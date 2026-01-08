Sokkoló: lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt – tűz ütött ki az épületben

Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik a helyzetet.

A Nyugat.hu helyszínen tartózkodó tudósítója szerint a a szombathelyi MÁV rendelőben kisebb tűz keletkezett, amely feltehetőleg egy elektromos szekrény kigyulladásából adódott. A pontos okokat és a keletkezett károkat még vizsgálják.

A hatóságok kérték, hogy az érintett területet a lakosság kerülje, amíg a helyzetet biztonságosan nem sikerül rendezni.