„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is...
Elátkozott hely a Mátrában: így pusztult le az egy egykor népszerű panzió + Fotók
Retro hangulat és romos falak – egykor népszerű pihenőhely, ma már csak a múlt emlékei láthatók a Mátrai Panzióban. Ki tudja, mi volt, vállalati üdülő, panzió? A BCO urbex fotói mintha visszarepítenének az 1970-es évekbe.
A BCO urbex legújabb albuma egy mátrai panzió elhagyott, lepusztult épületét örökíti meg. A fotókon retro bútorok, csipkefüggönyök, falra akasztott dekorációk láthatók, a gyermekkorunkból ismert kockás műanyag abroszon még most is ott áll egy fehér kávéscsésze – mintha az idő tényleg megállt volna a szálló falai között.
A képek tanúsága szerint a panzió régóta nem fogad vendégeket, állapota folyamatosan romlik. A kommentelők sokat találgatják, hol lehet az épület – Mátraszentistván vagy a KIOSZ üdülő környékére tippelnek –, de az urbex hagyományoknak megfelelően a pontos hely titok marad. Többen sajnálják, hogy egykor népszerű közösségi túristahelyet hagytak az enyészetnek, és kiemelik: jó lett volna megőrizni az ilyen helyeket a jövő generációi számára.
A BCO urbex felvételei nemcsak dokumentálnak, hanem visszaadják a ’70-es évek hangulatát, megidézve, milyen volt pihenni a Mátrában a panzió fénykorában:
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak
A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit.
Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került...
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Bár a reggelek még csípősek, a természet egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek. Az első vadvirágok is sorra bújnak elő. Most három...
Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.
Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a...
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Ti is imádjátok az olasz konyhát, pláne a lasagnet? Pedig a rétegezett, tepsiben sült tészta nem is feltétlenül olasz találmány! Itthon is megvan a maga...
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
