Férfi kezek horgászbotot tartanak a türkizkék tenger hátterében.
HelloVidék

Lépj a jégre és horgássz ingyen! Különleges téli fesztivál vár a hazai víztározónál

HelloVidék
2026. január 10. 10:45

Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között ugyanis lékhorgász fesztivált rendeznek, ahol bárki kipróbálhatja a jéghorgászat élményét – ráadásul teljesen ingyen.

A program különlegessége, hogy két bottal, ingyen próbálhatják ki magukat a résztvevők a jégen, halfelvitel nélkül – adták hírül a Leveleki-víztározó Facebook-oldalán. Emellett szalonnasütés várja az érdeklődőket óriásmáglyánál, forró teával és melegedési lehetőséggel készülnek a szervezők, hogy senki se fázzon.

„A fesztivál célja, hogy bemutassuk a lékhorgászat hangulatát és alapjait azoknak is, akik eddig még nem találkoztak ezzel a különleges módszerrel” – írják a szervezők.

A részvételhez kötelező felszereléseket is meghatározták: a látogatóknak 10 méteres mentőkötélre, 1,5 méteres deszkára, halmatracra, horogszabadítóra, szájterpesztőre, fertőtlenítőre, valamint egy kisméretű szánkóra lesz szükségük.

Fontos, hogy az esemény erősen időjárásfüggő, ugyanakkor ritka lehetőség, hiszen a szervezők szerint ki tudja, hány évet, akár 10 évet kell várni, hogy a tél ilyen kegyes legyen a fesztiválhoz.

Ha tehát érdekel a téli horgászat, vagy csak egy izgalmas hétvégi programot keresel, a Leveleki-víztározó január 18-án vár mindenkit, aki szeretne kilépni a megszokott keretekből és megtapasztalni a jég világát.

 
Címlapkép: Getty Images
1
3 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
4
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
2 hete
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
