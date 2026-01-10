2026. január 10. szombat Melánia
-5 °C Budapest
Magyar forint és lottó közelkép
Szórakozás

Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten

Pénzcentrum
2026. január 10. 19:20

Megkezdték az Ötöslottó 2026/2. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt.

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Az Ötöslottó 2. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 13; 59; 56

Jokerszám: 818533

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 3. héten így 66 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

