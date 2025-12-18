2025. december 18. csütörtök Auguszta
Pákozd, 2022. július 28.A Velencei-tó kiszáradt medre Pákozd közelében 2022. július 28-án. A tartós hőség miatt a tó vízállása alig egy centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb szintnél, 63 centiméternél.MTI/Vasvári Ta
HelloVidék

Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó

HelloVidék
2025. december 18. 09:02

Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál – derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből. A tó vízkészletének jelenleg mintegy kétharmada hiányzik, a horgászat pedig az év nagy részében gyakorlatilag ellehetetlenült.

Az év elején még optimizmus jellemezte a Velencei-tó környékét: már márciusban megkezdődtek a haltelepítések, és az április közepén érkező csapadék hatására a vízszint április 19-én elérte az éves maximumot, 127 centimétert. A halak – különösen a pontyok – intenzíven táplálkoztak, több helyről is jó fogásokról érkeztek hírek, amelyeket az újabb ponty- és előnevelt csukatelepítések is erősítettek.

A kedvező folyamat azonban gyorsan megtört. Tavasszal elmaradt a csapadék, elhúzódó aszály alakult ki, majd egymást követték a halpusztulások. A velencei oldal befolyóinál két alkalommal is lokális elhullás történt, ahol a vízvizsgálatok magas oldott nitrogénkoncentrációt mutattak ki. A szakemberek szerint a lezúduló esők nyomán a tó lúgos vizében felszabaduló ammónia okozhatta a pusztulást - írta a MOHOSZ friss értékelésében.

Több mint tíz tonna hal pusztult el

Május elején tovább súlyosbodott a helyzet: elsősorban ezüstkárászok pusztultak el tömegesen, de ponty és compó is érintett volt. A teljes halelhalás mértékét több tíz tonnára becsülik. Június közepén újabb halpusztulás történt a Kajtori-zsiliphez vezető csatorna térségében, ahol mintegy 300 kilogrammnyi hal – főként csuka – pusztult el.

Bár augusztus végén átmenetileg javult a halak kapókedve, és néhány sikeresebb időszakot éltek meg a csónakos és parti horgászok, szeptember végére ismét visszaesett az aktivitás, ezzel párhuzamosan pedig a horgászlétszám is jelentősen csökkent. A csónakok nagy része az idei évben egyetlen métert sem tett meg a vízen.

Példátlan vízszintcsökkenés

A Velencei-tó vízszintje az áprilisi csúcshoz képest október közepére 64 centiméterre esett vissza, ami 63 centiméteres éven belüli csökkenést jelent. Ilyen mértékű vízszintingadozásra a mérések kezdete óta alig akadt példa. Bár a november végén lehullott, átlagosan 50 milliméter csapadék hatására a vízszint nyolc centiméterrel emelkedett, a helyzet továbbra is kritikus.

A MOHOSZ közlése szerint a jelentős vízhiány miatt a haltelepítési programot felfüggesztették, mivel a jelenlegi körülmények nem biztosítanak megfelelő életfeltételeket az újonnan betelepített állománynak.

Hosszú távú megoldás nélkül nincs kiút

A horgászszövetség arra figyelmeztet: a szélsőséges időjárási jelenségek miatt országszerte nő a halpusztulások kockázata, de a Velencei-tó különösen sérülékeny kis vízgyűjtője és sajátos mikroklímája miatt.

A MOHOSZ ezért ismét hangsúlyozta, hogy hosszú távon egyetlen fenntartható megoldás kínálkozik: a Duna vizének ellenőrzött módon történő pótlása a tóba.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás

 
