Kiadták a figyelmeztetést: veszélyesek lehetnek ezek a téli túraútvonalak, óvatosan indulj útnak

Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon útnak mindenki.

Az Ipoly Erdő Zrt. közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a fagypont alatti hőmérsékletben rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű hó jelentősen megnehezíti az erdőkben és az erdészeti magánutakon a közlekedést. A letaposott ösvények sok helyen csúszósak, a hófúvások rontják a látási viszonyokat, az erdőkben pedig hóval és jéggel terhelt ágak, valamint kidőlt fák akadályozhatják a haladást.

A szakemberek szerint a helyzet a következő napokban tovább romolhat: az előrejelzések hideget, erős szelet és akár újabb havazást is ígérnek, ami még nehezebbé teheti a túrázást. A Börzsöny és a Cserhát egyes túraútvonalai már most is nehezen járhatók, több helyen teljesen elzárt szakaszokkal is találkozhatnak a kirándulók.

Az erdészet arra kér mindenkit, aki a közeljövőben útnak indulna, hogy csak megfelelő túrabakancsban, téli felszereléssel vágjon neki az útnak, és mérlegelje, valóban szükséges-e most az erdei kirándulás.