Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a...
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál – derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből. A tó vízkészletének jelenleg mintegy kétharmada hiányzik, a horgászat pedig az év nagy részében gyakorlatilag ellehetetlenült.
Az év elején még optimizmus jellemezte a Velencei-tó környékét: már márciusban megkezdődtek a haltelepítések, és az április közepén érkező csapadék hatására a vízszint április 19-én elérte az éves maximumot, 127 centimétert. A halak – különösen a pontyok – intenzíven táplálkoztak, több helyről is jó fogásokról érkeztek hírek, amelyeket az újabb ponty- és előnevelt csukatelepítések is erősítettek.
A kedvező folyamat azonban gyorsan megtört. Tavasszal elmaradt a csapadék, elhúzódó aszály alakult ki, majd egymást követték a halpusztulások. A velencei oldal befolyóinál két alkalommal is lokális elhullás történt, ahol a vízvizsgálatok magas oldott nitrogénkoncentrációt mutattak ki. A szakemberek szerint a lezúduló esők nyomán a tó lúgos vizében felszabaduló ammónia okozhatta a pusztulást - írta a MOHOSZ friss értékelésében.
Több mint tíz tonna hal pusztult el
Május elején tovább súlyosbodott a helyzet: elsősorban ezüstkárászok pusztultak el tömegesen, de ponty és compó is érintett volt. A teljes halelhalás mértékét több tíz tonnára becsülik. Június közepén újabb halpusztulás történt a Kajtori-zsiliphez vezető csatorna térségében, ahol mintegy 300 kilogrammnyi hal – főként csuka – pusztult el.
Bár augusztus végén átmenetileg javult a halak kapókedve, és néhány sikeresebb időszakot éltek meg a csónakos és parti horgászok, szeptember végére ismét visszaesett az aktivitás, ezzel párhuzamosan pedig a horgászlétszám is jelentősen csökkent. A csónakok nagy része az idei évben egyetlen métert sem tett meg a vízen.
Példátlan vízszintcsökkenés
A Velencei-tó vízszintje az áprilisi csúcshoz képest október közepére 64 centiméterre esett vissza, ami 63 centiméteres éven belüli csökkenést jelent. Ilyen mértékű vízszintingadozásra a mérések kezdete óta alig akadt példa. Bár a november végén lehullott, átlagosan 50 milliméter csapadék hatására a vízszint nyolc centiméterrel emelkedett, a helyzet továbbra is kritikus.
A MOHOSZ közlése szerint a jelentős vízhiány miatt a haltelepítési programot felfüggesztették, mivel a jelenlegi körülmények nem biztosítanak megfelelő életfeltételeket az újonnan betelepített állománynak.
Bárkinem járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Hosszú távú megoldás nélkül nincs kiút
A horgászszövetség arra figyelmeztet: a szélsőséges időjárási jelenségek miatt országszerte nő a halpusztulások kockázata, de a Velencei-tó különösen sérülékeny kis vízgyűjtője és sajátos mikroklímája miatt.
A MOHOSZ ezért ismét hangsúlyozta, hogy hosszú távon egyetlen fenntartható megoldás kínálkozik: a Duna vizének ellenőrzött módon történő pótlása a tóba.
Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
