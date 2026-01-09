Rendkívüli intézkedés a hóhelyzet miatt: ingyenessé válik a buszközlekedés ebben a városban

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Facebook-oldalán jelentette be, hogy szombattól hétfő estig ingyenes lesz a buszkölekedés a városban.

A polgármester leírta, hogy a bizonytalan időjárás és a további lehetséges hóesés és az esetleges ónos eső miatt rendkívüli útviszonyokra kell készülniük a következő napokban is.

"Minél kevesebb autó van az utakon, annál hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni a hókotrók, és ami még fontosabb, annál kisebb a balesetveszély" - jegyezte meg.

Hozzátette, hogy ennek érdekében döntöttek úgy, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron. Arra kér mindenkit, hogy aki csak teheti, hagyja otthon az autót, és éljen ezzel a lehetőséggel.