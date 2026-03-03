Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Nem is gondolnád, hány sasmadár él a Kárpát-medencében: most megszámolták őket
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden az MTI-vel.
Immáron 23. alkalommal szervezte meg az MME januárban a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel közösen a Magyarországon telelő ragadozó madarak éves számlálását. A felmérés 2018 óta a környező országok szakembereinek bevonásával zajlik, így idén is elkészülhetett a Kárpát-medence közös téli sastérképe is - olvasható a közleményben.
A sastérkép 2552 sas és 320 sólyom, összesen 17 fajhoz tartozó 23 ezer 165 ragadozó madár megfigyelésével állt össze. A több mint hatszáz magyar, szlovák, szerb és román madártani szakember az egy időben végzett megfigyelések miatt "sasszinkronnak" nevezett számláláson a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sas- és sólyomtelelőhelyét felmérte, így a lehető legpontosabb képet adták a ragadozómadár-fajokról és ezek egyedszámáról.
A magyarországi megfigyelések több mint 22 ezer négyzetkilométert, az ország területének több mint 20 százalékát fedték le. A felmérések a legjobb sasélőhelyekre koncentráltak, így a sasfajok szempontjából az országos állomány jelentős részét megfigyelték.
A résztvevők négy sasfaj, a rétisas 1102 (tavaly 988), a parlagi sas 832 (tavaly 732), a szirti sas 3 (tavaly 3) és a fekete sas 5 (tavaly 8) példányának megfigyelését rögzítették.
A madarászok különös figyelmet fordítottak a nagytestű, fokozottan védett sólyomfajokra is, így a kerecsensólyom 98 (tavaly 85), a vándorsólyom 48 (tavaly 42) és a kis sólyom 45 (tavaly 76) egyedét is sikerült megfigyelni.
A négy részt vevő közép-európai országban 17 ragadozómadár-faj 23 165 (tavaly 18 486) példányát figyelték meg a szakemberek 1064 darab (tízszer tíz kilométeres) mintavételi négyzetben, közte 1513 (tavaly 1308) rétisast, 1019 (tavaly 879) parlagi sast, 14 (tavaly 8) szirti sast és 6 (tavaly 9) fekete sast.
Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a...
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Ti is imádjátok az olasz konyhát, pláne a lasagnet? Pedig a rétegezett, tepsiben sült tészta nem is feltétlenül olasz találmány! Itthon is megvan a maga...
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.
Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban.
Magyarok, férfiak és asszonyok, ezt hallgassátok! István, a király robbantja be a vidéki színház új évadát
Évadot hirdetett a zalaegerszegi színház: 6 felnőtt és 3 ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal készül a teátrum.
Barokk, rokokó, reneszánsz és későbbi korok kincsei – köztük festmények, szobrok, bútorok és könyvek – újulnak meg a szakemberek kezei alatt a veszprémi várnegyed megújítása...
Négy évvel a teljes kiszáradás után újra víz jelent meg a bicsérdi horgásztóban. A meder mélyebb részeit már összefüggő vízréteg borítja, bár a vízszint egyelőre...
Keszthely 1,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Városi Strand fejlesztésére a TOP Plusz programban.
Magas a vízállás Győrben, mind a Rába, mind a Mosoni-Duna szintje jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben. 2,5–3 méteres vízszintemelkedés várható a Duna magyar szakaszán is.
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti nárciszok, hóvirágok és primulák
A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan gondozzuk őket?
Mikor lesz a bajai vásár 2026-ban? - Minden, amit már tudni lehet a bajai hídivásár, Éjszakai Bazár, termelői vásárok kapcsán
A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
