2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vaddisznó, sus scrofa, a téli természetben. Állati vadon élő állatok természetes környezetben egy havas mezőn. Nagy emlős hosszú szőrrel megfigyelés fehér vadonban.
HelloVidék

Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai

HelloVidék
2026. január 9. 13:15

Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget. Egy drónvideó most megörökítette a meghitt pillanatot.

A SEFAG Zrt. legújabb drónfelvételén igazi téli természetfilm tárul a szemünk elé: a deresztő téli hidegben a somogyi erdőkben a vaddisznók szoros családi kötelékben, egymást melegítve kuporognak. A malackák egy gödörben, mintegy „hóalvó” módban bújnak össze, biztosítva, hogy a zord időjárás ne tegye próbára túlélőképességüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felvételek egyben figyelmeztetés a kirándulóknak is: a havas, csúszós erdei talaj és a dermesztő hideg miatt megfelelő öltözékkel és kellő óvatossággal érdemes a természetben járni.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #tél #hideg #erdő #kirándulás #természet #somogy #hellovidék #vadállat #somogy megye #vadállatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:27
13:15
13:02
12:44
12:27
Pénzcentrum
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
4
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
1 hete
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 13:02
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 12:27
Bemondta Nagy Márton, mennyivel nőtt az államadósság: évek óta nem történt ilyen Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 9. 12:31
Ma minden eldől? Zöld lámpát kaphat az EU rettegett megállapodása