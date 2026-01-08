Szenzációs hazai felfedezés: a bakonyi lelet átírhatja az európai dinoszauruszok történetét

A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét. Magyarországon felfedezett dinoszaurusz-fosszília igazolhatja ugyanis, hogy Európában is éltek a Jurassic Parknak köszönhetően ikonikussá vált Triceratopshoz hasonló tülkös dinoszauruszok.

Az immáron 25. éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely újabb szenzációs leletanyaggal gazdagította a tudományt. Egy, a területen talált, új koponyalelet alapjaiban írja át az eurázsiai dinoszauruszok evolúciós történetét - adta hírül sajtóközleményben az ELTE Természettudományi Kara.

A leletnek köszönhetően ugyanis a kutatók bebizonyították, hogy a kréta időszakban Ceratopsia, azaz galléros vagy tülkös dinoszauruszok éltek Európában. A Ceratopsia dinoszauruszok, azaz a Triceratops és más galléros dinoszauruszok csoportjába tartozó fosszíliák eddig rendkívül ritkák voltak Európában, míg Ázsiában és Észak-Amerikában széles körben elterjedtek. Az új lelet alapján végzett kutatások azonban megerősítik, hogy az Ajkaceratops a Ceratopsiák csoportjába tartozik. Ez a dinoszaurusz körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt Európában, amely akkoriban a Tethys-tenger szélén elszórt szigetek sorozata volt. A Nature folyóiratban ma megjelent új tanulmányból az is kiderül, hogy egyes rhabdodontida Ornithopoda dinoszauruszok, amelyeket az Iguanodon rokonainak tartottak és csak Európából voltak ismertek, valójában szintén Ceratopsia dinoszauruszok.

A tanulmány vezető szerzői, Susannah Maidment (Londoni Természettudományi Múzeum, London, Egyesült Királyság) és Ősi Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország) vezette nemzetközi kutatócsoport tagjai eredményükkel megoldották az európai növényevő dinoszauruszok egyik legfontosabb rejtélyét.

Bár Észak-Amerikában és Ázsiában széles körben elterjedtek, a Ceratopsia dinoszauruszok Európában eddig csak néhány rosszul megőrzött, töredékes és ellentmondásos fosszília alapján voltak ismertek. Az Ajkaceratopshoz tartozó új fosszíliák közelmúltbeli felfedezése arra késztette a kutatókat, hogy újra megvizsgálják ezt a fajt. Eddig ugyanis az Ajkaceratops, amelyet először 2010-ben írtak le, ellentmondásosnak bizonyult: egyesek galléros dinoszaurusznak tartották, mások pedig az Iguanodon rokonának, de Ceratopsia jellegzetességekkel. Az Ajkaceratops új, teljesebb koponyaleletének, valamint az erről készült CT felvételeknek köszönhetően és az evolúciós kapcsolatok többszörös elemzésének segítségével a kutatócsoport megállapította, hogy ez a dinoszaurusz nemcsak Ceratopsia volt, hanem a korábban Iharkútról leírt Mochlodon nevű rhabdodontida is ugyanahhoz a fajhoz tartozott. Az elemzések azt is kimutatták, hogy néhány más, korábban rhabdodontidának tartott dinoszaurusz is régóta tévesen volt besorolva, és szintén Ceratopsia volt.

Az európai Ceratopsiák létezésének megerősítésével a tanulmány kitölt egy régóta fennálló hiányosságot ezeknek a dinoszauruszoknak az északi féltekén való vándorlásában. Az eredmények emellett arra ösztönzik a kutatókat, hogy újragondolják az európai mezozoikumi növényevők elterjedésével és életmódjával kapcsolatos eddigi ismereteiket.

A múzeumi gyűjtemények fontossága

A szerzők kiemelik, hogy a most megjelent tanulmány rámutat a múzeumi gyűjtemények fontosságára is. Az új felfedezésekből és a legmodernebb technikákból származó adatok felhasználásával ugyanis a természettudományi gyűjteményekben őrzött számos kincs újbóli értékelésével és újraértelmezésével a tudósok még jobban megérthetik ezeknek az állatoknak az életét, az időben bekövetkezett evolúciójukat, valamint az élővilág történetét.