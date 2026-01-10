Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Lépj a jégre és horgássz ingyen! Különleges téli fesztivál vár a hazai víztározónál
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között ugyanis lékhorgász fesztivált rendeznek, ahol bárki kipróbálhatja a jéghorgászat élményét – ráadásul teljesen ingyen.
A program különlegessége, hogy két bottal, ingyen próbálhatják ki magukat a résztvevők a jégen, halfelvitel nélkül – adták hírül a Leveleki-víztározó Facebook-oldalán. Emellett szalonnasütés várja az érdeklődőket óriásmáglyánál, forró teával és melegedési lehetőséggel készülnek a szervezők, hogy senki se fázzon.
„A fesztivál célja, hogy bemutassuk a lékhorgászat hangulatát és alapjait azoknak is, akik eddig még nem találkoztak ezzel a különleges módszerrel” – írják a szervezők.
A részvételhez kötelező felszereléseket is meghatározták: a látogatóknak 10 méteres mentőkötélre, 1,5 méteres deszkára, halmatracra, horogszabadítóra, szájterpesztőre, fertőtlenítőre, valamint egy kisméretű szánkóra lesz szükségük.
Fontos, hogy az esemény erősen időjárásfüggő, ugyanakkor ritka lehetőség, hiszen a szervezők szerint ki tudja, hány évet, akár 10 évet kell várni, hogy a tél ilyen kegyes legyen a fesztiválhoz.
Ha tehát érdekel a téli horgászat, vagy csak egy izgalmas hétvégi programot keresel, a Leveleki-víztározó január 18-án vár mindenkit, aki szeretne kilépni a megszokott keretekből és megtapasztalni a jég világát.
Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon...
Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt – itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton
Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak.
Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget.
Hamarosan igazi téli kihívás elé néz Siófok: a meteorológiai előrejelzések szerint újabb csapadékzóna éri el a várost, amely a havas szépségnél sokkal veszélyesebb helyzetet hozhat...
Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza.
Legalább egy évtizede nem látott havazás hozta össze gyerekeket és felnőtteket Pápán: a városban először rendeztek közös hóemberépítést az Esterházy-kastély parkjában.
Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljesen felszerelt konyhával és berendezéssel.
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Medvék, halottas menet, pálinka és farsangi fánk: hatalmas mulatsággal űzik el a telet a magyar faluban
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.
A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.
A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.
Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik...
A hazai szakember hangsúlyozza: a hó eltakarítása helyett érdemes azt fagyvédelemre használni, mivel kiváló hőszigetelő. Azt is elárulta, milyen növények vannak a legnagyobb veszélyben.
Járható, de csúszós az út több Fehérvár felé vezető úton. Ahogy a videón is látszik majd, az elmúlt időszakban több autó is árokban kötött ki.
Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén.
Régi mondás szerint az első hóban meg kell mosakodni, hogy egész évben szépek legyünk – de nemcsak a bőrünknek, a szőnyegünknek is jót tesz a...
Életükben először játszottak a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – a mókás pillanatokat videón is megörökítették.
Kiadta a vészjelzést a rendőrség, hóláncra is szükség lehet ebben az országrészben: ennek a fele sem tréfa
Komoly figyelmeztetést adott ki a rendőrség: az erős havazás miatt egyes térségekben hólánc nélkül veszélyes útnak indulni.