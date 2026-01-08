Sokkoló videó került elő: tűzoltók mentették meg a jeges tóba esett vizslát Sándorfalván

Szokatlan baleset zavarta meg a sándorfalvi tó csendjét tegnap délután: egy nagytestű vizsla beszakadt a befagyott jég alatt. A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.

A helyszínre a szegedi hivatásos és a sándorfalvi önkéntes tűzoltók érkeztek, akik gyorsan felmérték a helyzetet. Tudták, hogy a jeges vízben minden perc számít, ezért óvatosan haladtak a tó közepéig, dugólétrát használva, hogy alattuk ne törjön be a jég.

A vizsla a közeledő tűzoltókat bizalommal fogadta, nem esett pánikba. A mentők biztonságosan partra vitték, ahol meleg plédbe burkolták, és nyugtató simogatással próbálták csillapítani a remegését.

A gazda azonnal állatorvoshoz vitte a kutyát, amely már jól van, biztonságban és melegben pihen.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően egy életet sikerült megmenteni.

Címlapkép: Facebook