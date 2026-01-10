Még mindig életveszélyes a Balatonra lépni: videón a behavazott, befagyott magyar tenger

A Balaton jegén továbbra is életveszélyes tartózkodni, mivel a vastag hóréteg lassítja a jégképződést, és a hétvégi erős szél várhatóan megtöri az instabil jégréteget.

A HungaroMet Zrt. pénteken a Facebook-oldalán tette közzé figyelmeztetését, miszerint a Balaton jegére lépni továbbra is életveszélyes. A meteorológiai szolgálat közlése szerint péntek reggelre Siófoknál a jég vastagsága elérte a 6 centimétert, azonban a délutáni intenzív havazás vastag hóréteggel borította be a felszínt.

A meteorológiai szolgálat Youtube-videója egy gyorsított TimeLapse felvételen is mutatja, hogy néz ki most a Balaton:

A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását. A jégképződés folyamatában a jég alatt található víz biztosítja a hízáshoz szükséges anyagot, míg a felszínközeli fagyos légréteg adja a hűtést. A hóréteg azonban elzárja a jeget a hideg levegőtől, így a jégképződés lelassul.

A meteorológiai szolgálat arra is figyelmeztetett, hogy vasárnap erős szél várható, amely várhatóan megtöri a jelenleg is instabil jégréteget.

Mindezek miatt a Balaton továbbra sem alkalmas sportolásra, és nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a tó jegére lépni életveszélyes.

Címlapkép forrása: HungaroMet/Facebook