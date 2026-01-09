Elképesztő videók készültek a téli Balatonról: ilyen az, amikor óriási jégtáblákat mozgat a szél

Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza. Ami egykor a tél természetes velejárója volt, ma már inkább különleges látványosságnak számít.

Az Időkép által közzétett videón első pillantásra úgy tűnik, mintha a felvételt drónnal készítették volna a Balaton fölött, ám néhány másodperc után kiderül: nem a kamera mozog, hanem a hatalmas jégdarabok csúsznak egymáshoz képest. A felvételek Balatonfenyvesnél készültek, ahol a szél szó szerint életre keltette a tó jegét.

Forrás: Időkép.hu

A jégzajlás jelensége akkor alakul ki, amikor a jégréteg már meggyengült és feldarabolódott, a szél vagy a vízmozgás pedig elkezdi sodorni a jégtáblákat. Balatonföldvárnál és Balatonmáriafürdőnél ezzel szemben egyelőre nyugodtabb a helyzet, ott a jég még összefüggőbb, nem tört darabokra.

Bár a Balaton a következő napokban tovább hűlhet, és várható a teljes befagyás, a jég állapota miatt a tó jegére menni továbbra sem biztonságos. A látványos felvételek ellenére a szakemberek arra figyelmeztetnek: a jég vastagsága és teherbírása erősen eltérő lehet, ezért a korcsolyázás jelenleg nem javasolt.