forrás és a Schneider-kút, ahol továbbra is megkóstolható a híres füredi savanyúvíz.
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak
A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit.
Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került...
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Bár a reggelek még csípősek, a természet egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek. Az első vadvirágok is sorra bújnak elő. Most három...
Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.
Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a...
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Ti is imádjátok az olasz konyhát, pláne a lasagnet? Pedig a rétegezett, tepsiben sült tészta nem is feltétlenül olasz találmány! Itthon is megvan a maga...
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.