Mázlista pecás húzta partra a balatoni gigapontyot: elképesztő számot mutatott a mérleg + Fotók

Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került mérlegre – mutatjuk a részleteket.

Az esztendő első két bejelentett rekordlistás fogásáról a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. számolt be közösségi oldalán. Mindkét hal 20 kilogramm feletti volt, ami már önmagában is figyelemre méltó teljesítmény a „magyar tengeren”.

Az első bejelentett, 20 kiló feletti ponty Bakos Asztrik nevéhez fűződik, aki Szigligeten, parti dobós módszerrel fogta meg a 21,3 kilogrammos, masszív példányt. A horgász egy szem, 24 milliméteres natúr bojlit kínált fel csaliként, ami meghozta az évindító sikert.

Nem sokkal később Tihanynál is gigafogásról érkezett hír. Mátyás Dominik egy 25,325 kilogrammos tükröst terelt szákba, ezzel saját egyéni rekordját is megdöntötte. A hal egy 24 milliméteres, banán–krill ízesítésű, balanszírozott horogcsalira kapott rá.

A Balaton az elmúlt években is bizonyította, hogy komoly állománnyal rendelkezik: tavaly augusztusban sorra érkeztek a hírek a kapitális pontyokról, az idei év első gigapontyát pedig nem is itt, hanem Gyékényesen fogták. 2025-ben ráadásul Balatonedericsnél akadt horogra a világ legnagyobb tőpontya, amely a mérlegeléskor 47,8 kilogrammot nyomott. Úgy tűnik, 2026-ban sem maradnak el a balatoni óriások – a szezon még csak most kezdődik: