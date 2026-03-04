2026. március 4. szerda Kázmér
rendőrautó és mentőautó egy közlekedési baleset helyszínén
HelloVidék

Sokkoló jelenet Nógrádban: elszabadult bika lökött fel egy gyereket, lezárták az utat is

HelloVidék
2026. március 4. 09:20

Egy elszabadult bikaborjú okozott riadalmat kedden délután Nógrád vármegyében: az állat fellökött egy gyermeket, majd az úttest felé vette az irányt. A rendőrség a befogás idejére korlátozta a forgalmat Szécsény és Nagylóc között.

Nem mindennapi eset borzolta a kedélyeket március 3-án, kedden délután Nagylóc településen. Egy helyi gazdától elszabadult bikaborjú az oldalával fellökött egy gyermeket, aki elesett, a helyszínre mentőt riasztottak. Az állat ezt követően az úttest irányába indult, ami miatt a hatóságok azonnal beavatkoztak. Az esetről elsőként a Nool.hu számolt be. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beszámolók szerint a bikaborjú egy szállítójárműről ugrott le, és a befogásához két kábító injekciót is alkalmaztak, ám az állat még órákkal később is mozgásban volt. A helyszínen jelen volt a gazdája is, miközben a szakemberek próbálták terelni és megnyugtatni a jószágot.

A történtekről a Nagylóci Polgárőr Egyesület írt a közösségi oldalán, jelezve, hogy a rendőrök a befogás idejére korlátozzák az autós forgalmat Szécsény és Nagylóc között. Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a megyei lapnak megerősítette: az állat az oldalával lökte fel a gyermeket, aki elesett, ezért mentő érkezett a helyszínre. A hatóság a bika befogásáig fenntartja a forgalomkorlátozást az érintett útszakaszon.

Az esettel kapcsolatban megkeresték az Országos Mentőszolgálat-ot is, a gyermek állapotáról későbbre ígértek tájékoztatást. A hatóságok addig is fokozott óvatosságra kérik az arra közlekedőket.
Címlapkép: Getty Images
