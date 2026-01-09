2026. január 9. péntek Marcell
Maia, Portugal; October 15, 2022: General view of the facade of the Decathlon store in the industrial zone of maia
Utazás

Pillanatok alatt elkapkodták a szánkókat a boltok polcairól: a többség tartós havazással számol

Pénzcentrum
2026. január 9. 09:11

A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt: sok üzletben gyakorlatilag eltűntek a polcokról a szánkók, a hólapátok és az útszóró anyagok. Eközben az országos hóhelyzet ellenére sem elzárt település, sem lezárt útszakasz nincs, és az alapvető infrastruktúrák működése zavartalan maradt.

A havazás nyomán a lakosság elsősorban hólapátot, sót, homokot és szánkót keres, ezek azonban számos helyen hiánycikké váltak. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Decathlon marketingigazgatója, Herczeg Lilla az ATV megkeresésére elmondta, hogy a sportáruházláncnál a szánkók iránti kereslet szinte azonnal felszívta a készleteket.

Az elmúlt napokban több mint 8000, szánkózásra alkalmas terméket adtunk el – ide soroljuk a hócsúszkákat is. Ezekből még van készleten, de ha új szállítmány érkezik, általában negyedóra–húsz perc alatt el is fogy

– ismertette Herczeg.

A híradó tudósítója arról számolt be, hogy nemcsak szánkókat, de hólapátot, sót, és homokot is keresnek a vásárlók, melyek közül több máris hiánycikknek számít, bizonyos helyeken pedig soha nem is volt belőlük készlet az idei tél folyamán.

A Tesco tájékoztatása szerint hólapátból több mint az ötszörösére nőtt a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest, míg útszóró sóból másfélszeres az igény. Közlésük alapján a szánkók és csúszkák a legtöbb áruházban már csak korlátozottan érhetők el.

A hóhelyzet a legutóbbi kormányinfón is kiemelt téma volt. A tájékoztatón elhangzott, hogy Magyarországon sehol sincs elzárt település, és nincs lezárt útszakasz sem. A szociális ellátórendszer leterheltsége országosan 85,6 százalékos, ami szerintük azt jelenti, hogy senkinek sem kell a szabadban töltenie az éjszakát.

A létfontosságú infrastruktúrák, tehát az energia, a gáz, a távhő- és ivóvízellátás Gulyás Gergely szerint mindenhol "megnyugtatóan működnek".

A mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál arról számolt be, hogy a téli időjárás okozta többletterhelés a riasztások számában is megmutatkozik: utoljára a Covid-időszakban tapasztaltak hasonló esetszámokat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy kiemelten kell figyelni azokra, akik rosszul fűtött otthonokban vagy az utcán élnek.

"Ha a földön fekvő embert látunk, először próbáljunk vele kapcsolatot teremteni, és kérdezzük meg, hogyan tudunk neki a legjobban segíteni. Ha pedig azt látjuk, hogy életveszélyben van, akkor azonnal tárcsázzuk a 112-t" – mondta az ATV-nek Győrfi Pál.
Címlapkép: Getty Images
