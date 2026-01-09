Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Pillanatok alatt elkapkodták a szánkókat a boltok polcairól: a többség tartós havazással számol
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt: sok üzletben gyakorlatilag eltűntek a polcokról a szánkók, a hólapátok és az útszóró anyagok. Eközben az országos hóhelyzet ellenére sem elzárt település, sem lezárt útszakasz nincs, és az alapvető infrastruktúrák működése zavartalan maradt.
A havazás nyomán a lakosság elsősorban hólapátot, sót, homokot és szánkót keres, ezek azonban számos helyen hiánycikké váltak.
A Decathlon marketingigazgatója, Herczeg Lilla az ATV megkeresésére elmondta, hogy a sportáruházláncnál a szánkók iránti kereslet szinte azonnal felszívta a készleteket.
Az elmúlt napokban több mint 8000, szánkózásra alkalmas terméket adtunk el – ide soroljuk a hócsúszkákat is. Ezekből még van készleten, de ha új szállítmány érkezik, általában negyedóra–húsz perc alatt el is fogy
– ismertette Herczeg.
A híradó tudósítója arról számolt be, hogy nemcsak szánkókat, de hólapátot, sót, és homokot is keresnek a vásárlók, melyek közül több máris hiánycikknek számít, bizonyos helyeken pedig soha nem is volt belőlük készlet az idei tél folyamán.
A Tesco tájékoztatása szerint hólapátból több mint az ötszörösére nőtt a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest, míg útszóró sóból másfélszeres az igény. Közlésük alapján a szánkók és csúszkák a legtöbb áruházban már csak korlátozottan érhetők el.
A hóhelyzet a legutóbbi kormányinfón is kiemelt téma volt. A tájékoztatón elhangzott, hogy Magyarországon sehol sincs elzárt település, és nincs lezárt útszakasz sem. A szociális ellátórendszer leterheltsége országosan 85,6 százalékos, ami szerintük azt jelenti, hogy senkinek sem kell a szabadban töltenie az éjszakát.
A létfontosságú infrastruktúrák, tehát az energia, a gáz, a távhő- és ivóvízellátás Gulyás Gergely szerint mindenhol "megnyugtatóan működnek".
A mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál arról számolt be, hogy a téli időjárás okozta többletterhelés a riasztások számában is megmutatkozik: utoljára a Covid-időszakban tapasztaltak hasonló esetszámokat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy kiemelten kell figyelni azokra, akik rosszul fűtött otthonokban vagy az utcán élnek.
"Ha a földön fekvő embert látunk, először próbáljunk vele kapcsolatot teremteni, és kérdezzük meg, hogyan tudunk neki a legjobban segíteni. Ha pedig azt látjuk, hogy életveszélyben van, akkor azonnal tárcsázzuk a 112-t" – mondta az ATV-nek Győrfi Pál.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.