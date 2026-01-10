Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem is kell különösebben olvasottnak lenni ahhoz, hogy a világirodalom vagy a magyar irodalom legismertebb klasszikusainak szerzőit meg tudjuk mondani. Hiszen egy-egy mű címe szinte teljesen összeforrt a szerző nevével: a névről pedig azonnal egy cím ugrik be. Ki ne tudná, ki írta a Rómeó és Júliát, melyek Dosztojevszkij máig nagyhatású regényei, vagy kinek a verse az Anyám tyúkja? A mai kvíz során kiderítheted, mennyire ismered a híres írók legismertebb műveit, meg tudod-e mondani az ismert művek szerzőit. Ez az irodalmi kvíz sem megy mindenkinek zsigerből, néha igazán a memóriánk mélyére kell ásni a helyes válaszhoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit! 1/10 kérdés Melyik George Orwell egyik legismertebb műve? Farenheit 451 Maus: egy túlélő regénye 1984 Szép új világ Következő kérdés 2/10 kérdés Kinek a műve a Bűn és bűnhődés? Mihail Afanaszjevics Bulgakov Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Lev Nyikolajevics Tolsztoj Anton Pavlovics Csehov Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik mű szerzője Jane Austen? Üvöltő szelek Jane Ayre Büszkeség és balítélet Kisasszonyok Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik mű J. R. R. Tolkien egyik legismertebb alkotása? Narnia krónikái Az arany iránytű A Gyűrűk Ura Trónok harca Következő kérdés 5/10 kérdés Ki írta a Száz év magány című regényt? James Joyce Marcel Proust Thomas Mann Gabriel García Márquez Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik Ruyard Kipling egyik legismertebb műve? A dzsungel könyve A kis herceg Az aranyvirágcserép Az öreg halász és a tenger Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik könyvet írta Umberto Eco? A rózsa neve Vad nyomozók Az alkimista Az elágazó ösvények kertje Következő kérdés 8/10 kérdés Kinek a regénye A nyomorultak? Alexandre Dumas Henryk Sienkiewicz Victor Hugo Eric Knight Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Franz Kafka egyik legismertebb műve? A köpönyeg A per A revizor Az orr Következő kérdés 10/10 kérdés Ki írta a Tüskevár című művet? Móra Ferenc Fekete István Molnár Ferenc Csukás István Eredmények

Címlapkép: Getty Images

