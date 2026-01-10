Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megkezdték az Ötöslottó 2026/2. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt.

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Ötöslottó 2. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben: 6; 13; 59; 56 Jokerszám: 818533 Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 3. héten így 66 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon. KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images

