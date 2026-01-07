Régi mondás szerint az első hóban meg kell mosakodni, hogy egész évben szépek legyünk – de nemcsak a bőrünknek, a szőnyegünknek is jót tesz a...
Figyelem! Beindul a vadászati szezon: ezt a hazai erdőt kerülje január 10-én
Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén. Az erdőbe látogatóknak különösen fontos, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, és a kijelölt turistaútvonalakon maradjanak, vagy lehetőség szerint kerüljék el az érintett területeket.
A helyi vadásztársaság felhívja a figyelmet arra, hogy a területen megnövekedett a mozgás és a zaj, és a vadászok biztonsága érdekében mindenki számára kötelező a fokozott óvatosság. A Sopron környéki erdők látogatói számára ez a napi program okozhat fennakadásokat a kirándulás vagy sportolás során, így érdemes előre tervezni - írta a SopronMédia.
Az ilyen jellegű tájékoztatások célja, hogy megelőzzék a baleseteket és biztosítsák a vadászati tevékenység zavartalan lebonyolítását. A SopronMédia kiemelte: a vadászat ideje alatt a terület látogatása kizárólag saját felelősségre történhet, ezért a helyiek és a kirándulók számára a biztonság érdekében a lehető legjobb megoldás az erdő elkerülése.
Nem hagynák annyiban,civil kezdeményezésként ggyűjtést indított az egyik hazai vár, hogy megünnepelhesse várvédésének 400. évfordulóját.
Vallott a neves borász: veszélyben a magyar bor – az import mellett egy új trend is fenyegeti a termelőket
A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza.
Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk?
A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között.
Egy 5–8 méter átmérőjű kráter tátong Vizslás határában, miután beszakadt a föld egy korábbi bányaművelés miatt. A helyszín életveszélyes, a területet lezárták, a hatóságokat értesítették.
Egy 60 év feletti férfi rosszul lett, és a hosszan tartó újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette az áruházban.
Te tudod, mit ünneplünk január 6-án? Vízkeresztkor így űzték el a bajt és hozták el a szerencséjük ősienk
Január 6. vízkereszt napja – a karácsony záróakkordja és a farsang kezdete. Őseink szerint ezen a napon űzték el a bajt, és itt derül ki,...
Napokon belül összefüggő jégtakaró alakulhat ki a Balaton nyílt vízfelületén, ám a jég vastagsága és minősége egyelőre nem teszi lehetővé a sportolást.
Egy elkederedett posztból indult, mára pedig kézzelfogható kezdeményezéssé vált: elkészült a Tejtermelők Térképének első, prototípus verziója.
Top 10 fesztivál a Balatonnál 2026-ban: sztárfellépők és dátumok, amiket már bevéshetsz a naptáradba
Elő a naptárral! Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már több nagy fesztivál időpontját és első fellépőit is...
Tömeges mérgezés lett a diákcsínyből: közel 40 lettek rosszul egy zalaegerszegi iskolában - a rendőrség is nyomoz
Egy rosszul elsült „diákcsíny” miatt hétfőn közel negyven diák és dolgozó lett rosszul a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban, többeket kórházba kellett szállítani.
Csak nem a Télapó felejtette itt? Meseszép szarvas sétált át Esztergom belvárosán – a fotója pedig villámgyorsan bejárta a Facebookot, és mindenki a „bevásárló állatot”...
Országos rekordként ismerte el a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) egy tízéves kislány, Práger Virág rendkívüli fogását.
A Balaton nem eladó, vagy mégis?! – miközben Budapesten már árulják a pazar balatoni ingatlanokat, Fonyódon utcára vonulnak a 99 lakásos lakópark ellen.
Kóstoltad már az ínycsiklandó céklás pogácsát füstölt sajttal, tökmaggal megbolondítva? Ha eddig nem találkoztál vele, itt az ideje: nem csak finom, hanem egészséges is!
Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap
Öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg más...
szervezők délelőtt 11 órára várják a bátor fürdőzőket és az érdeklődőket a tópartra.
Ilyenkor, szilveszter táján, amikor végre elfogyott a bejgli és túl vagyunk az első havazásokon, ha szebbre fordul az idő, sokan kihasználják a téli szünetet, és...