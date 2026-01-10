2026. január 10. szombat Melánia
Four frigates doing an exercise on the ocean at the end of the day.I used a slide film
Világ

Rejtélyes projektbe fogott közösen Kína, Irán és Oroszország: itt tűntek fel a hadihajóik, mire készülhetnek?

Pénzcentrum
2026. január 10. 17:45

Kína, Oroszország és Irán közös haditengerészeti gyakorlatot kezdett Dél-Afrika vizein, amelyet a házigazda ország "BRICS Plus" műveletként jellemzett a hajózás biztonságának és a tengeri gazdasági tevékenységek védelmének érdekében - jelentette a Reuters.

A szombaton kezdődött egyhetes közös haditengerészeti gyakorlat a BRICS Plus keretében zajlik, amely az eredetileg Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát magában foglaló geopolitikai blokk kibővítése további hat országgal. A tagok ezt a csoportosulást az amerikai és nyugati gazdasági dominancia ellensúlyaként látják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár Dél-Afrika rendszeresen tart haditengerészeti gyakorlatokat Kínával és Oroszországgal, a mostani esemény Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja és több BRICS Plus ország – köztük Kína, Irán, Dél-Afrika és Brazília – közötti feszült időszakban zajlik.

A kibővített BRICS csoporthoz Egyiptom, Indonézia, Szaúd-Arábia, Etiópia és az Egyesült Arab Emírségek is tartozik. A nyitóünnepséget vezető kínai katonai tisztviselők szerint Brazília, Egyiptom és Etiópia megfigyelőként vett részt.

"A WILL FOR PEACE 2026 gyakorlat a BRICS Plus országok haditengerészetét hozza össze közös tengeri biztonsági műveletekre és interoperabilitási gyakorlatokra" – közölte a dél-afrikai hadsereg egy nyilatkozatban.

Trump korábban "Amerika-ellenes" politikával vádolta a BRICS nemzeteket, és januárban 10%-os kereskedelmi vámmal fenyegette meg az összes tagot, a már világszerte bevezetett vámterheken felül.

A nyugatbarát Demokratikus Szövetség, a dél-afrikai Cyril Ramaphosa elnök koalíciójának második legnagyobb pártja szerint a gyakorlatok ellentmondanak kinyilvánított semlegességünknek, és a BRICS "Dél-Afrikát bábuként használja a nemzetközi színtéren zajló hatalmi játszmákban".

Mpho Mathebula alezredes, a közös műveletek ügyvivő szóvivője elutasította ezt a kritikát. "Ez nem politikai megállapodás... nincs ellenségeskedés az USA-val szemben" – nyilatkozta a Reutersnek, rámutatva, hogy Dél-Afrika időszakosan az amerikai haditengerészettel is tart gyakorlatokat. "Ez egy haditengerészeti gyakorlat. A cél képességeink javítása és az információmegosztás" – tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #vám #világ #donald trump #kína #hadsereg #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika

