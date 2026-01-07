Elolvadsz tőlük! Először láttak havat a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai + Videó

Életükben először játszottak a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – a mókás pillanatokat videón is megörökítették.

Hihetetlen pillanatokat örökített meg a Nyíregyházi Állatpark: életükben először találkoztak hóval a park jegesmedvebocsai. A két kismedve láthatóan élvezte az első havas élményt, önfeledten játszottak, hempergőztek a fehér takaróban, az állatkert pedig videót is közzétett róluk közösségi oldalain.

A Nyíregyházi Állatparkban 2024. november 27-én született meg a két egészséges jegesmedvebocs. Édesanyjuk, a 11 éves Sznyezsana azóta is példás gondoskodással neveli utódait. Az állatkert a születésüket hetekig titokban tartotta, mivel a jegesmedvék életében az első három hónap kiemelten kritikus időszaknak számít. Azóta a bocsok jól fejlődnek és szuper egészségesek.

A park munkatársai korábban kamerát helyeztek el a jegesmedvék rezidenciáján, így sikerült megörökíteni a bocsok világra jövetelének megható pillanatait is. Az állatkert online felületein az elmúlt időszakban szinte naponta jelentek meg friss felvételek, amelyeknek köszönhetően a látogatók nyomon követhetik, hogyan cseperednek a kis jegesmedvék.

Az állatkert legújabb videóján először látható, ahogy a jegesmedvebocsok igazi téli környezetben, valódi hóban játszanak. A viccet félretéve a felvételek azt is jól mutatják, hogy a hideg, havas környezet mennyire fontos szerepet játszhat a faj természetes viselkedésének és fejlődésének alakulásában.