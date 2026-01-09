2026. január 9. péntek Marcell
-8 °C Budapest
Férfi buszra száll, szelektív fókusz a tömegközlekedés lökhárító oldalán. Városi személygépkocsiba beszálló személy, széles felvétel
HelloVidék

Rendkívüli intézkedés a hóhelyzet miatt: ingyenessé válik a buszközlekedés ebben a városban

Pénzcentrum
2026. január 9. 19:47

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Facebook-oldalán jelentette be, hogy szombattól hétfő estig ingyenes lesz a buszkölekedés a városban.

A polgármester leírta, hogy a bizonytalan időjárás és a további lehetséges hóesés és az esetleges ónos eső miatt rendkívüli útviszonyokra kell készülniük a következő napokban is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Minél kevesebb autó van az utakon, annál hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni a hókotrók, és ami még fontosabb, annál kisebb a balesetveszély" - jegyezte meg.

Hozzátette, hogy ennek érdekében döntöttek úgy, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron. Arra kér mindenkit, hogy aki csak teheti, hagyja otthon az autót, és éljen ezzel a lehetőséggel.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #ingyenes #időjárás #busz #közösségi közlekedés #hó #ónos eső #székesfehérvár #balesetveszély #hellovidék #közlekedésbiztonság

