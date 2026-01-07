2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vadász, aki épp most vadászott egy nyulat, és azt a vadászmellényi zsebében hordja. Egy vadászati nap a Sierra Mariola természeti park hegyeiben, Bocairentben (Valenciai Közösség, Spanyolország). Európa.
HelloVidék

Figyelem! Beindul a vadászati szezon: ezt a hazai erdőt kerülje január 10-én

HelloVidék
2026. január 7. 18:45

Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén. Az erdőbe látogatóknak különösen fontos, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, és a kijelölt turistaútvonalakon maradjanak, vagy lehetőség szerint kerüljék el az érintett területeket.

A helyi vadásztársaság felhívja a figyelmet arra, hogy a területen megnövekedett a mozgás és a zaj, és a vadászok biztonsága érdekében mindenki számára kötelező a fokozott óvatosság. A Sopron környéki erdők látogatói számára ez a napi program okozhat fennakadásokat a kirándulás vagy sportolás során, így érdemes előre tervezni - írta a SopronMédia.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ilyen jellegű tájékoztatások célja, hogy megelőzzék a baleseteket és biztosítsák a vadászati tevékenység zavartalan lebonyolítását. A SopronMédia kiemelte: a vadászat ideje alatt a terület látogatása kizárólag saját felelősségre történhet, ezért a helyiek és a kirándulók számára a biztonság érdekében a lehető legjobb megoldás az erdő elkerülése.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #biztonság #sopron #vadászat #erdő #január #kirándulás #sportolás #turisták #hellovidék #vadásztársaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:53
18:45
18:30
18:23
Pénzcentrum
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
4
1 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
1 hete
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 19:01
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 18:53
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
Agrárszektor  |  2026. január 7. 18:28
Ilyet még nem láttál: őrület, mennyit fizettek itt egy darab halért