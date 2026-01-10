2026. január 10. szombat Melánia
Kvíz

Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!

Pénzcentrum
2026. január 10. 18:01

Nem is kell különösebben olvasottnak lenni ahhoz, hogy a világirodalom vagy a magyar irodalom legismertebb klasszikusainak szerzőit meg tudjuk mondani. Hiszen egy-egy mű címe szinte teljesen összeforrt a szerző nevével: a névről pedig azonnal egy cím ugrik be. Ki ne tudná, ki írta a Rómeó és Júliát, melyek Dosztojevszkij máig nagyhatású regényei, vagy kinek a verse az Anyám tyúkja? A mai kvíz során kiderítheted, mennyire ismered a híres írók legismertebb műveit, meg tudod-e mondani az ismert művek szerzőit. Ez az irodalmi kvíz sem megy mindenkinek zsigerből, néha igazán a memóriánk mélyére kell ásni a helyes válaszhoz.

Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!

1/10 kérdés
Melyik George Orwell egyik legismertebb műve?
Farenheit 451
Maus: egy túlélő regénye
1984
Szép új világ
2/10 kérdés
Kinek a műve a Bűn és bűnhődés?
Mihail Afanaszjevics Bulgakov
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
Lev Nyikolajevics Tolsztoj
Anton Pavlovics Csehov
3/10 kérdés
Melyik mű szerzője Jane Austen?
Üvöltő szelek
Jane Ayre
Büszkeség és balítélet
Kisasszonyok
4/10 kérdés
Melyik mű J. R. R. Tolkien egyik legismertebb alkotása?
Narnia krónikái
Az arany iránytű
A Gyűrűk Ura
Trónok harca
5/10 kérdés
Ki írta a Száz év magány című regényt?
James Joyce
Marcel Proust
Thomas Mann
Gabriel García Márquez
6/10 kérdés
Melyik Ruyard Kipling egyik legismertebb műve?
A dzsungel könyve
A kis herceg
Az aranyvirágcserép
Az öreg halász és a tenger
7/10 kérdés
Melyik könyvet írta Umberto Eco?
A rózsa neve
Vad nyomozók
Az alkimista
Az elágazó ösvények kertje
8/10 kérdés
Kinek a regénye A nyomorultak?
Alexandre Dumas
Henryk Sienkiewicz
Victor Hugo
Eric Knight
9/10 kérdés
Melyik Franz Kafka egyik legismertebb műve?
A köpönyeg
A per
A revizor
Az orr
10/10 kérdés
Ki írta a Tüskevár című művet?
Móra Ferenc
Fekete István
Molnár Ferenc
Csukás István
