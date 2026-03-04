Elátkozott hely a Mátrában: így pusztult le az egy egykor népszerű panzió + Fotók

Retro hangulat és romos falak – egykor népszerű pihenőhely, ma már csak a múlt emlékei láthatók a Mátrai Panzióban. Ki tudja, mi volt, vállalati üdülő, panzió? A BCO urbex fotói mintha visszarepítenének az 1970-es évekbe.

A BCO urbex legújabb albuma egy mátrai panzió elhagyott, lepusztult épületét örökíti meg. A fotókon retro bútorok, csipkefüggönyök, falra akasztott dekorációk láthatók, a gyermekkorunkból ismert kockás műanyag abroszon még most is ott áll egy fehér kávéscsésze – mintha az idő tényleg megállt volna a szálló falai között.

A képek tanúsága szerint a panzió régóta nem fogad vendégeket, állapota folyamatosan romlik. A kommentelők sokat találgatják, hol lehet az épület – Mátraszentistván vagy a KIOSZ üdülő környékére tippelnek –, de az urbex hagyományoknak megfelelően a pontos hely titok marad. Többen sajnálják, hogy egykor népszerű közösségi túristahelyet hagytak az enyészetnek, és kiemelik: jó lett volna megőrizni az ilyen helyeket a jövő generációi számára.

A BCO urbex felvételei nemcsak dokumentálnak, hanem visszaadják a ’70-es évek hangulatát, megidézve, milyen volt pihenni a Mátrában a panzió fénykorában: