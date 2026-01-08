2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sokkoló videó került elő: tűzoltók mentették meg a jeges tóba esett vizslát Sándorfalván
HelloVidék

Sokkoló videó került elő: tűzoltók mentették meg a jeges tóba esett vizslát Sándorfalván

HelloVidék
2026. január 8. 13:45

Szokatlan baleset zavarta meg a sándorfalvi tó csendjét tegnap délután: egy nagytestű vizsla beszakadt a befagyott jég alatt. A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.

A helyszínre a szegedi hivatásos és a sándorfalvi önkéntes tűzoltók érkeztek, akik gyorsan felmérték a helyzetet. Tudták, hogy a jeges vízben minden perc számít, ezért óvatosan haladtak a tó közepéig, dugólétrát használva, hogy alattuk ne törjön be a jég.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsla a közeledő tűzoltókat bizalommal fogadta, nem esett pánikba. A mentők biztonságosan partra vitték, ahol meleg plédbe burkolták, és nyugtató simogatással próbálták csillapítani a remegését.

A gazda azonnal állatorvoshoz vitte a kutyát, amely már jól van, biztonságban és melegben pihen.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően egy életet sikerült megmenteni.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Facebook
#baleset #videó #tűzoltók #kutya #szeged #jég #katasztrófavédelem #tó #mentés #hellovidék #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:12
14:01
13:45
13:37
13:13
Pénzcentrum
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
1 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
3
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
4
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 13:03
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 11:44
Meglepő fordulat az utazások körül: 2026-ban már senki sem úgy nyaral, mint eddig
Agrárszektor  |  2026. január 8. 13:26
Annyira hideg lesz pénteken, hogy 3 megyében narancs riasztást adtak ki