2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
HelloVidék

Elképesztő videók készültek a téli Balatonról: ilyen az, amikor óriási jégtáblákat mozgat a szél

HelloVidék
2026. január 9. 10:15

Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza. Ami egykor a tél természetes velejárója volt, ma már inkább különleges látványosságnak számít.

Az Időkép által közzétett videón első pillantásra úgy tűnik, mintha a felvételt drónnal készítették volna a Balaton fölött, ám néhány másodperc után kiderül: nem a kamera mozog, hanem a hatalmas jégdarabok csúsznak egymáshoz képest. A felvételek Balatonfenyvesnél készültek, ahol a szél szó szerint életre keltette a tó jegét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Forrás: Időkép.huForrás: Időkép.hu

A jégzajlás jelensége akkor alakul ki, amikor a jégréteg már meggyengült és feldarabolódott, a szél vagy a vízmozgás pedig elkezdi sodorni a jégtáblákat. Balatonföldvárnál és Balatonmáriafürdőnél ezzel szemben egyelőre nyugodtabb a helyzet, ott a jég még összefüggőbb, nem tört darabokra.

Bár a Balaton a következő napokban tovább hűlhet, és várható a teljes befagyás, a jég állapota miatt a tó jegére menni továbbra sem biztonságos. A látványos felvételek ellenére a szakemberek arra figyelmeztetnek: a jég vastagsága és teherbírása erősen eltérő lehet, ezért a korcsolyázás jelenleg nem javasolt.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #videó #szél #időjárás #veszély #tél #jég #tó #hellovidék #látnivaló #időkép

