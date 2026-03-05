A laboreredmények végül igazolták a legrosszabb forgatókönyvet: madárinfluenza fertőzte meg egy kiskunfélegyházi kacsatelep állományát.
Túrázók, kapaszkodjatok: két új tanösvény is épül az egyik legnépszerűbb hazai kirándulóhelyen
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hat kiemelt projektet valósít meg 3,3 milliárd forint értékben a jelenlegi uniós ciklusban.
A beruházások mintegy 77 százaléka közvetlenül javítja a nemzeti park területének természeti állapotát. E körbe tartozik a gyepek rehabilitációja is, amelyre 290 milliót fordítanak – hangsúlyozta Rácz András, az Agrárminisztérium (AM) természetvédelemért felelős államtitkára kedden, a Háromhután tartott projektnyitó rendezvényen a tárca MTI-nek küldött közleménye szerint.
A támogatás 18 százalékát élettelen természeti értékek védelmére fordítják. Az országos nyilvántartásban szereplő mintegy 4200 barlang tíz százaléka, 423 található az igazgatóság működési területén. A barlangok élettelen természeti értékek, önerőből megújulásra képtelenek, ezért szükség van megerősítésükre, lezárásukra, valamint denevérbarát bejáratok kialakítására.
A források további 4 százaléka pedig bemutatási és ökoturisztikai fejlesztéseket szolgál, hisz a túrázás és a természeti értékek iránti érdeklődés folyamatosan növekszik.
A most induló fejlesztés középpontjában a gyepterületek állapotának megőrzése és javítása áll. A nedves gyepeken az inváziós fajok terjedése, a száraz gyepeken a cserjésedés jelent veszélyt, ezért aktív természetvédelmi kezeléséhez szükséges gépek és eszközök beszerzése és célzott élőhely-fejlesztési beavatkozások valósulnak meg koncentráltan a Zempléni Tájegységen.
Háromhután két tanösvény is létesül, foglalkoztatótér szolgálja majd a gyermekek környezeti nevelését, továbbá kiadvány készül a Zemplén természeti értékeinek bemutatására – zárta beszédét az államtitkár az AM tájékoztatása szerint.
Védőhálóval óvják a vízen közlekedőket a Duna egyik fontos vasúti átkelőjénél, miután beton- és fémdarabok hullhatnak a hídról.
Hátborzongató lelet a kiskertben: világháborús gránátokra bukkantak veteményezés közben Fejérben.
Egy elszabadult bikaborjú okozott riadalmat kedden délután Nógrád vármegyében: az állat fellökött egy gyermeket, majd az úttest felé vette az irányt.
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak
A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit.
Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került...
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Bár a reggelek még csípősek, a természet egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek. Az első vadvirágok is sorra bújnak elő. Most három...
Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.
Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a...
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
