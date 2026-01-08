2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tűzoltó walkie talkie-t használ, segélyhívás; minden logó eltávolítva. Szlovénia, Európa. Nikon.
HelloVidék

Sokkoló: lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt – tűz ütött ki az épületben

HelloVidék
2026. január 8. 10:31

Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik a helyzetet.

A Nyugat.hu helyszínen tartózkodó tudósítója szerint a a szombathelyi MÁV rendelőben kisebb tűz keletkezett, amely feltehetőleg egy elektromos szekrény kigyulladásából adódott. A pontos okokat és a keletkezett károkat még vizsgálják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóságok kérték, hogy az érintett területet a lakosság kerülje, amíg a helyzetet biztonságosan nem sikerül rendezni.
Címlapkép: Getty Images
#MÁV #biztonság #tűz #hatóság #katasztrófavédelem #lezárás #épület #szombathely #elektromos #tűzeset #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:57
10:50
10:31
10:27
10:14
Pénzcentrum
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
24 órája
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
3
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
4
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 10:14
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 10:01
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Agrárszektor  |  2026. január 8. 10:26
Problémás élelmiszert találtak a Tescóban: ha te is vettél, meg ne edd