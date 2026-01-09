Videón a szokatlan téli invázió: cuki hóemberek lepték el a pápai Esterházy-parkot

Legalább egy évtizede nem látott havazás hozta össze gyerekeket és felnőtteket Pápán: a városban először rendeztek közös hóemberépítést az Esterházy-kastély parkjában.

A Pápai Médiacentrum beszámolója szerint a városi hóemberépítést Lampért Gábor főszervező hívta életre, aki a helyszínen elmondta: ilyen mennyiségű hóra legalább tíz éve nem volt példa a városban. A ritka időjárási helyzetet szerették volna közösségi élménnyé formálni, ezért szervezték meg a közös, városi hóemberépítést.

Versenynek indult eredetileg az építés, de a porhó miatt kicsit nehézkes volt az alkotás, így a zsűri végül úgy döntött, hogy nem hirdet helyezéseket. Halászné Kapcsándi Szilvia zsűritag szerint az extrém időjárás és a lelkes részvétel miatt minden elkészült hóember megérdemelte az elismerést, így minden résztvevő győztesnek számított.

A parkban egymás után születtek a különféle alkotások: álló, fekvő, ülő vagy épp fának támaszkodó hóemberek, sapkában, napszemüvegben, cipővel, seprűvel vagy akár „mobilozva”.

A szervezők a zord időjárásra is gondoltak: a közelben működő Reaktor vendéglátóhely tulajdonosa, Noé József több mint 150 pohár forró teával látta vendégül a részt vevő diákokat és kísérőiket, így a hóemberépítés valódi közösségi téli programmá vált.

Fotó: Komka Péter, MTI/MTVA