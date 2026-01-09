Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá

A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az inflációs hullám után új korszak kezdődött a lakossági megtakarítások világában. Miközben több ezer milliárd forint szabadult fel az inflációkövető állampapírokból, a magyar háztartások egyre tudatosabban keresik a következő befektetési célpontokat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, mibe fektetnek ma az emberek, hogyan alakultak át a preferenciák, és mennyire illeszkednek ezek a globális trendekhez.
Az elmúlt években az inflációkövető lakossági állampapírok kiemelkedően vonzó hozamot kínáltak, ezért hatalmas összegek áramlottak ezekbe az eszközökbe. A mostani kamatkörnyezetben azonban sok befektető újraértékeli a lehetőségeit. A CHART by Pénzcentrum új epizódjának adatai szerint a felszabaduló tőke nem egyetlen irányba mozdul: a megtakarítások szétterülnek különböző eszközosztályok között.
Mindez arra utal, hogy a lakosság egyre kevésbé keres „egyetlen biztos megoldást”, inkább portfólióban gondolkodik. Az egyik leglátványosabb trend a tartós befektetési számlák számának gyors növekedése. Ez azt jelzi, hogy sokan hajlandók több évre lekötni a pénzüket adókedvezményekért cserébe, és elfogadják a rövid távú árfolyam-ingadozásokat.
A CHART by Pénzcentrum által megkérdezett szakértő szerint a befektetők egy része már nem kizárólag a reálérték megőrzését, hanem a hosszabb távú vagyonépítést tartja szem előtt. Nemzetközi összehasonlításban eközben jól látszik, hogy a részvények továbbra is a legnépszerűbb befektetések közé tartoznak, különösen azokban az országokban, ahol magasabb a pénzügyi tudatosság és fejlettebb a tőkepiac. Magyarországon is nő az érdeklődés irántuk, de az óvatosság továbbra is erős. Nálunk sokak szemében még mindig az ingatlan befektetés biztos menedék”, ugyanakkor a magas árak és a csökkenő hozamok miatt már nem mindenki számára elérhető.
A 2026-os befektetési kilátásokat az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg.
Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást.
Az újévi fogadalmak népszerűek de kevesen tudják betartani őket. Mi lehet ennek az oka? Talán célszerű lenne eleve olyasmit megfogadni, amit érdemes betartani.
Az ügyfelek leállást tapasztalhatnak többek között a netbankoknál, az átutalások esetében, a készpénzfelvételben, és fennakadások lehetnek az internetes vásárlások és bankkártyahasználat esetén is.
A magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, dollárban számolva világelső pozíciót ért el 64 százalékos növekedéssel.
Az ezüst ára pénteken 9%-kal emelkedett, új történelmi csúcsot elérve, amit a piaci hiány és a növekvő ipari kereslet is gerjeszt.
Főszabály szerint 2026-ban is minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, kivéve a kivételes eseteket.
A Kriptomat is úgy döntött, hogy december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.
A 2025-ös év jelentős fordulatot hozott a befektetési piacokon, miközben a BÉT harmadik éve produkál nagyon jelentős hozamot.
A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.
A 2025-ös év a magyar állampapírpiac egyik legmozgalmasabb időszaka volt - rekordméretű kamatfizetés vándorolt a befektetők zsebébe.