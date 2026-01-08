Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya.
Itt a friss lista: Lázár János közzétette a hó miatt elzárt településeket
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő. A közlekedési társaságok az elmúlt napokban jelentős mennyiségű síkosságmentesítő anyagot használtak fel, a vasút- és autóbusz-állomások váróhelyiségei pedig a rendkívüli hideg miatt folyamatosan nyitva tartanak.
Az ország nagy részén csapadékmentes, nagyrészt napos időjárás uralkodik. A gyorsforgalmi utak állapota vegyes: az M1-es és az M85-ös autópálya már felszáradt, az M3-as autópálya Hatvanig száraz, onnantól sónedves. Az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös és M86-os autóút, valamint az M3-as, M5-ös, M6-os és M7-es autópálya burkolata sónedves, több szakaszon már felszáradóban. Az M35-ös és M43-as autópályán, illetve az M44-es autóút teljes hosszán továbbra is sónedves az útfelület -Közölte Lázár János Facebook posztjában.
A főúthálózat állapota folyamatosan javul. A Dunántúlon már csak Tapolca térségében maradt latyakos az útburkolat, a Tiszántúlon pedig elsősorban Békés vármegyében kell hasonló körülményekre számítani. Az ország többi részén a főutak többnyire sónedvesek vagy gyorsan száradnak.
Az alsóbbrendű úthálózaton továbbra is nehezebb a közlekedés. A Dunántúl középső és déli területein, a Duna–Tisza köze déli részén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok térségében letaposott havas, hókásás vagy latyakos burkolat lassítja a forgalmat. A Tiszántúlon jellemzően hókásás, latyakos, helyenként letaposott havas mellékutakon lehet közlekedni.
A látási viszonyok általánosan kedvezőek, köd sehol nem nehezíti a közlekedést. Fejér vármegyében ugyanakkor hófúvások okoznak problémákat.
A síkosságmentesítési munkák jelentős erőforrásokat igényelnek. A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetőknél összesen 83.695 tonna só és 2.173.830 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. Jelenleg 349 munkagép dolgozik az utak járhatóvá tételén. Január 5-e óta a Magyar Közút 37.851 tonna sót és 1.622.570 liter oldatot használt fel, a koncessziós társaságok pedig megközelítőleg 9.491 tonna sót és 1.033.940 liter oldatot vetettek be.
A közösségi közlekedésben több intézkedés szolgálja az utasok védelmét. Valamennyi busz- és vasúti várótermet megnyitották, és a rendkívüli hideg miatt folyamatosan nyitva tartják. A MÁV-csoport munkatársai több száz helyszínen dolgoznak az időzáras ajtók kikapcsolásán és a helyiségek megnyitásán.
A vasúti közlekedésben a váltók tisztítása folyamatos, de a hófúvások és a nagy mennyiségű hó miatt a munka lassan halad. A vasúttársaság elsősorban a kiemelt csomópontokra koncentrál. A váltófűtések többnyire rendben működnek. Országosan a vonatok jellemzően 20 percnél kisebb késéssel közlekednek, ugyanakkor több vonalon műszaki hibák miatt ennél nagyobb késések is előfordulnak.
Az autóbusz-közlekedésben az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nincs jelentős fennakadás, de továbbra is vannak megközelíthetetlen települések.
- Környe,
- Tagyospuszta,
- Bodmér,
- Nyésta,
- Varbóc,
- Litka,
- Tornabarakony,
- Pányok,
- Imola,
- Baskó és
- Csenyéte jelenleg hóátfúvások miatt nem érhető el autóbusszal.
