Figyelem, rendkívüli helyzet a Balatonnál: a polgármester megkongatta a vészharangot

Hamarosan igazi téli kihívás elé néz Siófok: a meteorológiai előrejelzések szerint újabb csapadékzóna éri el a várost, amely a havas szépségnél sokkal veszélyesebb helyzetet hozhat az utakon. Bár eleinte havazás sem kizárt, a csapadék nagy valószínűséggel gyorsan ónos esőbe vált, ami a közlekedés szempontjából jóval kockázatosabb, mint a hó – írta Lengyel Róbert siófoki polgármester a város Facebook-oldalán.

A szakemberek szerint a csapadék délelőtt 11 óra körül éri el Siófokot, délutánra pedig fokozódik az ónos eső esélye, különösen 15 óra körül várható a legerősebb intenzitás. Bár összesen mindössze 3–4 milliméternyi csapadék hullhat, ez elég ahhoz, hogy az utak és járdák pillanatok alatt csúszóssá váljanak.

A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot: amint megkezdődik a csapadék, lehetőség szerint ne induljanak útnak autóval, a téli gumi és az összkerékhajtás sem nyújt teljes biztonságot. A gyalogosoknak is rendkívüli óvatosság javasolt, és csak megfelelő, csúszásmentes lábbeliben érdemes a járdára lépni.

A sóhiány ellenére a városüzemeltetés már beszerezte a szükséges szóróanyagot: a sót speciális granulátummal keverve juttatják ki az utakra, járdákra és közterületekre. A kijuttatást már el is kezdték, így a főbb útvonalak és a legforgalmasabb közterületek előre védve lesznek, bár -5–6 Celsius-fok alatt a só hatékonysága jelentősen csökken – hívta fel a figyelmet a polgármester.

A helyzet miatt a siófoki önkormányzat rövidített munkanapot rendelt el, a helyi munkáltatók figyelmét pedig arra hívták fel, hogy biztosítsák dolgozóik biztonságos hazajutását. A városi művelődési központ a mai, 19 órakor kezdődő koncertet szintén lemondta.

A polgármester arra kéri a lakosokat, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, és lehetőleg maradjanak otthon, amíg a vihar elvonul.