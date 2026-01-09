Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon...
Befagyott orsóval is sikerült: óriási pontyszörnyet fogott a mázlista pecás – videón a gigászi fogás
Az év első igazán nagyhalas horgászélménye már januárban megérkezett: Gyékényesen Jenei Patrik horogra akasztotta Magyarország idei első húsz kilogrammot meghaladó pontyát, amely egy 22,89 kilogrammos tükörponty lett. A kapitális hal fárasztása azonban nem ment zökkenőmentesen – a mínuszok és a befagyott orsó extra izgalmat csempésztek a történetbe.
A horgász kedvenc vízterületén, a Gyékényesi Kavicsbányatavon horgászott feleségével és édesapjával. A napokig tartó túra során több pontyot is sikerült horogra csalni, de az igazi kihívást az extrém téli körülmények jelentették - írta a Pecaverzum. A víz hőmérséklete 4,7 Celsius-fok volt, a parti törés aljában elhelyezett szereléken pedig két napja nem akadt hal. A 24 milliméteres ananász–vajsav ízesítésű bojli, egy kis parafával könnyítve, végül megtette a hatását.
A fárasztás közben a hideg miatt az orsó befagyott, a nyeletőfék nem váltott vissza, így Patrik a visszaforgásgátló segítségével tudta kifárasztani a pontyot. A mérlegelést és a fotózást Bocskai Marcell és Kápolna László végezte.
Az eseményről készült videóban Jenei Patrik részletesen mesél a kihívásokról és a befagyott orsóval való küzdelemről. A horgászélmény nemcsak a kapitális hal miatt különleges, hanem a téli, zord körülményeknek köszönhetően is.
