Túrázók, kapaszkodjatok: két új tanösvény is épül az egyik legnépszerűbb hazai kirándulóhelyen

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hat kiemelt projektet valósít meg 3,3 milliárd forint értékben a jelenlegi uniós ciklusban.

A beruházások mintegy 77 százaléka közvetlenül javítja a nemzeti park területének természeti állapotát. E körbe tartozik a gyepek rehabilitációja is, amelyre 290 milliót fordítanak – hangsúlyozta Rácz András, az Agrárminisztérium (AM) természetvédelemért felelős államtitkára kedden, a Háromhután tartott projektnyitó rendezvényen a tárca MTI-nek küldött közleménye szerint.

A támogatás 18 százalékát élettelen természeti értékek védelmére fordítják. Az országos nyilvántartásban szereplő mintegy 4200 barlang tíz százaléka, 423 található az igazgatóság működési területén. A barlangok élettelen természeti értékek, önerőből megújulásra képtelenek, ezért szükség van megerősítésükre, lezárásukra, valamint denevérbarát bejáratok kialakítására.

A források további 4 százaléka pedig bemutatási és ökoturisztikai fejlesztéseket szolgál, hisz a túrázás és a természeti értékek iránti érdeklődés folyamatosan növekszik.

A most induló fejlesztés középpontjában a gyepterületek állapotának megőrzése és javítása áll. A nedves gyepeken az inváziós fajok terjedése, a száraz gyepeken a cserjésedés jelent veszélyt, ezért aktív természetvédelmi kezeléséhez szükséges gépek és eszközök beszerzése és célzott élőhely-fejlesztési beavatkozások valósulnak meg koncentráltan a Zempléni Tájegységen.

Háromhután két tanösvény is létesül, foglalkoztatótér szolgálja majd a gyermekek környezeti nevelését, továbbá kiadvány készül a Zemplén természeti értékeinek bemutatására – zárta beszédét az államtitkár az AM tájékoztatása szerint.