2026. március 4. szerda Kázmér
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Címlapkép: Facebook
HelloVidék

Elátkozott hely a Mátrában: így pusztult le az egy egykor népszerű panzió + Fotók

HelloVidék
2026. március 4. 17:15

Retro hangulat és romos falak – egykor népszerű pihenőhely, ma már csak a múlt emlékei láthatók a Mátrai Panzióban. Ki tudja, mi volt, vállalati üdülő, panzió? A BCO urbex fotói mintha visszarepítenének az 1970-es évekbe.

A BCO urbex legújabb albuma egy mátrai panzió elhagyott, lepusztult épületét örökíti meg. A fotókon retro bútorok, csipkefüggönyök, falra akasztott dekorációk láthatók, a gyermekkorunkból ismert kockás műanyag abroszon még most is ott áll egy fehér kávéscsésze – mintha az idő tényleg megállt volna a szálló falai között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A képek tanúsága szerint a panzió régóta nem fogad vendégeket, állapota folyamatosan romlik. A kommentelők sokat találgatják, hol lehet az épület – Mátraszentistván vagy a KIOSZ üdülő környékére tippelnek –, de az urbex hagyományoknak megfelelően a pontos hely titok marad. Többen sajnálják, hogy egykor népszerű közösségi túristahelyet hagytak az enyészetnek, és kiemelik: jó lett volna megőrizni az ilyen helyeket a jövő generációi számára.

A BCO urbex felvételei nemcsak dokumentálnak, hanem visszaadják a ’70-es évek hangulatát, megidézve, milyen volt pihenni a Mátrában a panzió fénykorában:
Címlapkép: Getty Images
#mátra #turizmus #facebook #túra #látványosság #szállás #kirándulás #belföldi turizmus #természet #szálláshely #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:53
17:43
17:32
17:15
17:04
Pénzcentrum
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
2 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
6 napja
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
2 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 16:48
Brutális drágulás fojtogatja a magyar boltokat: kiderült, mi mentheti meg a kereskedőket az összeomlástól
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 16:38
Elindult a „háború" déli szomszédunkkal: betelt a pohár a MOL-nál, feljelentette a horvát olajvállalatot
Agrárszektor  |  2026. március 4. 17:31
Új szabályozás lép életbe: ez rengeteg termelőt érint itthon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel