2026. január 9. péntek Marcell
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forrás: Facebook
HelloVidék

Befagyott orsóval is sikerült: óriási pontyszörnyet fogott a mázlista pecás – videón a gigászi fogás

HelloVidék
2026. január 9. 17:15

Az év első igazán nagyhalas horgászélménye már januárban megérkezett: Gyékényesen Jenei Patrik horogra akasztotta Magyarország idei első húsz kilogrammot meghaladó pontyát, amely egy 22,89 kilogrammos tükörponty lett. A kapitális hal fárasztása azonban nem ment zökkenőmentesen – a mínuszok és a befagyott orsó extra izgalmat csempésztek a történetbe.

A horgász kedvenc vízterületén, a Gyékényesi Kavicsbányatavon horgászott feleségével és édesapjával. A napokig tartó túra során több pontyot is sikerült horogra csalni, de az igazi kihívást az extrém téli körülmények jelentették - írta a Pecaverzum. A víz hőmérséklete 4,7 Celsius-fok volt, a parti törés aljában elhelyezett szereléken pedig két napja nem akadt hal. A 24 milliméteres ananász–vajsav ízesítésű bojli, egy kis parafával könnyítve, végül megtette a hatását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fárasztás közben a hideg miatt az orsó befagyott, a nyeletőfék nem váltott vissza, így Patrik a visszaforgásgátló segítségével tudta kifárasztani a pontyot. A mérlegelést és a fotózást Bocskai Marcell és Kápolna László végezte.

Az eseményről készült videóban Jenei Patrik részletesen mesél a kihívásokról és a befagyott orsóval való küzdelemről. A horgászélmény nemcsak a kapitális hal miatt különleges, hanem a téli, zord körülményeknek köszönhetően is.

Címlapfotó forrása: Facebook
#videó #facebook #horgászat #tél #fagy #hal #hideg #celsius #horgász #tó #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:15
16:58
16:46
16:32
Pénzcentrum
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
4
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
1 hete
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializáció
Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 16:04
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 13:02
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
Agrárszektor  |  2026. január 9. 16:33
Itt a kertészek téli feladatlistája: ezeket a munkákat már most elvégezheted