Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
A rendkívüli hóhelyzet miatt az ország több vidéki iskolája is jelezte: a szülők dönthetnek, hogy a hó és a nehéz közlekedés miatt otthon maradjon-e gyermekük – ilyenkor a hiányzás automatikusan igazoltnak számít. Összegyűjtöttük az érintett intézmények országos listáját.
Véget ért a téli szünet, az iskolák pedig január 5-én kinyitottak, ám a hóhelyzet máris nehezíti a tanulók bejutását az intézményekbe. Ritkán fordul elő, hogy Magyarországon az extrém hóhelyzet rendkívüli tanítási szünetet tegyen szükségessé. Ki rendelhet el ilyet, és milyen indokkal? A Pénzcentrum összegyűjtötte a szabályokat, valamint azt is, mikor lehet hószünet az iskolákban.
Az elmúlt napok egyik legnagyobb havazása és az extrém hideg miatt a Belügyminisztérium is országos figyelmeztetést adott ki, miközben több iskola rendkívüli intézkedéseket vezetett be a diákok biztonsága érdekében. A közleményben hangsúlyozzák, hogy érdemes folyamatosan figyelni a meteorológiai riasztásokat, az aktuális útviszonyokat, a hatóságok közleményeit, valamint a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető VÉSZ alkalmazását.
A minisztérium elmondta, hogy „valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése. Amennyiben a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el.”
Ennek megfelelően például a Tolna megyei Bogyiszló általános iskolájában a fűtés meghibásodása miatt a tanítás félbeszakadt, a diákokat biztonsági okokból hazaküldték, és amennyiben a hiba nem oldódik meg, az iskola a következő napokon is zárva maradhat - írta az Teol.hu.
A nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szintén automatikusan igazolja a hiányzásokat és késéseket az időjárás miatt, a szülőknek csupán az osztályfőnököket kell értesíteniük.
Több intézmény, így a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola is jelezte, hogy a bejárós diákok szülei dönthetnek: ha a hó és a közlekedés miatt biztonságosabb otthon maradni, a hiányzás automatikusan igazoltnak számít - írja az Eduline.hu.
Hasonlóan rugalmas az Életfa Iskola és a pátyi Bocskai István Általános Iskola is, ahol a késéseket is igazoltnak tekintik, ha a diák a havazás miatt késett.
