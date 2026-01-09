2026. január 9. péntek Marcell
-15 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletember üzleti úton készpénzfelvételnél
Utazás

Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?

Gosztola Judit
2026. január 9. 05:40

Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal az árrobbanástól tartó lakosságról, a turisztikai szereplők bizonytalanságáról és az „olcsó úti cél” státusz elvesztésének veszélyéről írt, ám a magyar utazók számára a kép jóval árnyaltabb. A bolgárok egy része persze fél attól, hogy az euró bevezetése felfelé tolja a szolgáltatások árait, ám a magyar szakértők és a hazai utazási irodák előfoglalási adatai ennek épp az ellenkezőjét mutatják. A bolgár leva évtizedek óta az euróhoz volt kötve, a szolgáltatók pedig már eddig is euróban árazva dolgoztak, így az átállás nem okoz érdemi drágulást.

Bulgária 2026. január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, ezzel az euróövezet 21. tagjává vált. A leva több mint száz év után tűnt el, és az ország gazdasága mostantól teljesen az eurózóna ritmusára áll át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemzetközi sajtóban azonnal megjelentek a reakciók: a Financial Times, a Reuters és több turisztikai portál  is arról ír, hogy a bolgár lakosság és a turisztikai szereplők egy része tart az árak emelkedésétől, és attól, hogy

Bulgária elveszítheti „olcsó úti cél” státuszát.

A TravelMole például kifejezetten azt emeli ki, hogy a turisták körében már most felmerült az aggodalom: az euró bevezetése áremelkedést hozhat a szolgáltatásokban, és bizonytalanságot okozhat az árképzésben.

A magyarok kedvenc olcsó tengerpartja

A magyar utazók számára ez a kérdés különösen fontos. Bulgária évek óta a legolcsóbb tengerparti úti cél a hazai családok körében, és a magyar utazási irodák kínálatában is stabilan tartja magát. A kérdés most az, hogy az euró bevezetése valóban drágítja-e a bolgár nyaralásokat, vagy a félelmek túlzónak bizonyulnak.

Szakértők szerint a helyzet jóval árnyaltabb annál, mint amit a nemzetközi sajtó elsőre sugall. Nagy Károly turisztikai szakértő szerint az euró bevezetése önmagában nem fogja megdrágítani a bolgár utakat. Ahogy fogalmazott:

Mivel a bolgár leva több mint 10 éve az euróhoz kötötten mozgott, az ERM-2 árrendszerben, az euró bevezetése nem gondolnám, hogy jelentős áremelkedéssel jár majd a bulgáriai nyaralásoknál. A két deviza ugyanis egymással együtt mozgott. Sokkal valószínűbb, hogy a forint euróhoz viszonyított árfolyamának stabilitásától függ majd, hogy lesz-e jelentősebb áremelkedés. Ha marad az orosz–ukrán háborús helyzet, esetleg tovább romlik a geopolitikai helyzet, az már inkább hatással lehet az árakra, de inkább lefelé mutató kockázatokkal. Összességében szerintem továbbra is az egyik legolcsóbb nyári utazási célpont maradhat Bulgária a magyarok számára.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bolgár árak már eddig is az euróhoz igazodtak, így a valuta lecserélése nem okoz sokkot a piacon.

Ezt erősíti meg Nagy Szilvia, a Vár a Világ utazási iroda munkatársa is, aki szerint a szolgáltatók már évekkel ezelőtt elkezdtek euróban árazni. Szavai szerint:

Mivel az ország már évek óta készül arra, hogy a valutájukat euróra váltják, így stabilan tartották az átváltási árfolyamot és sok szolgáltató már euróban adta meg árait. Ennek megfelelően a szolgáltatások vonatkozásában jelentős áremelkedés nem várható.

Jozef Zakar, az Invia magyar és szlovák piacért felelős országmenedzsereis hasonlóan látja a helyzetet:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A bolgár euró bevezetése miatt az árainkban jelenleg semmilyen változás nem várható. Nem látunk olyan tényezőt, amely az átállás miatt módosítaná a csomagárakat, ezek előre kalkulált összegek voltak. Nem gondolom, hogy bármilyen állami intézkedés érdemi változást okozna a következő évben. Ami esetleg mozgást hozhat, az inkább a légitársaságok oldalán jelentkezhet, de ott is jellemzően dollárban fizetik az üzemanyagot, tehát ez nem az euró bevezetéséhez kötődik. Összességében én nem látok olyan tényezőt, amely miatt az euró bevezetése bármilyen nagyobb áremelkedést okozna. A helyszíni költések természetesen országonként eltérően alakulhatnak. Bulgáriában most is van egy átmeneti időszak, január 31-ig a saját pénznemben is lehet fizetni. Én úgy gondolom, hogy 2026-ban nem várható jelentős változás: valamilyen áremelkedés biztos lesz, de aki Bulgáriába jár, az tudja, hogy ez alapvetően nem egy drága ország, tehát az esetleges emelkedés is elhanyagolható lesz.

Hozzátette, a 2027-es vagy 2028-as árakra most még nehéz előre bármit mondani. Ez teljes mértékben az adott gazdasági helyzettől függ majd: hogyan működik az ország, hogyan zajlik az átállás, és hogy visszaélnek‑e ezzel a helyi szolgáltatók, erre korábban volt példa más országokban. Ezt most még nem lehet felelősen megjósolni.

Az árak a földön járnak

A 2026-os magyar utazási kínálat is ezt támasztja alá. A nagyobb irodák előfoglalási ajánlatai alapján a bolgár utak ára gyakorlatilag megegyezik a 2024–2025-ös szezon áraival, legfeljebb 5–8 százalékos emelkedés látható, ami a régiós infláció alatt van. A Napospart és az Aranyhomok továbbra is a legolcsóbb tengerparti úti célok közé tartoznak, és a magyar családok számára még mindig jóval kedvezőbb árúak, mint a görög, horvát vagy olasz utak. Egy négytagú család egyhetes all inclusive nyaralása Bulgáriában továbbra is nagyjából feleannyiba kerül, mint egy hasonló görögországi út.

Úgy tűnik, a bolgár turizmus szempontjából az euró bevezetése inkább egyszerűsítést jelent: eltűnnek a pénzváltási díjak, átláthatóbbá válik az árképzés, és könnyebbé válik a fizetés. A helyi elemzések szerint Bulgária továbbra is Európa egyik legolcsóbb tengerparti célpontja marad, és az euró bevezetése nem fogja elvenni ezt az előnyét. 

2026-os bolgár nyaralási árak: konkrét ajánlatok magyar irodáktól

Kartago Tours

  • Sunny Beach Club (Napospart) – 1 éj, reggeli, egyéni utazás: 13 449 Ft/fő
  • Kuban Resort & Aqua Park (Napospart) – 1 éj, reggeli, egyéni utazás: ár nem teljes, de hasonló kategória
    (A Kartago főleg rövid, egyéni utazásos ajánlatokat listáz 2026-ra.)

B.B. Tours 

  • Festa Via Pontica Resort – 3 éj, all inclusive, repülővel: 181 839 Ft/fő
  • Festa Via Pontica Resort – 4 éj, all inclusive, repülővel: 186 439 Ft/fő
  • Hotel Palma Sunny Beach – 4 éj, all inclusive, repülővel: 187 217 Ft/fő

Utazom.com 

  • Hotel Hrizantema (Napospart) – all inclusive, 4–7 éj: 103 657 Ft/fő-től (egyéni utazás)
  • Hotel Palma (Napospart) – all inclusive, 4–7 éj: 69 888 Ft/fő-től (egyéni utazás)
  • Hotel Sunny Day Club (Napospart) – reggeli, repülővel: árak 100–150 ezer Ft/fő között

A magyar utazók számára tehát a helyzet egyértelmű: Bulgária 2026-ban is az egyik legjobb ár-érték arányú nyári úti cél marad. Az euró bevezetése nem drágítja meg a nyaralást, és a jelenlegi előfoglalási árak alapján továbbra is a legolcsóbb tengerparti opció a régióban. Aki biztosra akar menni, annak érdemes előre foglalni, mert a forint árfolyama később még beleszólhat az árakba, de az euró bevezetése önmagában nem jelent veszélyt a pénztárcára.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #árfolyam #euró #turizmus #árak #tengerpart #magyarok #eurózóna #bulgária

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:40
04:58
21:05
20:33
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2026. január 8.
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
2
2 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
3
2 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
5
2 hete
Fontos bejelentést tett a MÁV: január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a fontos vonalon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 19:08
Engedhet az állam? Folytatódnak a tárgyalások az ÉKM és a fuvarozók között
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 18:02
Kvíz: Tűkön ülve várod a 2026-ban érkező sorozatokat, új évadokat? Lássuk, mit tudsz az idei felhozatalról!
Agrárszektor  |  2026. január 8. 19:27
Kegyetlen napok várnak a magyarokra: itt a friss előrejelzés, jó, ha tudsz róla