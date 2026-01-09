Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai

Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget. Egy drónvideó most megörökítette a meghitt pillanatot.

A SEFAG Zrt. legújabb drónfelvételén igazi téli természetfilm tárul a szemünk elé: a deresztő téli hidegben a somogyi erdőkben a vaddisznók szoros családi kötelékben, egymást melegítve kuporognak. A malackák egy gödörben, mintegy „hóalvó” módban bújnak össze, biztosítva, hogy a zord időjárás ne tegye próbára túlélőképességüket.

A felvételek egyben figyelmeztetés a kirándulóknak is: a havas, csúszós erdei talaj és a dermesztő hideg miatt megfelelő öltözékkel és kellő óvatossággal érdemes a természetben járni.