Üzletasszony pénzügyi kereskedési adatokat olvas okostelefonon a belvárosi utcán a megvilágított városi felhőkarcolók előtt
Megtakarítás

Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá

Jeki Gabriella
2026. január 9. 19:00

Az inflációs hullám után új korszak kezdődött a lakossági megtakarítások világában. Miközben több ezer milliárd forint szabadult fel az inflációkövető állampapírokból, a magyar háztartások egyre tudatosabban keresik a következő befektetési célpontokat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, mibe fektetnek ma az emberek, hogyan alakultak át a preferenciák, és mennyire illeszkednek ezek a globális trendekhez.

Az elmúlt években az inflációkövető lakossági állampapírok kiemelkedően vonzó hozamot kínáltak, ezért hatalmas összegek áramlottak ezekbe az eszközökbe. A mostani kamatkörnyezetben azonban sok befektető újraértékeli a lehetőségeit. A CHART by Pénzcentrum új epizódjának adatai szerint a felszabaduló tőke nem egyetlen irányba mozdul: a megtakarítások szétterülnek különböző eszközosztályok között.

Mindez arra utal, hogy a lakosság egyre kevésbé keres „egyetlen biztos megoldást”, inkább portfólióban gondolkodik. Az egyik leglátványosabb trend a tartós befektetési számlák számának gyors növekedése. Ez azt jelzi, hogy sokan hajlandók több évre lekötni a pénzüket adókedvezményekért cserébe, és elfogadják a rövid távú árfolyam-ingadozásokat.

A CHART by Pénzcentrum által megkérdezett szakértő szerint a befektetők egy része már nem kizárólag a reálérték megőrzését, hanem a hosszabb távú vagyonépítést tartja szem előtt. Nemzetközi összehasonlításban eközben jól látszik, hogy a részvények továbbra is a legnépszerűbb befektetések közé tartoznak, különösen azokban az országokban, ahol magasabb a pénzügyi tudatosság és fejlettebb a tőkepiac. Magyarországon is nő az érdeklődés irántuk, de az óvatosság továbbra is erős. Nálunk sokak szemében még mindig az ingatlan befektetés biztos menedék”, ugyanakkor a magas árak és a csökkenő hozamok miatt már nem mindenki számára elérhető.

Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #állampapír #penzcentrum #részvény #részvények #befektetések #megtakarítások #CHART by Pénzcentrum #ingatlan befektetés

