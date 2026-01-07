Figyelem! Beindul a vadászati szezon: ezt a hazai erdőt kerülje január 10-én

Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén. Az erdőbe látogatóknak különösen fontos, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, és a kijelölt turistaútvonalakon maradjanak, vagy lehetőség szerint kerüljék el az érintett területeket.

A helyi vadásztársaság felhívja a figyelmet arra, hogy a területen megnövekedett a mozgás és a zaj, és a vadászok biztonsága érdekében mindenki számára kötelező a fokozott óvatosság. A Sopron környéki erdők látogatói számára ez a napi program okozhat fennakadásokat a kirándulás vagy sportolás során, így érdemes előre tervezni - írta a SopronMédia.

Az ilyen jellegű tájékoztatások célja, hogy megelőzzék a baleseteket és biztosítsák a vadászati tevékenység zavartalan lebonyolítását. A SopronMédia kiemelte: a vadászat ideje alatt a terület látogatása kizárólag saját felelősségre történhet, ezért a helyiek és a kirándulók számára a biztonság érdekében a lehető legjobb megoldás az erdő elkerülése.