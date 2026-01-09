Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza.
Figyelem, rendkívüli helyzet a Balatonnál: a polgármester megkongatta a vészharangot
Hamarosan igazi téli kihívás elé néz Siófok: a meteorológiai előrejelzések szerint újabb csapadékzóna éri el a várost, amely a havas szépségnél sokkal veszélyesebb helyzetet hozhat az utakon. Bár eleinte havazás sem kizárt, a csapadék nagy valószínűséggel gyorsan ónos esőbe vált, ami a közlekedés szempontjából jóval kockázatosabb, mint a hó – írta Lengyel Róbert siófoki polgármester a város Facebook-oldalán.
A szakemberek szerint a csapadék délelőtt 11 óra körül éri el Siófokot, délutánra pedig fokozódik az ónos eső esélye, különösen 15 óra körül várható a legerősebb intenzitás. Bár összesen mindössze 3–4 milliméternyi csapadék hullhat, ez elég ahhoz, hogy az utak és járdák pillanatok alatt csúszóssá váljanak.
A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot: amint megkezdődik a csapadék, lehetőség szerint ne induljanak útnak autóval, a téli gumi és az összkerékhajtás sem nyújt teljes biztonságot. A gyalogosoknak is rendkívüli óvatosság javasolt, és csak megfelelő, csúszásmentes lábbeliben érdemes a járdára lépni.
A sóhiány ellenére a városüzemeltetés már beszerezte a szükséges szóróanyagot: a sót speciális granulátummal keverve juttatják ki az utakra, járdákra és közterületekre. A kijuttatást már el is kezdték, így a főbb útvonalak és a legforgalmasabb közterületek előre védve lesznek, bár -5–6 Celsius-fok alatt a só hatékonysága jelentősen csökken – hívta fel a figyelmet a polgármester.
A helyzet miatt a siófoki önkormányzat rövidített munkanapot rendelt el, a helyi munkáltatók figyelmét pedig arra hívták fel, hogy biztosítsák dolgozóik biztonságos hazajutását. A városi művelődési központ a mai, 19 órakor kezdődő koncertet szintén lemondta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A polgármester arra kéri a lakosokat, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, és lehetőleg maradjanak otthon, amíg a vihar elvonul.
Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljesen felszerelt konyhával és berendezéssel.
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Medvék, halottas menet, pálinka és farsangi fánk: hatalmas mulatsággal űzik el a telet a magyar faluban
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.
A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.
A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.
Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik...
A hazai szakember hangsúlyozza: a hó eltakarítása helyett érdemes azt fagyvédelemre használni, mivel kiváló hőszigetelő. Azt is elárulta, milyen növények vannak a legnagyobb veszélyben.
Járható, de csúszós az út több Fehérvár felé vezető úton. Ahogy a videón is látszik majd, az elmúlt időszakban több autó is árokban kötött ki.
Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén.
Régi mondás szerint az első hóban meg kell mosakodni, hogy egész évben szépek legyünk – de nemcsak a bőrünknek, a szőnyegünknek is jót tesz a...
Életükben először játszottak a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – a mókás pillanatokat videón is megörökítették.
Kiadta a vészjelzést a rendőrség, hóláncra is szükség lehet ebben az országrészben: ennek a fele sem tréfa
Komoly figyelmeztetést adott ki a rendőrség: az erős havazás miatt egyes térségekben hólánc nélkül veszélyes útnak indulni.
A hóhelyzet miatt az ország több iskolája is jelezte: a szülők dönthetnek, hogy otthon maradjon-e gyermekük. Összegyűjtöttük az érintett intézményeket.
Nem hagynák annyiban,civil kezdeményezésként ggyűjtést indított az egyik hazai vár, hogy megünnepelhesse várvédésének 400. évfordulóját.
Vallott a neves borász: veszélyben a magyar bor – az import mellett egy új trend is fenyegeti a termelőket
A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza.
Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk?
A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között.