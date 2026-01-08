A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.
Sokkoló videó került elő: tűzoltók mentették meg a jeges tóba esett vizslát Sándorfalván
Szokatlan baleset zavarta meg a sándorfalvi tó csendjét tegnap délután: egy nagytestű vizsla beszakadt a befagyott jég alatt. A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.
A helyszínre a szegedi hivatásos és a sándorfalvi önkéntes tűzoltók érkeztek, akik gyorsan felmérték a helyzetet. Tudták, hogy a jeges vízben minden perc számít, ezért óvatosan haladtak a tó közepéig, dugólétrát használva, hogy alattuk ne törjön be a jég.
A vizsla a közeledő tűzoltókat bizalommal fogadta, nem esett pánikba. A mentők biztonságosan partra vitték, ahol meleg plédbe burkolták, és nyugtató simogatással próbálták csillapítani a remegését.
A gazda azonnal állatorvoshoz vitte a kutyát, amely már jól van, biztonságban és melegben pihen.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően egy életet sikerült megmenteni.
Címlapkép: Facebook
Járható, de csúszós az út több Fehérvár felé vezető úton. Ahogy a videón is látszik majd, az elmúlt időszakban több autó is árokban kötött ki.
Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén.
Régi mondás szerint az első hóban meg kell mosakodni, hogy egész évben szépek legyünk – de nemcsak a bőrünknek, a szőnyegünknek is jót tesz a...
Életükben először játszottak a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – a mókás pillanatokat videón is megörökítették.
Kiadta a vészjelzést a rendőrség, hóláncra is szükség lehet ebben az országrészben: ennek a fele sem tréfa
Komoly figyelmeztetést adott ki a rendőrség: az erős havazás miatt egyes térségekben hólánc nélkül veszélyes útnak indulni.
A hóhelyzet miatt az ország több iskolája is jelezte: a szülők dönthetnek, hogy otthon maradjon-e gyermekük. Összegyűjtöttük az érintett intézményeket.
Nem hagynák annyiban,civil kezdeményezésként ggyűjtést indított az egyik hazai vár, hogy megünnepelhesse várvédésének 400. évfordulóját.
Vallott a neves borász: veszélyben a magyar bor – az import mellett egy új trend is fenyegeti a termelőket
A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza.
Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk?
A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között.
Egy 5–8 méter átmérőjű kráter tátong Vizslás határában, miután beszakadt a föld egy korábbi bányaművelés miatt. A helyszín életveszélyes, a területet lezárták, a hatóságokat értesítették.
Egy 60 év feletti férfi rosszul lett, és a hosszan tartó újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette az áruházban.
Te tudod, mit ünneplünk január 6-án? Vízkeresztkor így űzték el a bajt és hozták el a szerencséjük ősienk
Január 6. vízkereszt napja – a karácsony záróakkordja és a farsang kezdete. Őseink szerint ezen a napon űzték el a bajt, és itt derül ki,...
Napokon belül összefüggő jégtakaró alakulhat ki a Balaton nyílt vízfelületén, ám a jég vastagsága és minősége egyelőre nem teszi lehetővé a sportolást.
Egy elkederedett posztból indult, mára pedig kézzelfogható kezdeményezéssé vált: elkészült a Tejtermelők Térképének első, prototípus verziója.
Top 10 fesztivál a Balatonnál 2026-ban: sztárfellépők és dátumok, amiket már bevéshetsz a naptáradba
Elő a naptárral! Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már több nagy fesztivál időpontját és első fellépőit is...
Tömeges mérgezés lett a diákcsínyből: közel 40 lettek rosszul egy zalaegerszegi iskolában - a rendőrség is nyomoz
Egy rosszul elsült „diákcsíny” miatt hétfőn közel negyven diák és dolgozó lett rosszul a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban, többeket kórházba kellett szállítani.
Csak nem a Télapó felejtette itt? Meseszép szarvas sétált át Esztergom belvárosán – a fotója pedig villámgyorsan bejárta a Facebookot, és mindenki a „bevásárló állatot”...